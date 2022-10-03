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Кто может выбрать УСН при открытии бизнеса

Все предприниматели обязаны платить налог. По умолчанию при регистрации бизнеса для всех работает ОСН, однако общая система налогообложения подходит не для всех. Применение основной системы налогообложения может на корню загубить малый бизнес с его небольшими доходами.

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Кто может выбрать УСН при открытии бизнеса

Большинство предпринимателей являются представителями небольшого бизнеса. Им больше подходит специальный режим — УСН или «упрощенка».

Поэтому вновь созданной организация или ИП нужно не забыть подать Уведомление о переходе на УСН в течении 30 календарных дней со дня постановки на учет в ИФНС. Не подали уведомление, по умолчанию применяете ОСН.

Государство разработкой УСН убило сразу двух зайцев: значительно упростило бумажную волокиту бизнесменов, снизив риск сделать ошибки при ведении учета, и организовала драйвер для развития бизнеса: больше людей из-за упрощения системы и снижения налоговой ставки стали открывать свое дело.

Упрощенная система отличается небольшим налогом, простым учетом доходов и сдачи декларации.

Но проблема в том, что далеко не все предприниматели и организации могут выбрать УСН из-за ограничений. Далее будет рассказано, кто не сможет выбрать «упрощенку».

Условия для выбора УСН

Выбрать систему могут как организации, так и ИП. Но «упрощенка» недоступна, если:

  • Сотрудников больше 130 человек.
  • Годовой доход превышает 200 млн руб. (если он оказался больше, то придется переходить на ОСН).
  • Остаточная стоимость не больше 150 млн руб.

Организации не могут выбрать УСН, если:

  • Доля в уставном капитале со стороны других организаций не превышает 25%.
  • Имеются филиалы.

Ограничения на виды деятельности

Не каждый предприниматель сможет выбрать УСН, даже если соответствует условиям выше. Дело в ограничениях на виды деятельности.

Нельзя выбрать УСН при открытии:

  • Банка, МФО, ломбарда, брокерской компании, инвестиционного фонда или иной организации, являющейся участником фондовых рынков.
  • Негосударственных страховых компаний и пенсионных фондов.
  • Предприятий в сфере игорного бизнеса.
  • Нотариальной конторы.
  • Предприятия по добыче полезных ископаемых за исключением общераспространенных ресурсов.
  • Предприятия по производству подакцизной продукции (алкоголь, табак и др.).

Если вы не нашли себя в запрещенных списках Налогового кодекса, то соответственно, что не запрещено, то разрешено.

Вместо вывода

Сменить режим можно и в ходе ведения бизнеса. Если бизнес соответствует всем условиям, то есть возможность подать заявление в ФНС и со следующего календарного года перейти на УСН с других режимов.

Заявление нужно подать до конца текущего года. В 2023 году переход возможен, если за 9 месяцев 2022 года доходы не превысили 123.3 млн рублей. Если за 9 месяцев 2022 года доход не превысили указанный лимит, то смело подавайте уведомление о переходе на УСН. И нужно успеть подать заявление до конца 2022 года.

Если все сделано верно, то с 2023 года предприниматель будет работать уже по УСН. При этом следует помнить, что налог на доход, полученный при прежнем режиме, следует уплатить по его условиям.

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Мария Башмакова
Руководитель в ИП Башмакова М.А.

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