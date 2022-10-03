Кто может выбрать УСН при открытии бизнеса

Большинство предпринимателей являются представителями небольшого бизнеса. Им больше подходит специальный режим — УСН или «упрощенка».
Поэтому вновь созданной организация или ИП нужно не забыть подать Уведомление о переходе на УСН в течении 30 календарных дней со дня постановки на учет в ИФНС. Не подали уведомление, по умолчанию применяете ОСН.
Государство разработкой УСН убило сразу двух зайцев: значительно упростило бумажную волокиту бизнесменов, снизив риск сделать ошибки при ведении учета, и организовала драйвер для развития бизнеса: больше людей из-за упрощения системы и снижения налоговой ставки стали открывать свое дело.
Упрощенная система отличается небольшим налогом, простым учетом доходов и сдачи декларации.
Но проблема в том, что далеко не все предприниматели и организации могут выбрать УСН из-за ограничений. Далее будет рассказано, кто не сможет выбрать «упрощенку».
Условия для выбора УСН
Выбрать систему могут как организации, так и ИП. Но «упрощенка» недоступна, если:
- Сотрудников больше 130 человек.
- Годовой доход превышает 200 млн руб. (если он оказался больше, то придется переходить на ОСН).
- Остаточная стоимость не больше 150 млн руб.
Организации не могут выбрать УСН, если:
- Доля в уставном капитале со стороны других организаций не превышает 25%.
- Имеются филиалы.
Ограничения на виды деятельности
Не каждый предприниматель сможет выбрать УСН, даже если соответствует условиям выше. Дело в ограничениях на виды деятельности.
Нельзя выбрать УСН при открытии:
- Банка, МФО, ломбарда, брокерской компании, инвестиционного фонда или иной организации, являющейся участником фондовых рынков.
- Негосударственных страховых компаний и пенсионных фондов.
- Предприятий в сфере игорного бизнеса.
- Нотариальной конторы.
- Предприятия по добыче полезных ископаемых за исключением общераспространенных ресурсов.
- Предприятия по производству подакцизной продукции (алкоголь, табак и др.).
Если вы не нашли себя в запрещенных списках Налогового кодекса, то соответственно, что не запрещено, то разрешено.
Вместо вывода
Сменить режим можно и в ходе ведения бизнеса. Если бизнес соответствует всем условиям, то есть возможность подать заявление в ФНС и со следующего календарного года перейти на УСН с других режимов.
Заявление нужно подать до конца текущего года. В 2023 году переход возможен, если за 9 месяцев 2022 года доходы не превысили 123.3 млн рублей. Если за 9 месяцев 2022 года доход не превысили указанный лимит, то смело подавайте уведомление о переходе на УСН. И нужно успеть подать заявление до конца 2022 года.
Если все сделано верно, то с 2023 года предприниматель будет работать уже по УСН. При этом следует помнить, что налог на доход, полученный при прежнем режиме, следует уплатить по его условиям.
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