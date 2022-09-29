Плюсы и минусы патента для ИП

Плата за патент определяется величиной налога, который взимается с потенциального годового дохода предпринимателя по конкретному виду деятельности. В свою очередь виды деятельности, на которые можно приобрести патент, устанавливаются налоговым законодательством и региональными законами.

В числе разрешенных НК РФ такие виды, как автомобильные грузоперевозки, ремонт и обслуживание транспортных средств, парикмахерские услуги, услуги по ремонту обуви, бытовой техники, мебели, образовательные услуги, услуги по уходу за больными людьми или детьми, ветеринария, аренда недвижимости, прокат и другие виды деятельности. Примерный перечень из 80 видов деятельности можно посмотреть в ст. 346.43 НК РФ.

Обратите внимание! Патент применяется наряду с другими системами налогообложения (п.1 ст.346.43 НК РФ). Поэтому переход на ПСН не означает освобождения от отчетности по основной системе налогообложения, даже если эта отчетность и нулевая. При этом предприниматель вправе приобрести несколько патентов на различные виды деятельности.

Кто может приобрести

Перейти на спецрежим может только ИП. А вот юридическим лицам данная система налогообложения недоступна.

При всей доступности патентной системы, есть некоторые ограничения, в частности переход на ПСН запрещен ИП, численность сотрудников которых превышает 15 человек. Кроме того, действуют ограничения и по видам деятельности. Перечень таковых содержится в п. 6 ст. 346.43 НК РФ.

Особенности спецрежима

Из отличительных особенностей ПСН важно обозначить порядок расчета и уплаты налоговых платежей. Налогооблагаемой базой в данном случае будет выступать не реальный, а предполагаемый доход ИП за год. Сумма налога исчисляется по ставке 6 %, но на уровне субъектов ставка может быть уменьшена до нуля.

Порядок уплаты разнится в зависимости от срока действия полученного патента. Последний может варьироваться от месяца до года. Соответственно налогоплательщик обязан уплатить налог с потенциального дохода, по одной из следующих схем:

• в полном объеме перечислить сумму налога до истечения периода действия патента, если последний выдан на срок не более полугода;

• одну треть налога перечислить в первые 90 дней и две трети уплатить до окончания срока действия патента, если его срок превышает 6 месяцев.

Второй особенностью ПСН является отсутствие необходимости подачи налоговой декларации.

В-третьих, нельзя не отметить такое важное преимущество ПСН, как возможность не платить отдельные виды налогов, в частности:

• НДФЛ с доходов по патенту;

• налог на имущество, взимаемый с физлиц, в отношении объектов, задействованных в разрешенной патентом деятельности;

• НДС, кроме налога, уплачиваемого не в рамках ПСН, при импорте на территорию РФ, а также совершении некоторых видов операций, например, операций, совершаемых по договору простого товарищества.

Что нужно для перехода на ПСН

Для перехода на ПСН, если гражданин уже зарегистрирован в качестве предпринимателя, необходимо за 10 дней до начала деятельности подать заявление о переходе на данную систему налогообложения. Патент выдается в течение 5 дней после обращения заявителя.

Снятие с учета осуществляется в этот же срок после истечения периода действия патента, утраты права на использование спецрежима, либо прекращения деятельности по патенту.

Плюсы и минусы ПСН

Как и у любого другого спецрежима налогообложения, у патентной системы есть свои преимущества и недостатки.

К числу первых можно отнести:

• отсутствие необходимости подачи декларации;

• самостоятельный выбор подходящего вида деятельности и периода действия патента;

• предпринимателю не нужно волноваться относительно изменения величины дохода и как следствие суммы налога. Стоимость патента устанавливается на региональном уроне и не меняется в течение года;

• возможность уменьшить сумму налога на сумму страховых взносов;

• возможность приобрести сразу несколько патентов;

• ИП может применять ПНС наряду с иными системами налогообложения.

Из недостатков выделим следующие:

• предпочтительного для предпринимателя вида деятельности может не оказаться в утвержденном перечне;

• в отношении отдельных видов деятельности действуют ограничения;

• средняя численность работников по всем видам деятельности на патенте не должна превышать 15 человек;

• недоступен для организаций;

• если в календарном году доход ИП, получаемый в рамках разрешенной патентом (несколькими патентами) деятельности превысит 60 млн. рублей, налогоплательщик утратит право на применение ПСН. И самое главное, о чем забывают предприниматели, что когда ИП совмещает ПСН и УСН, в лимите доходов учитывают выручку от обоих спецрежимов.

В целом, если не обращать внимание на отдельные ограничения, патент — удобная в применении и достаточно выгодная система налогообложения. Данный спецрежим особенно подходит гражданам, только начинающим свой путь в качестве индивидуальных предпринимателей.

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