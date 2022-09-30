Переход на НПД

Индивидуальные предприниматели имеют право применять налог на профессиональный доход и даже сменить текущий налоговый режим на НПД. Это позволяет в определенных случаях сэкономить на налогах, избавиться от сложного учета дохода и обязательных страховых взносов.

Когда предприниматель может перейти на НПД

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профдоход можно в любой понравившейся вам день в течении года.

Только важно помнить, что два налоговых режима совмещать нельзя. Поэтому при переходе на НПД нужно будет отказаться от текущего режима путем отправки уведомления в ФНС. Но сначала следует оценить целесообразность перехода. Нельзя выбрать НПД:

Если потенциальный доход превышает 2.4 миллиона руб. в год.

Если есть наемные сотрудники.

Если ИП занимается перепродажей товаров, сдает нежилую недвижимость, продает подакцизные товары.

Если ИП сотрудничает с действующим или бывшим работодателем, от которого уволился меньше двух лет назад.

Также нужно оценить экономическую целесообразность такого перехода. Обычно на НПД переходят предприниматели с УСН «Доходы» и ПСН. В первом случае из-за того, что при НПД налог меньше при работе с физлицами, 4% на НПД против 6% на УСН.

Если клиентами индивидуального предпринимателя в основном являются юридические лица и ИП, то возможно нет смысла переходить на налог на профессиональный доход, т.к. ставка налогообложения, что при НПД и УСН одинакова — 6%. Во втором случае, когда патент обходится дороже, чем налог для самозанятого.

Как перейти на НПД

ИП закрывать необязательно. Требуется только зарегистрироваться в качестве самозанятого через приложение «Мой налог» или через уполномоченный банк. Ничего сложного нет: после установки приложения нужно будет выбрать регион, заполнить личные данные и сделать свое фото. Регистрация, если все сделано правильно, произойдет в течение суток. В результате новоиспечённый самозанятый получит справку КНД 1122035.

Процесс регистрации можно ускорить, если в качестве регистрации использовать регистрацию по учетной записи Госуслуг (ЕСИА). Это занимает 5-10 минут.

Важно понимать, что вся деятельность ИП переходит на НПД. Поэтому обязательно нужно отказаться от других режимов налогообложения. Сделать это нужно в течение 1 месяца после регистрации в качестве самозанятого. В случае несвоевременного снятия, НПД аннулируется и ИП вернется на прежнюю систему налогообложения.

Если речь идет об УСН, то следует в налоговый орган подать уведомление по форме КНД 1150024. Отправить уведомление можно при личном посещении отдела ФНС или удаленно через Личный кабинет налогоплательщика.

Также нужно будет рассчитаться по «старым» налогам. До 25 числа следующего месяца (после того, когда была регистрация в качестве самозанятого) требуется подать декларацию в ФНС и уплатить налог.

Пример. ИП перешел на НПД 20 сентября 2022 года. Ему следует отправить уведомление и сдать отчет до 20 октября, рассчитать налог по УСН с 1 января по 20 сентября и перечислить его до 25 октября. Страховые взносы за 2022 год можно заплатить в конце года и рассчитать их с 1 января по 20 сентября. Но лучше заплатить страховые взносы до перехода на НПД, тем самым уменьшив налог к уплате по упрощенке.

Если речь идет о ПСН, то нужно либо дождаться окончания его действия и регистрироваться в качестве самозанятого, либо отказаться от патента за 10 дней до перехода на НПД.

Важно: предприниматель не обязан в дальнейшем платить взносы, но ИП может платить взносы в ПФР добровольно. Тогда засчитают стаж и баллы для будущей пенсии.

Согласно ст. 2 Закона № 54-ФЗ самозанятый ИП может спокойно работать без онлайн-кассы. Каждый платёж от клиента самозанятый пробивает в приложении «Мой налог».

Стоит ли переходить на НПД?

Если вид деятельности подходит под НПД, а сам предприниматель подходит по признакам, то есть смысл перейти. Во-первых, налог меньше и не будет обязательных страховых взносов. Во-вторых, это простой учет дохода и отсутствие отчетности перед налоговой.

Но нужно все грамотно рассчитать. Может быть, находится на НПД окажется и не так выгодно. Например, когда есть большие расходы при ведении деятельности.

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