10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Банки изготавливают кредитные и дебетовые карточки для клиентов со всевозможными бонусными программами и условиями.

Использование электронных денег породило иностранный термин «кэшбек». В дословном переводе обозначает «возврат денег». То есть держатель карты тратит деньги и получает назад часть средств в процентном соотношении к стоимости приобретения.

Опция возврата средств направлена на привлечение клиентов. Практика показывает, что пользователи освоили процедуру кэшбека и научились выделять необходимые категории расходов при оформлении карты.

На что обратить внимание

Решающее значение при выборе карты с кэшбеком должна иметь репутация банка. Малоизвестные сомнительные компании предлагают слишком выгодные условия использования пластикового продукта. Этот прием притягивает некоторых людей, но сотрудничая с ненадежной финансовой организацией, клиент рискует потерять вложенные деньги.

К дополнительным условиям, на которые стоит обратить внимание, относятся:

· цена обслуживания;

· процент и категории кэшбека;

· комиссия при снятии наличных.

Разнообразие предлагаемых счетов с кэшбеком сбивает с толку. Количество предлагаемых карт затрудняет клиенту выбор подходящего варианта. В данной статье описаны карты, предлагающие возврат денег клиенту на выгодных условиях.

Предложение Тинькофф

Этот банк давно осуществляет свою деятельность. Специализация финансовой организации как раз заключается в работе с электронными деньгами, поэтому каждая представленная в Тинькофф карта – с функцией кэшбека. Предпочтение в 2022 году отдается карте Тинькофф-блэк.

Кэшбек предлагается на таких условиях – клиент может возвращать до 30 процентов средств за покупки, совершаемые у партнеров банка. Кроме того, на выбор предлагается три категории, на которые пользователь чаще всего тратит деньги. На них возможен возврат финансов до 15%. На все оставшиеся статьи расходов начисляется 1% кэшбека.

Обслуживание карты Black может быть бесплатным при следующих условиях:

· наличие вклада на сумму не менее 50 тысяч рублей;

· наличие кредита, полученного на электронный счет;

· остаток средств на счете не меньше 30 тысяч за отчетный период.

Если выполнение данных условий невозможно, то держателю нужно будет платить 99 рублей ежемесячно.

Переводить деньги на карты других банков можно без комиссии. Это доступно, если общая сумма переводов за месяц не превысит 20 тысяч рублей.

Кроме того, Тинькофф-блэк предлагает начисление процентов на оставшуюся сумму денег за определенный промежуток времени. По данной программе клиент может получать от 4 до 7%.

Home Credit

Условия применения популярной карты «Польза» от этого банка отличаются от карты Тинькофф.

Процент кэшбека при тратах у партнеров тот же – 30%. Пользователь может выбрать все те же три категории, но получать он будет не более 5% от суммы потраченных средств. На все остальные траты кэшбек составляет 1%.

Хоум Кредит также начисляет проценты на оставшиеся на счету деньги. По карте Польза можно получать 5%.

Обслуживание производится бесплатно. В этом преимущество данной карты. Переводы на счета других банков возможны без взимания комиссии при общей сумме перевода не более 100 тысяч рублей в месяц.

Варианты Альфа-Банка

Этот банк постоянно разрабатывает новые полезные программы с возвратом средств. Выгодный проект Альфа-Банка в 2022 году – карта «Кэшбек 1-5-25».

Условия начисления процентов следующие. Пользователь будет получать 25% при оплате мобильной связи у оператора «Билайн». Такая ставка установлена на каждую услугу данной компании. Выбора категорий, к сожалению, банк не предлагает. Возврат средств в размере 5 процентов осуществляется за любые покупки в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка». За остальные траты предусмотрено начисление 1% от суммы расходов.

Сумма кэшбека ограничена Альфа-Банком. Клиент может получать в месяц не больше 5 тысяч рублей.

Обслуживание данной карты обойдется бесплатно, а начисления на остаток осуществляются в размере до 8%.

Карта Райффайзенбанка

У Райффайзенбанка собственная политика начисления процентов.

Продукт этого банка – карта «Кэшбек». По ней клиенту доступно 1,5% возврата денег на совершение покупок. Нет выбора категорий и компаний-партнеров. Зато сумма возвращенных средств ничем не ограничивается.

Платить за обслуживание держателям не придется, а процент начислений на остаток составляет до 6,5%.

Предложение Газпромбанка

Продукт этого банка – «Умная карта». Кэшбек возможен в двух эквивалентах – деньгах и милях. Если клиент выбирает деньги, то будет получать 10% обратно на каждую статью расходов. Если выбран эквивалент расстояния – до 11 миль в зависимости от потраченной суммы. Авиакомпании, в которых можно погасить накопленные мили, указываются при оформлении карты.

За обслуживание можно не платить, если:

· пользователь тратит не менее 5 тысяч рублей каждый месяц;

· получает зарплату на эту карту в размере не менее 15 тысяч рублей;

· ежемесячно остаток составляет не менее 30 тысяч рублей

В остальных случаях необходимо платить по 99 рублей в месяц. Дополнительное преимущество «Умной карты» – получение наличных в банкомате каждого банка, но не чаще трех раз за месяц. Клиенту предоставляется право обналичивать деньги без комиссии до 100 тысяч рублей.

Возврат средств в ВТБ

Данный банк разработал дебетовую мультикарту. Кэшбек по этой программе составляет до 30 процентов при совершении покупок в компаниях-партнерах, а в остальных случаях – до 1,5%. Выбор категорий невозможен.

Пользователь вправе снимать наличные с данной карты в размере 350 тысяч ежедневно. Пополнение счета – без комиссии.

Использование карты будет бесплатным при совершении покупок на итоговую сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно. В противном случае придется платить 249 рублей каждый месяц. Начисление на остаток – до 8 процентов.

Кредит Европа Банк

Card Plus от данного банка предлагает следующие условия по возврату денег. Клиент будет получать до 5% кэшбека за покупки на заправках и в кафе. Для оставшихся категорий возврат возможен в размере не более 1 процента.

Безусловным преимуществом является моментальный выпуск пластика, то есть клиент может забрать карту сразу после подачи заявки.

Первый год не придется платить за использование Card Plus. По прошествии 12 месяцев стоимость годового обслуживания составит 500 рублей. В случае начисления заработной платы на данный счет пользование картой бесплатное.

Почта банк

Продукт данной организации – «Вездеход». Возвращается 3% в виде бонусов за покупки в магазинах одежды и обуви, при оплате счетов в кафе и ресторанах. За остальные траты возвращаться будет до одного процента стоимости.

Для того чтобы оформить и получить данную карту, нужно посетить отделение банка только один раз. Бесплатное обслуживание возможно при ежемесячных тратах на 5 тысяч рублей. Если это условие не выполняется, придется платить 69 рублей каждый месяц. Начисление процентов по оставшимся средствам не производится.

ПСБ

Карта называется «Твой кэшбек». При оформлении клиенту предлагается выбрать три категории, размер кэшбека в которых составит 5%. На остальные расходы будет возвращаться до 1%.

Условия платы за обслуживание – при суммарных расходах в размере 5 тысяч рублей ежемесячно бесплатно, в противном случае – 150 рублей каждый месяц.

Снимать наличные можно без комиссии в размере 30 тысяч каждый месяц. При этом принадлежность банкомата к тому или иному банку не важна.

В итоге

Исходя из вышеприведенных сведений можно сделать вывод, что большинство банков предоставляют клиентам право получать часть денег обратно за совершение покупок. Условия, по которым начисляются проценты финансовыми организациями, отличаются, поэтому, прежде чем оформить карту, следует внимательно ознакомиться с программами.

Банки составляют сравнительные таблицы у себя на сайте, а потому выбрать подходящий вариант можно на официальной странице компании.