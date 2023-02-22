Яга, Гагарин, облака – что я узнала про цифровой суверенитет на FinCore’23

Я оказалась на съезде IT-архитекторов и всех, кто причастен к развитию IT в финансовой и смежных отраслях. Искала ответы на вопросы об импортозамещении и новости о банковских креативах.

Расскажу вам про тренды, о которых узнала.

Ландшафт разработки ПО в России изменился до неузнаваемости

Ситуацию с необходимостью импортозамещения представители крупнейших (том числе, государственных) банков совсем уж неочевидной не называли, хотя признавались, что все равно не были к ней готовы. Зато экстремальные условия назвали катализатором развития.

О цифровой архитектуре завтрашнего дня дискутировали Максим Белоусов, Союз ИТ-директоров (модератор), Кирилл Кибалко из Альфа-Банка, Александр Черушников из Газпромбанка, Матвей Ульянычев – СберТех, Александр Борискин, ФлексСофт

После ухода западных фирм многие остались без своей цифровой архитектуры. А ее создание призвано изменить производство, сделать его эффективным и быстрым. Отныне будут актуальны цифровые платформы, так как нет российских решений, а многие фирмы при наличии иностранных предложений, не задумывались о создании своих.

Сбер презентовал свою облачную цифровую платформу для разработки бизнес-решений, которая поможет ускорить разработку информационных и бизнес-приложений любого масштаба и сложности.

Получила платформа название – Platform V.

Фото сделано утром еще до раздачи кофе. На самом деле витрина была очень востребованной.

Нейминг публично не обсуждали и не объясняли и, как мне показалось, обоюдно старались приглушать голос, вставляя его в разговор.

Вообще, если не качеством, но уж патриотичными названиями ПО мы точно всем отомстили. У Ростелекома, к примеру, есть «Яга» – платформа управлениями задачами, проектами, процессами. А внутри самостоятельный модуль «Ёжка». Было очевидно, что отдельные российские вендоры, неожиданно для потребителей и даже для себя пересели с камчатки в первый ряд и теперь с особым трепетом воспринимают свое нового положение.

Денис Сотин из Банк Ренессанс рассказывает, как весь март-апрель они противодействовали блокированию банковских сервисов. А в сентябре отказались от параллельного импорта в части серверного и сетевого оборудования, перешли на решения отечественного производителя, сертифированного Минцифры

Бизнес будет менять ПО системно

Касаясь темы импортозамещения, представители банков в целом отмечали, что «грызут землю». Но на вопрос, а когда же наступит цифровой суверенитет – пытались отшутиться (плохо!), четкого ответа не давали, и мне нечего вам принести.

Серверное оборудование, разработанное в РФ, носит имя первого человека в космосе

Впрочем, у компаний все больше возможностей реализовать бюджеты на закупку российского ПО. В первую очередь это касается замещения операционных систем и систем управления базами данных как базовых компонентов инфраструктуры, во вторую – прикладного и специального софта.

Александр Борискин из ФлексСофт демонстрирует, какие задачи решает платформа FXL для Почта Банка

Еще один тренд – антихрупкость. Финтех осознал, что нельзя полагаться на одно конкретное решение. Всегда должна быть возможность замены и выбора поставщика, независимо от конкретной технологии. Архитектура должна быть готова к будущим трансформациям, чтобы ее не пришлось переписывать с нуля.

Все больше процессов перенесут в облака

Облака не заменяют инфраструктуру, но качественно дополняют ее и расширяют возможности.

Дмитрий Родионов из Yandex Cloud показывает, сколько банков из топ-100 в числе их клиентов.

Яндекс говорит, что провайдер должен быть не поставщиком, а партнером. Помощь потребуется бизнесу, который вообще еще не работал с публичным облаком, таким компаниям просто не будет, особенно при переходе на парадигму infrastructure as code.

Вообще же Яндекс предполагает, что банковский сектор займет самую большую долю (12%) среди пользователей облачных сервисов в России к 2025 году (розничная торговля – 11%, услуги – 10%). А финтех и сервисы для инвестиций будут внедрять облачные технологии быстрее всех индустрий РФ.

Но вот как при этом будет решаться вопрос с банковской тайной – пока четкого ответа тоже нет.

Яндекс входит в рабочую группу, которая обсуждает механизм управления рисками аутсорсинга на финансовом рынке. Сейчас требуется определить правовой статус поставщиков облачных услуг, чтобы распространить требования к конфиденциальности информации, которую они будут держать.

Облака уже реальность в финсекторе, но насколько это выгодно, я не поняла: приводились противоположные данные.

Рынок ИИ будет развиваться

Банки будут активнее внедрять ИИ-ботов в бизнес-процессы, экспериментировать с голосовыми ассистентами и автоматизировать новые каналы коммуникации, продаж и т.д. В будущем помощники станут более персонализированными и проактивными.

Не смогла не вспомнить фильм про писателя, который влюбился в ИИ: если не видели, советую на выходные.

Вам потребуется делать все меньше команд, потому что ассистенты подберут информацию для конкретного контекста и сделают подходящие предложение.

Адель Валиуллин из Газпромбанка рассказал, что ИИ помогает в 2,5 раза качественнее отбирать клиентов на премиальные карты.

Видно плохо, но обратите внимание на черные полосы. Короткая полоса – 10 клиентов из 100 соглашались на премиальную программу. После обработки данных ИИ, который брал больше критериев, банк вышел на показатель 25%.

Отрасль сохранили, человеческого капитала хватает

Что меня удивило, так это отсутствие жалоб на нехватку айтишников. Финтех-гиганты лишь вскользь упомянули, что квалифицированные кадры нужны всегда, и благодаря современной IT-архитектуре потребность в специалистах с базовыми функциями будет отваливаться. Пригодятся только умные.

А как теперь иначе?!