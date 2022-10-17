Отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки в 2022г.

Какие инфо-ресурсы в топе у проверяющих в 2022г.

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Отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки в 2022г.
На фото ласка: 50 убийств в день - это норма.

Всем известен Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@, утвердивший «12 критериев» отбора для выездной налоговой проверки. Ранее во время работы налоговым инспектором предпроверочного анализа мне приходилось вручную обрабатывать информацию из баз налоговых органов и анализировать банковские выписки в бумажном виде. Сейчас проверяющие руководствуются совершенно иными источниками информации, а сама информация о налогоплательщике предоставляется налоговым органам в автоматизированном виде.

С результатами обработки информации СУР АСК НДС-2 и АСК НДС-2 сталкивался практически каждый налогоплательщик, поэтому далее рассмотрим относительно новые и важные источники информации, данные которых будут использоваться для решения вопроса о проведении выездной налоговой проверки в 2022 г. 

1. Индивидуальная карточка налогоплательщика (ИКН)

Наиболее важная информация представлена в разделе ИКН "Значения критериев для определения "Однодневок" и "Технических компаний", в частности здесь собирается следующая информация:

  1. Наличие отказного допроса (генеральный директор отказался от причастности к деятельности компании)
  2. Наличие сведений о дисквалификации руководителя
  3. Наличие сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации
  4. Наличие сведений о смерти физического лица до или в момент регистрации НП
  5. Невозможность осуществления руководства (иные причины, кроме смерти руководителя)
  6. Наличие данных о юридическом лице в ресурсе «Схемы уклонения» в качестве фирмы «однодневки»
  7. Наличие допроса номинального директора (признает, что директор, но не подтверждает участие в финансово-хозяйственной деятельности)
  8. Наличие решения о признании недействительной государственной регистрации
  9. Высокий налоговый риск в СУР АСК НДС
  10. Компания является правопреемником ""Однодневки"""
  11. Компания "является правопреемником ""Технической фирмы"""
  12. По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения о руководителе признаны недостоверными
  13. По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения об учредителе признаны недостоверными
  14. соответствии с базой ПП "Контроль НДС" установлено наличие взаимоотношений по книге покупок на 90% категории "технических" и "однодневок"
  15. В соответствии с базой ПП "Контроль НДС" установлено наличие в книге покупок более 90% не сопоставленных счетов-фактур
  16. "Однодневка" установлена в ходе ВНП
  17. "Техническая компания" установлена в ходе ВНП

Данная информация, веротяно, будет полезна на самостоятельной оценки рисков как по финансово-хозяйтсвенной деятельности за прошлые периоды, так и налоговом планировании и структурировании деятельности в 2022г.

2. Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (ФРПВ)

 Сюда попадают компании, которых ФНС заподозрила в получении необоснованной налоговой выгоды от использования схем с сомнительными контрагентами (“автоцепочки”).

 При этом выгодоприобретатель, с точки зрения налогового органа, — организация, которая получает выгоду от налоговых схем, и при этом является реально действующей организацией (активы, численность, отчетность).

 Приоритет в 2022 г. сделан на контрольно-аналитические мероприятия("отработку") таких компаний.

После сбора доказательственной базы по 2022 г. (в т.ч.по уточненным декларациям) ИФНС сделает вывод о том, является ли компания реальным выгодоприобретателем или же ее участие в организации схем уклонения от налогообложения не подтверждается.

В зависимости от результатов анализа возможно проведение проверки по 2019-2021 гг.

Можно совершенно точно сказать, что:

  • налоговые органы в 2022 году сосредоточат свои усилия на умышленных правонарушениях по НДС (вопросы методологии уходят на задний план)
  • в первую очередь, в 2022 будут отрабатываться компании, включенные в ФРПВ 

Исходя из данной информации крайне важно "подчистить" деятельность компании в 2022г., а также внимательнее относится к уточненным налоговым декларациям, подаваемым в 2022г. 

Мария Рудаковa
Мария Рудаковa
Юрист Налоговый Консультант в частная юридическая практика

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