Отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки в 2022г.

Всем известен Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333@, утвердивший «12 критериев» отбора для выездной налоговой проверки. Ранее во время работы налоговым инспектором предпроверочного анализа мне приходилось вручную обрабатывать информацию из баз налоговых органов и анализировать банковские выписки в бумажном виде. Сейчас проверяющие руководствуются совершенно иными источниками информации, а сама информация о налогоплательщике предоставляется налоговым органам в автоматизированном виде.

С результатами обработки информации СУР АСК НДС-2 и АСК НДС-2 сталкивался практически каждый налогоплательщик, поэтому далее рассмотрим относительно новые и важные источники информации, данные которых будут использоваться для решения вопроса о проведении выездной налоговой проверки в 2022 г.

1. Индивидуальная карточка налогоплательщика (ИКН)

Наиболее важная информация представлена в разделе ИКН "Значения критериев для определения "Однодневок" и "Технических компаний", в частности здесь собирается следующая информация:

Наличие отказного допроса (генеральный директор отказался от причастности к деятельности компании) Наличие сведений о дисквалификации руководителя Наличие сведений о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации Наличие сведений о смерти физического лица до или в момент регистрации НП Невозможность осуществления руководства (иные причины, кроме смерти руководителя) Наличие данных о юридическом лице в ресурсе «Схемы уклонения» в качестве фирмы «однодневки» Наличие допроса номинального директора (признает, что директор, но не подтверждает участие в финансово-хозяйственной деятельности) Наличие решения о признании недействительной государственной регистрации Высокий налоговый риск в СУР АСК НДС Компания является правопреемником ""Однодневки""" Компания "является правопреемником ""Технической фирмы""" По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения о руководителе признаны недостоверными По данным ЦСР (ЕГРЮЛ) сведения об учредителе признаны недостоверными соответствии с базой ПП "Контроль НДС" установлено наличие взаимоотношений по книге покупок на 90% категории "технических" и "однодневок" В соответствии с базой ПП "Контроль НДС" установлено наличие в книге покупок более 90% не сопоставленных счетов-фактур "Однодневка" установлена в ходе ВНП "Техническая компания" установлена в ходе ВНП

Данная информация, веротяно, будет полезна на самостоятельной оценки рисков как по финансово-хозяйтсвенной деятельности за прошлые периоды, так и налоговом планировании и структурировании деятельности в 2022г.

2. Федеральный реестр потенциальных выгодоприобретателей (ФРПВ)

Сюда попадают компании, которых ФНС заподозрила в получении необоснованной налоговой выгоды от использования схем с сомнительными контрагентами (“автоцепочки”).

При этом выгодоприобретатель, с точки зрения налогового органа, — организация, которая получает выгоду от налоговых схем, и при этом является реально действующей организацией (активы, численность, отчетность).

Приоритет в 2022 г. сделан на контрольно-аналитические мероприятия("отработку") таких компаний.

После сбора доказательственной базы по 2022 г. (в т.ч.по уточненным декларациям) ИФНС сделает вывод о том, является ли компания реальным выгодоприобретателем или же ее участие в организации схем уклонения от налогообложения не подтверждается.

В зависимости от результатов анализа возможно проведение проверки по 2019-2021 гг.

Можно совершенно точно сказать, что:

налоговые органы в 2022 году сосредоточат свои усилия на умышленных правонарушениях по НДС (вопросы методологии уходят на задний план)

в первую очередь, в 2022 будут отрабатываться компании, включенные в ФРПВ

Исходя из данной информации крайне важно "подчистить" деятельность компании в 2022г., а также внимательнее относится к уточненным налоговым декларациям, подаваемым в 2022г.