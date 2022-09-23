Как найти работу финансовому директору? Часть 1. Подготовка к поиску

Начнём по порядку

Меня зовут Гриша, и три месяца назад я стал редактором сервиса «Финансист».

Я в компании пишу и редактирую статьи, делаю рассылки, занимаюсь социальными сетями и лендингами. В наших статьях финансовые эксперты делятся опытом и секретами и рассказывают, как решать насущные проблемы бизнеса, вроде кассовых разрывов.

Недавно мы подумали, что часто пишем о текущих задачах финдиректора, но никогда не говорили о том, как на эту должность попасть. Исправляемся.

Вместе с директором по персоналу сервиса Александрой Елисеевой мы подготовили серию материалов про правильный поиск работы. В первой части мы поговорили о том, какую подготовительную работу нужно проделать соискателю. К слову, большая часть тезисов в этом материале подойдёт не только финансистам.

Как подготовиться к поиску работу?

Первое, что нужно понять — на рынке финдиректоров условия диктует работодатель, а не соискатель. Конкуренция здесь высокая, а требования к новому сотруднику высокие.

Соискателю нужно понимать, что поиск работы — тоже работа. Чем лучше вы готовы и чем точнее выбираете компанию, тем выше ваши шансы оказаться на желаемой позиции.

Прежде чем составлять резюме и начинать поиск вакансий, нужно провести подготовительную работу.

1. Определите цель поиска

Подумайте или даже пропишите, для чего вы меняете работу. Определите, что будет лучшим результатом поиска нового места.

2. Определите критерии поиска

На этом этапе вам нужно определить, каким вы видите будущего работодателя и что хотите от него получить. Для этого нужно оценить:

какой должна быть компания в плане сферы деятельности, целей или объёма бизнеса;

в какой корпоративной культуре вам будет комфортно работать;

какие задачи вы хотите решать на рабочем месте;

какой график и формат работы будет вам удобен.

Вы можете добавить в этот список любой критерий, который важен именно для вас. После составления списка критериев расставьте их по приоритетам — вам нужно понять, чем вы готовы пожертвовать, а что для вас критично необходимо.

После этого можно попробовать найти 20–25 компаний, которые соответствуют наибольшему количеству критериев.

3. Определите свои ключевые компетенции

Распишите свои сильные стороны и зоны, в которых вам нужно развиваться, чтобы соответствовать целям поиска. В процессе поиска список будет изменяться с учётом требований конкретной вакансий.

Однако зоны развития навыков можно выделить сразу. Зачастую они зависят от вашего прошлого опыта работы — треков развития на пути в финдиректоры всего два.

Путь из бухгалтера или главбуха — сложный, но возможный. Такие специалисты отлично разбираются в бухгалтерии, но должны подтягивать знания по управлению финансами. Путь из экономиста или финансиста — оптимальный путь развития. Здесь всё наоборот — обширные экономические навыки, но дефицит знаний в бухгалтерии, которая тоже часто бывает в зоне ответственности.

Определять свои сильные стороны нужно, даже если вы не меняете отрасль. Так, при переходе из одной компании в другую может оказаться, что на новом месте вам придётся отвечать не только за финотдел, но и за бухгалтерию, которой на нынешней работе вы не занимались.

Теперь-то можно искать работу?

Если вы выполнили все предыдущие шаги, тогда у вас уже есть:

перечень задач, которые вас интересуют;

список из 20 компаний, которые подходят под ваши цели и критерии поиска;

чек-лист для анализа вакансий — он поможет отсеять заведомо нерелевантные позиции;

понимание ваших сильных сторон и зон для развития.

Остаётся сделать ещё две задачи — обновить резюме и создать шаблон для сопроводительного письма, который вы будете корректировать под вакансию.

Об этом мы поговорим в следующей статье.