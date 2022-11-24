Война Meta* против поставщиков серого API WhatsApp. Или что делать, если вы хотели перехитрить корпорацию

Предыстория

WhatsApp появился в 2009 году. Белое официальное API (WABA) для него вышло только в 2018. И очевидно, что почти 10 лет миллионная аудитория мессенджера не могла оставаться без внимания. Предприниматели хотели взаимодействовать со своими клиентами в том мессенджере, который всем привычен.

Так появились поставщики серого API для WhatsApp.

Несмотря на то, что они хорошо работали (и зарабатывали) вплоть до 2022 года, в Facebook* (ныне Meta*) не сильно переживали про их существование. Иногда со стороны Meta* были какие-то письма и попытки запугать серых разработчиков. Но в большинстве своем, эти угрозы ничем не заканчивались. До суда не доходило.

В 2019 году, с выходом белого API, в сторону WhatsApp посмотрели и крупные компании, которые до этого неохотно шли на сотрудничество с серыми решениями. Meta* брала деньги за каждое отправленное сообщение и по началу продавала только крупным покупателям с большими чеками. К 2022 году цены снизились, условия упростились, появилось больше партнеров и, наконец, даже небольшие компании могут себе позволить подключиться к WABA.

Рынок поменялся, но не полностью

В какой-то момент, в 2022 году, Meta* наконец решила давить серых поставщиков. То ли пришло осознание, что серое API до сих пор дешевле (там нет оплаты за каждое сообщение), то ли просто решили остаться единственными на этом поприще – не известно.

Факт остается фактом. В начале 2022 года компаниям-поставщикам серого API опять начали приходить письма от Meta*. Там были не абстрактные обещания обратиться в суд, а уже весьма конкретные повестки. Многие даже выходили на диалог с юристами Meta*, где объяснялось что-то в стиле «мы все равно вас задавим, поэтому лучше по-хорошему отползите в сторону».

Мы, в Botcreators занимаемся разработкой чат-ботов уже более 4 лет. И в какой-то момент к нам обратился клиент, который хотел чат-бота для WhatsApp. В поисках способов закрыть ему задачу, мы познакомились с Никитой К. Именно он и поделился своим взглядом на эти события.

Никита на тот момент был одним из сооснователей одного из крупнейших поставщиков серого API для WhatsApp. Полностью его имя и компанию мы не называем по просьбе самого Никиты.

Далее слова Никиты:

«Мы начали делать наше API в 2015 году, когда про WABA (WhatsApp Business Api) и близко не было речи. Ее (WABA) презентовали в 2018 году. А более или менее доступной она стала в 2020. Долгое время мы держались среди лидеров подобных решений благодаря широкой функциональности нашей реализации. С Facebook* мы долго не пересекались. Далее, в 2021 году, мы получили письмо с претензиями от юристов головного офиса уже компании Meta*. После общения с юристами, мы поняли, нам нужно переходить на WABA, а в самом плохом случае за вменяемый нам Copyright Infringement в США даже может грозить реальный срок до 5 лет. Мы любили наш продукт, но выбора нам не оставили. Никакие условия и детали переговоров я не могу озвучивать. Но обернуться могло все сильно хуже. Нам оставили единственный выход: переход на WABA. Какие выводы я могу сделать сейчас? Во-первых, Meta* основательно берется за этот растущий рынок. И сейчас все серые игроки на мушке. Нам точно известно, что списки серых провайдеров у них есть. Во-вторых, есть компании, которые за лояльность Meta* готовы приносить им информацию о неофициальных провайдерах. В-третьих, советую всем читать все обновления правил пользования WhatsApp и законодательство в области Copyright infringement, потому что многим кажется, что они ничего не нарушают. Технически, неофициальное API может существовать дальше, но только в условии реально серого бизнеса, но Meta* будет давить юридически и технически. И я не уверен, что игра с такой корпорацией стоит свеч.»

Почему выбирали и выбирают WhatsApp, а не Telegram, VK или Viber?

Все просто: в WhatsApp можно, чтобы бот «писал первым». С этим есть куча нюансов в виде блокировок номера, ограничение на количество отправляемых сообщений и т.д. Но «ключевая особенность» именно в холодной рассылке.

В Viber тоже можно писать первым. Но это будет бизнес аккаунт, сообщения от которого будут лежать в отдельной вкладке. С этим имеет смысл заморачиваться только представителям крупных брендов. Ибо надо проходить согласования и заполнять информацию о компании. Небольшие предприятия или не хотят заморачиваться или ждать модерации.

В Telegram такая возможность появилась сравнительно недавно. И то, совсем «в холодную» чат-боты писать по прежнему не могут (надеюсь и не смогут). Чтобы бот написал якобы первым, надо чтобы пользователь подписался на канал и как бы одновременно фоном стартанул бота (а то и не одного). А бот сразу удалил сообщение о старте и пропал в списке чатов, чтобы у пользователя в будущем сложилось ощущение, что бот ему пишет «в холодную». И я сейчас не говорю про холодную рассылку с помощью Telegram API. Я про Telegram Bot API. Кому интересно подробнее, у нас в блоге была статья на эту тему.

Про VK, думаю, пояснять не надо. Чтобы бот мог тебе что-либо прислать, ты должен или на группу подписаться или сам начать с ним диалог. Исключение, разве что, только всякие hh.ru или Cdek, которые шлют уведомление в VK даже если ты на них не подписывался. У них договоры с VK.

Вот и получается, что когда вы сходили в салон красоты, то просьба об оценке визита вам приходит именно в WhatsApp. А не в Viber или Telegram или VK. При том, что записывались вы не через WhatsApp.

Будущее Meta* и WhatsApp Business API

В период с 2009 по 2022 год многие себе успели заказать чат-ботов для WhatsApp, либо слепить их на конструкторах. Если вы из их числа, то вот что вам надо понять или выяснить:

Как работает ваша интеграция? Через серое API или через белое? Спросите вашего поставщика услуг или коллег, кто этим занимался.

WABA и серые решения устроены принципиально по-разному. Если у Meta* интеграция сделана понятно где (в ядре), то серые поставщики API делают интеграцию в обход, часто через жуткие костыли. Поэтому переехать по щелчку пальцев с серого решения на белое, скорее всего, не получится.

Скоро не останется серых поставщиков. Даже в условиях нашего рынка. Хотя бы потому, что им закроют техническую возможность поддерживать свои продукты. Ну или потому, что в Meta* очень плотно следят за всеми, кто пытается создать что-либо на базе их продуктов. И это инсайт, а не конспирология. Думать, что именно про вас в Meta* еще не слышали – большое заблуждение. Бояться их? Решать вам.

Если вы собираетесь заказать себе WhatsApp бота, то внимательно смотрите, что вам предлагают. Цены на белое API очень разные у разных поставщиков. Публиковать я их тут не буду. Из понятных метрик скажу лишь, что у белого API не бывает бесплатной отправки сообщений. Они тарифицируют каждое отправленное сообщение.

Если вам предлагают сделать бота на WABA, то просите документы, подтверждающие, что они действительно используют WABA, а не делают вид, что используют.

Кстати, за 2021 и 2022 год цены на WABA снижаются. Рынок уплотняется и сама Meta* тоже снижает планку для провайдеров. Глядишь, к 2024 году цены будут адекватными и для микро бизнеса.

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*Meta (ранее Facebook) запрещенная в РФ организация.