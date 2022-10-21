ЦБ воюет с Телеграм-каналами и нулевой ипотекой, но не хочет разблокировать фонды FinEx

ЦБ хочет объявить войну некачественной инвестиционной аналитике в Телеграм-каналах

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях заявил на круглом столе НАУФОР, что мамкиных аналитиков в Телеграме расплодилось слишком много, – и надо бы их как-нибудь срочно порегулировать. Например, сформировать специальную организацию, которая будет отмечать «правильных» ТГ-аналитиков печатью своей благосклонности, а «неправильных» – как бы подспудно клеймить путем невыдавания им вожделенного знака качества.

Зная, как устроены все эти реестры «правильных инвестиционных пастырей» от Центробанка – не сомневаюсь, что можно будет наблюдать определенное уверенное пересечение между списком аккредитованных «самых годных аналитиков» и перечнем героев расследования The Bell о продажных Телеграм-каналах.

Надеюсь, что при выдаче лицензий «правильным аналитикам» будет также присуждаться отдельная медаль в категории «Лучшая Ванга Мосбиржи» за самое выдающееся использование экстрасенсорных способностей в инвестиционном анализе

Также Валерий Лях заявил, что была одержана полная и безоговорочная победа над порочной практикой Pump-n-Dump. Это когда мусорные Телеграм-каналы разгоняли малоликвидные акции восьмого эшелона – чтобы потом сразу же обкэшить купленные заранее бумаги об верных подписчиков-хомяков. Сказал, что проблему удалось забороть с помощью некой «блокировки счетов».

Ну, не знаю – глубокое исследование вопроса я, конечно, не проводил. Но что-то мне подсказывает, что слухи о полном вымирании Pump-n-Dump схем на российском рынке несколько, скажем так, преувеличены.

ЦБ предупредил о риске пузыря из-за ипотеки с «экстремально низкими ставками»

В последнее время появилось много рекламы «ипотеки от застройщика» со ставками в стиле 0,01% годовых. Понятно, что при этом стоимость «скрытых» процентов просто зашивают внутрь цены квартиры – которая становится на 25–35% выше.

При этом степень выгодности такой «нулевой» ипотеки, скорее всего, в итоге будет зависеть от паттерна дальнейшего поведения заемщика. Если он загасит долг досрочно через несколько лет – то, получается, по факту только зря переплатил за квартиру при покупке. Если честно растянет выплату ипотеки на 20–30 лет – то при нулевой-то ставке, скорее всего, с учетом инфляции такая хитрая сделка окажется для него выгоднее, чем традиционная ипотека с нормальными процентами.

Ипотека под 0,01%. Как писали на постерах к фильму про Годзиллу: «Иногда размер имеет значение!»

Ну а Банк России тут негодует, что этими самыми «псевдо-дешевыми» ипотеками подстегивается спрос на квартиры – что приводит к опасному пузырению на рынке недвижимости. Да и глупые банки, по мнению ЦБ, переоценивают готовность ипотечников гасить такие кредиты нового типа досрочно (как обычно происходит с традиционной ипотекой) – так что рискуют оказаться в будущем с ворохом противных бездоходных пассивов на балансе (а значит – стать менее финансово устойчивыми).

В общем, Центробанк сейчас будет с этой практикой всячески бороться – в основном, осложняя жизнь банкам, которые готовы ввязываться в выдачу такой новаторской ипотеки. До прекращения выдачи кредитов под 0% осталось… да, похоже, нисколько уже не осталось.

СПБ Биржа, кажется, подготовилась ко всему

Целый ворох прекрасных новостей про эту любимую нами биржу, держите:

Представители СПБ Биржи в очередной раз пообещали, что с 17 октября начнется подготовка к выплате дивидендов по некоторым иностранным акциям. Ну то есть в июле нам обещали, что в августе дивиденды уже выплатятся; а сейчас говорят, что в октябре начнется только подготовка к выплате. Это что же, получается, что с июля по 17 октября СПБ Биржа была занята подготовкой к подготовке к выплате дивидендов?!

Также СПБ Биржа заявила о подготовке обмена заблокированных активов на $300 млн (что составляет примерно 10% от таких активов). Говорят, якобы предварительно там уже договорились с каким-то иностранным контрагентом о хитрой операции, которая позволит эти активы разблокировать. Впрочем, отмечу, что как и в предыдущей новости – речь пока идет только про всё ту же самую «подготовку»…

Роман Горюнов (глава СПБ Биржи) с уверенностью смотрит в будущее – ведь он не пожалел времени на подготовку (к подготовке) к нему! [Фото: Владимир Астапкович / ТАСС]

Был анонсирован скорый (в течение двух недель) допуск на СПБ Биржу аж сотни новых зарубежных ETF. Листинг будет так называемый «неспонсируемый» – про ужасы которого нам в прошлом году рассказывали ребята из FinEx. (А знаете про какие ужасы они нам забыли рассказать? Впрочем, не будем о грустном…) Если честно, я с трудом представляю сейчас инвестора, которому история с инвестированием в зарубежные акции через СПБ Биржу в текущих условиях кажется отличной идеей (независимо от степени спонсированности листинга).

К 14 ноября СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями компании Meta, которая запрещена в РФ чуть более чем по полностью по причине ее экстремистской натуры. Шах и мат, Цукерберг – поди уже готовился через свою метавселенную что-нибудь экстремистское выкинуть прямо на СПБ Бирже!

ЦБ не хочет разблокировать фонды FinEx по предложенной схеме

Если помните, в августе Финекс анонсировал схему с разблокировкой своих фондов: надо всего лишь получить соответствующую лицензию от Бельгии и от нашего российского ЦБ – а дальше хоп-хоп, и можно выкупать паи у российских инвесторов (со скромным дисконтом за организацию процесса).

Ну и вот в стройном плане образовались прорехи: оказалось, что ЦБ против такой идеи. Судя по всему, в Банке России боятся, что FinEx там напродает наших активов из фондов за рубежом – а когда дело дойдет до перечисления денег в адрес российских инвесторов, что-то пойдет не так.

Правда, в секретном чате Финекса появилась информация, что на самом деле ЦБ в ответ на официальный запрос никаких отказов участвовать в предложенной FinEx схеме не присылал – вместо этого они, basically, ответили «ой, мы такие сложные решения принимать не умеем – пишите письма мелким почерком в адрес президента, плз» (правда, речь тут идет только об активах фонда FXRL, а не о всех остальных фондах).

Комментарии к новости от представителя FinEx

Короче, в переводе на русский язык всё написанное выше можно резюмировать так: «даже не надейтесь на скорую разблокировку финексовских фондов». Увы.

Bloomberg пишет о планах Евросоюза легализовать конфискацию замороженных активов

Пока то, что попало под санкции, по закону можно только замораживать, ну а если включить в список преступлений, карающихся конфискацией имущества, еще и само нарушение санкций – то тогда уже можно будет ни в чем себе не отказывать!

Впервые в истории нобелевку дали за изобретение мема

Нобелевскую премию по экономике в этом году присудили трем американским ученым: Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу. Эти ребята придумали, что если в экономике происходит большой кризис (см. «Великая депрессия», например) – то надо срочно спасать банки, выдавая им от души денег, чтобы вся финансовая система не полегла вместе с ними.

Мем Money Printer Go BRRR сейчас известен по большей части с лицом текущего главы ФРС Джерома Пауэлла:

Но на самом деле, первым на практике применять идеи по спасению экономики путем раздачи неограниченных объемов бабла начал именно Бен Бернанке, который рулил ФРС с 2006 по 2014 гг. За что и получил кликуху «Бен Вертолет» (ну он типа как бы метафорически делал БРРР прямо с вертолета).

Как бы вы ни относились к таким методам – надо признать, что под руководством дяди Бена американская экономика прошла Великую рецессию 2008-го на порядок лучше, чем Великую депрессию 1929-го. Ну то есть мировая финансовая система, конечно, очканула знатно – но никакой вселенской катастрофы не произошло.

Вот еще забавный отывок из интервью с Бернанке 2009 года, где он отвечает на вопрос, не деньгами ли налогоплательщиков он спасает американскую экономику: «Да ну бросьте, у меня в кабинете стоит камплюктер, я прямо на нем нажимаю Ентер – и новые деньги появляются как бы из ниоткуда, прикиньте!» Я же говорю, чувак знал толк в мемах…

В Туманном Альбионе всё неспокойно

Не так давно потешного Бориса Джонсона на посту премьера сменила Лиз Трасс – которую выбрали, так как она обещала снизить налоги, восстановить былую мощь экономики, и вообще «Make UK Great Again!».

Правда, как только эти планы принялись воплощать в реальность – финансовая система зашаталась и чуть было не развалилась полностью (мы обсуждали это вот здесь). Пришлось Лиз срочно откатывать все свои инициативы взад, а козлом отпущения при этом сделать своего министра финансов по имени Квази Квартенг. Последний бедняга пробыл на своем посту всего 38 дней, сделав заявку на своего рода анти-рекорд.

Каждый раз, когда я слышу имя Квази Квартенг, я почему-то в первые пять секунд твердо уверен, что речь идет вот об этом злодее из «Черного плаща»

Новый руководитель Минфина, Джереми Хант, сразу же поспешил заявить, что никакого снижения налогов ждать не стоит – а лучше даже сразу настраиваться на их повышение (ведь Англии надо каким-то образом покрывать адовые бюджетные дефициты, в которые она сама себя загнала).

В этом контексте рекомендую заценить видеозапись пресс-конференции Лиз Трасс, на которой журналисты задают ей неудобные вопросы типа «Мэм, а вам вообще стоит оставаться премьером – учитывая, каких дров вы уже успели наломать, а еще полностью отказались от того, что обещали нам месяц назад?» В общем, прожарка вышла мое почтение – Лиз выдержала всего четыре с половиной минуты, а потом стратегически убежала за кулисы.

Приятно иногда посмотреть на прямую линию с первым лицом страны, на которой можно задавать действительно интересующие людей вопросы. Как ни странно – ни одного вопроса про йоркширский квас отчего-то не прозвучало!

Криптобиржу наказали за обход санкций

Американский санкционный орган OFAC оштрафовал американскую криптобиржу Bittrex на $53 миллона за то, что она оказывала услуги пользователям из Крыма, Ирана, Судана, Сирии и Кубы. Для находящейся на 76-й строчке по объему операций биржи, сумма штрафа является довольно значительной.

Западные регуляторы продолжают посылать сигналы криптанам, что шифропанковские идеалы – это, конечно, прекрасно; но заплатить за их отстаивание придется из своего кармана.

Лендинговый протокол Mango Markets хакнули на $116 млн с особым цинизмом

Их родной токен MNGO является весьма малоликвидным, так что хитрый хакер смог войти в длинную позицию в этом токене на платформе Mango – а потом запампить его на других биржах так, что цена взлетела в десятки раз. Стоимость его позиции в этих «мангах» в моменте достигла $423 млн, что позволило ему занять через этот же протокол $116 млн уже в другой (нормальной) крипте. Естественно, котировки MNGO потом рухнули обратно в пропасть – и этот займ моментально стал необеспеченным.

Дальше стало еще интереснее: хакер стал размещать в DAO (децентрализованной организации, которая управляет протоколом Mango Markets) предложения по типу «а давайте этому хакеру подарим 50% от украденного за возврат оставшейся половины, и не будем на него ментам стучать!» Причем, так как у него сохранилась огромная позиция в этих самых управляющих токенах MNGO – он смог сам вкидывать голоса в промышленных количествах в поддержку этой светлой идеи.

Первое его такое предложение в итоге оказалось непринятым, но со второго раза проканало: остальные держатели токенов MNGO, матерясь сквозь зубы, согласились оставить хакеру $47 млн (около 40%) взамен возврата остальной суммы.

Предприимчивым пареньком в итоге оказался твиттерский Абрам Айзенберг – который еще и разродился тролльным тредом в стиле «я один в белом пальто тут стою и не понимаю, чего вам не нравится-то вообще»:

Хакер оказался троллем 80 уровня: «Все наши действия были легальными, использовали протокол согласно его устройству, жаль что сам протокол в итоге случайно обанкротился...»

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