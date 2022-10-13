О чем подумать при релокации: советы налоговых юристов, которые жили за рубежом и консультировали многих релокантов

В следующих статьях мы в формате FAQ осветим налоги физлиц в популярных странах, таких как Турция, Армения, Сербия, Германия, Испания, Португалия, Кипр, Греция, Венгрия, Нидерланды, Индонезия.

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Всё больше людей так или иначе задумываются об эмиграции в другую страну. Но из-за спешки или просто по незнанию можно столкнуться с различными проблемами, которые могут привести к финансовым потерям, а самое главное – к потере времени. Мы хотим дать некоторые рекомендации, которые упростят отъезд в другую страну.

Апостиль и документы

Не хотим затрагивать банальные вещи в виде страховки, загранпаспорта и т.д. – это понятно и без нас. В первую очередь, мы рекомендуем сделать нотариальную доверенность и проставить апостиль на официальные документы.

Доверенность нужна для решения различных правовых вопросов в России без вашего присутствия, чтобы за вас все дела в России мог сделать близкий человек. Вам может потребоваться распорядиться своим имуществом, финансовыми средствами, участвовать в суде, подавать уведомления об открытии счета и т. д. Для собственного выезда мы сделали доверенности на родственников с максимально широкими полномочиями, срок действия - 10 лет, с правом передоверия.

Апостиль — форма официального подтверждения документов для надлежащего признания их юридической силы во всех странах, присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. Посмотреть перечень стран можете здесь. Апостиль на российских документах точно потребуется в странах ЕС, США, Турции, а также других популярных странах для релокации. Не требуется апостиль в странах, с которыми Россия заключила международные договоры о правовой помощи, а также в странах–участницах Минской конвенции. Мы все равно рекомендуем ставить апостиль, потому что непонятно, какая страна будет конечной в вашем маршруте и где может понадобиться документ.

Апостиль выглядит как небольшой листок со штампом от госоргана.

Важно понимать, что апостиль на российские документы можно поставить только непосредственно в России. Даже российские посольства и консульства за рубежом не помогут вам с апостилем.

Совсем недавно наш клиент решил перебраться в Турцию и получить там ВНЖ. Полетел он с ребенком, и при оформлении документов выяснилось, что на свидетельстве о рождении ребёнка не стоит апостиль. При отъезде он даже не задумывался, что это может понадобиться.

Другой наш клиент забрал с собой в Турцию вузовский диплом, а когда узнал, что для переезда в Австрию нужен диплом с апостилем, 5 часов ночью вел без остановки автомобиль через 2 горных перевала, чтобы передать диплом вылетающей в Россию россиянке (да-да, из-за ухода международных почтовых служб из России оперативно доставить ваши документы в Россию и обратно теперь невозможно).

На практике апостиль требуется на следующие документы:

Если вы переезжаете вместе с супругом – свидетельство о браке; Свидетельство о рождении; При наличии детей – также свидетельство о рождении ребенка. Если переезжаете без супруга, то нужно будет получать еще его разрешение как второго родителя ребенка. В случае смерти одного из супругов другой предоставляет апостилированное свидетельство о смерти; Документ об образовании; Справка о наличии/отсутствии судимости.

Получить апостиль довольно просто: необходимо подать заявление в уполномоченный орган лично, через доверенное лицо или электронным способом. Так, для свидетельства о браке и о рождении необходимо обратиться в органы ЗАГСа, для диплома – в Департамент образования вашего субъекта, для справки о наличии/отсутствии судимости – в тот орган, который указан на вашем документе, – это либо Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел России (ГИАЦ МВД), либо информационный центр Министерства внутренних дел России в вашем регионе.

Проставление апостиля обычно занимает 5–30 рабочих дней. В Москве и Санкт-Петербурге из-за большого количества желающих уехать сроки могут быть и дольше, поэтому мы рекомендуем для оперативности обращаться в уполномоченные органы в других регионах.

После того как все апостили проставлены, нужно будет перевести документы на нужный вам язык и заверить перевод у нотариуса. В целом сделать это можно и по приезду в другую страну, но в России расходы на перевод и заверение у нотариуса могут быть дешевле.

Вывоз наличных средств

С 28 февраля 2022 года указом Президента стало запрещено вывозить за пределы России иностранную валюту на сумму свыше $10,000.

Живой пример. Когда наш клиент улетал в Грузию, захватил с собой $13,000. В итоге их нашли, клиента продержали возле 2 часов на таможне и забрали $3,000 в качестве штрафа. В итоге человек потерял приличную сумму и чуть не опоздал на самолёт. Клиент, который пытался вывезти $117,000, не смог улететь вообще, так как попал под уголовное преследование.

Банковский счет и уведомление о его открытии

Учитывайте, что при открытии банковского или брокерского счета в другой стране вы обязаны уведомить об этом российские налоговые органы. Даже если вы открываете счет, который формально не является банковским или брокерским, а служит для учета долей в компании или опционов на ее акции, как, например, Shareworks, ФНС России считает, что о нём также нужно уведомлять.

Срок при этом не должен превышать одного месяца с даты открытия. Форму уведомления можно посмотреть на официальном сайте.

Подать документы можно одним из следующих способов:

Непосредственно через инспекцию;

По почте с уведомлением о вручении;

Через представителя;

Онлайн с использованием электронной подписи.

По итогам отчётного года (не позднее 1 июня следующего года) нужно представить в ИФНС отчет о движении денежных средств по открытому зарубежному счету или вкладу. Порядок представления отчета можно изучить здесь.

При этом валютное законодательство освобождает от сдачи отчётности:

Граждан, которые более полугода находятся за границей;

Тех, у кого обороты/остатки по счетам или сумма платежей через в рублёвом эквиваленте не превысили 600 000 рублей за год, а банк или финансовая компания находятся в стране, участвующей в автоматическом обмене финансовой информацией с ФНС России.

Нарушение резидентом формы уведомления об открытии/закрытии/изменении реквизитов счёта (вклада) или месячного срока представления этого уведомления может привести к наложению на гражданина административного штрафа в размере от 1 000 до 1 500 рублей. Если не подать такое уведомление, то размер штрафа на гражданина увеличится до 4 000–5 000 рублей. (п. п. 2, 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ).

Минимальный штраф предусмотрен за нарушение гражданами срока предоставления отчёта о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) в размере от 300 до 3 000 рублей – в зависимости от длительности просрочки (ч. 6.1–6.3 ст. 15.25 КоАП РФ).

Максимальный штраф установлен в размере 40 % за умышленно не уплаченный НДФЛ (п.3 ст. 122 НК РФ).

Уведомление о ВНЖ/гражданстве в другой стране

Также уведомлять придется в случае оформления ВНЖ либо гражданства в другой стране, если вы собираетесь переезжать на постоянной основе. О краткосрочном виде на жительство уведомлять не нужно (например, о туристическом ВНЖ в Турции).

Срок для уведомления зависит от того, где человек был в момент получения ВНЖ и в следующие 60 дней. Если в России – уведомление надо подать в эти 60 дней. Если все это время человек был за рубежом, то срок составит 30 дней с момента следующего въезда в Россию.

Например, вы получили ВНЖ в Армении 30 марта, приехали в Россию погостить на пару дней 5 апреля, то, соответственно, нужно будет обратиться в миграционную службу до 5 мая. Это условие работает даже в случае, если вы снова покинете РФ - срок останется неизменным.

Уведомить можно через отделение МВД лично по месту прописки или письмом через Почту России. Также это можно сделать и через представителей. Форма уведомления содержится в приказе МВД от 03.05.2018 № 267.

Если этого не сделать, то ответственность здесь будет посерьезнее, чем при открытии счета. Возможны два варианта:

Подать уведомление с опозданием и получить штраф. На сегодня он составляет до 1 000 рублей ;

; Если не уведомить вовсе, то возможна уголовная ответственность со штрафом до 200 000 рублей, помимо этого могут назначить обязательные работы.

Повторимся, что это касается только тех, кто перебрался в другую страну на постоянной основе.

Налоговое резидентство

Налоговые резиденты – это физлица, которые находятся на территории России не менее 183 дней в течение 12 месяцев, идущих подряд. Эту формулировку используют бухгалтеры для определения того, какую ставку налога применять к зарплатам уехавших работников. Чтобы не вводить вас в ступор, мы предлагаем вам просто отсчитывать 183 дня в течение календарного года. Если в календарном году вы пробыли в России более 183 дней - вы резидент, если менее - нерезидент.

Лечение и обучение (не более 6 месяцев) за пределами России не прерывает срок нахождения в России.

Пример: С февраля по март (60 дней) и с июня по сентябрь (120 дней) работник выезжал лечиться в Германию. Также он ездил в ноябре на месячный отдых в Грузию. В 2022 году работник пробыл в России всего 155 дней. Но к ним нужно отнести еще и периоды, когда работник лечился. И тогда получится 335 дней. Итог – лицо будет признаваться налоговым резидентом.

НК РФ не устанавливает строгого перечня документов, подтверждающих нахождение физических лиц на территории России.

Например, такими документами могут являться:

Проездные документы о въезде и выезде из России;

Копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

Трудовой договор;

Справки работодателей, подготовленные на основании сведений табеля учета рабочего времени;

Квитанции о проживании в гостинице;

Другие документы, на основании которых можно установить длительность фактического нахождения физического лица в России.

Налоговые резиденты России платят НДФЛ по всем полученным ими доходам, независимо от их источника. При этом доходы бывают от источников в России (сдача в аренду либо продажа квартиры, находящейся в России, выполнение трудовых обязанностей в российской организации и др.) и от источников за пределами России (продажа дома, находящегося в иностранном государстве, выполнение трудовых обязанностей за рубежом и др.)

С 01.01.2021 ставка 15% устанавливается для резидентов в случаях, когда сумма годового дохода физлица превышает 5 млн рублей, а сам доход включен в перечень, приведенный в законе от 23.11.2020 № 372-ФЗ (ставка применяется только к доходу, превышающему 5 млн. рублей).

Резиденты платят налог по ставке 15% со следующих доходов:

Основная налоговая база (сюда можно отнести зарплату, вознаграждение по гражданско-правовому договору);

От долевого участия;

По операциям с акциями, облигациями, деривативами;

От участия в инвестиционном товариществе в виде прибыли контролируемой зарубежной организации (п. 2.1 ст. 210 НК РФ).

Как перестать быть налоговым резидентом в России

Нужно отсутствовать в стране более 183 дней в году. Стоит сообщить в налоговый орган о том, что вы больше не резидент и преимущественно проживаете в другом государстве. Подтвердить это можно с помощью штампов на выездных документах (загранпаспортах), рабочих контрактов за границей, карточек ВНЖ и ПМЖ, долгосрочной аренды жилья.

Какие налоги платит ИП, ставший нерезидентом в России

Если у вас УСН, то вы платите налоги по привычным ставкам. Режим ИП на УСН не привязан к резидентству. То же самое можно сказать и про самозанятых: например, можно жить за рубежом и сдавать в аренду квартиру в России по ставке 4-6%.

Если вы находитесь на общей системе налогообложения, то помимо уплаты НДС в 20% и других налогов, нужно платить НДФЛ по ставке для нерезидентов – 30% (вместо обычных 13%). Налог платится только с доходов от источников в России.

При этом вы можете уплачивать страховые взносы как за себя, так и за сотрудников в обычном порядке.

Как платит налоги нерезидент, который вернулся в Россию и трудоустроился

НДФЛ будет исчисляться и уплачиваться работодателем как налоговым агентом по ставке 30%. Если в течение 12 месяцев подряд работник проведет в России 183 дня и более, то суммы вознаграждения, полученные работником от работодателя за выполнение трудовых обязанностей, начнут облагаться по ставке 13%. Если вдобавок окажется, что сотрудник провел в России 183 дня и более не только в течение последних 12 месяцев, но и в течение календарного года, то в следующем году сотрудник сможет вернуть излишне уплаченные налоги по ставке 30% за те месяцы календарного года, где с него удерживали 30%.

Контролируемые иностранные организации (КИК)

КИК – зарубежная организация или структура без образования юрлица (ИСБОЮЛ), контроль за которой принадлежит физическому или юридическому лицу – резиденту РФ.

Контроль над КИК – оказание или возможность оказания определяющего влияния на решения, принимаемые КИК, по вопросу распределения прибыли после налогообложения.

Условия, при которых лицо признается контролирующим:

Доля участия физического или юридического лица в иностранной организации составляет более 25% (пп.1 п.3 ст. 25.13 НК РФ); Доля участия физического или юридического лица в иностранной организации превышает 10%, если доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ, составляет более 50% (пп.2 п.3 ст. 25.13 НК РФ); Лицо осуществляет контроль над иностранной организацией в своих интересах или в интересах своего супруга и несовершеннолетних детей (п.6 ст. 25.13 НК РФ).

Условия, при которых лицо не признается контролирующим (п.4 ст. 25.13 НК РФ):

Участие лица в иностранной организации реализовано исключительно через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких публичных компаниях, являющихся российскими организациями; Участие лица в иностранной компании при следующих условиях:

акции иностранной компании допущены к обращению на одной или нескольких иностранных фондовых биржах;

биржи расположены на территориях иностранных государств – членов ОЭСР ;

; доля прямого и (или) косвенного участия контролирующего лица в иностранной организации не превышает 50 процентов ;

; доля обыкновенных акций, допущенных к обращению на иностранных фондовых биржах в совокупности по всем указанным иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного капитала, сформированного за счет обыкновенных акций, для каждой иностранной организации.

Контроль над ИСБОЮЛ – оказание или возможность оказывать определяющее влияние на решения по распределению полученной прибыли после налогообложения, принимаемые лицом, осуществляющим управление активами структуры.

Условия, при которых лицо признается контролирующим:

Лицо признается учредителем (основателем) (п.9 ст. 25.13 НК РФ); Другое лицо, если оно одновременно осуществляет контроль над структурой и выполняется хотя бы одно из условий:

лицо имеет фактическое право на доход (его часть), получаемый структурой;

лицо вправе распоряжаться имуществом структуры;

лицо вправе получить имущество структуры в случае ее прекращения (п.12 ст. 25.13 НК РФ, письмо Минфина России от 11.08.2017 № 03-12-12/2/52171).

Иные условия:

Для признания контролирующим лицом иностранных юрлиц, личным законом которых не предусмотрено участие в капитале, применяются правила, установленные для ИСБОЮЛ (п.15 ст. 25.13 НК РФ); Если лицо участвует в ИСБОЮЛ через договор простого или инвестиционного товарищества, то непосредственно участники – резиденты РФ такого товарищества будут ее контролирующими лицами (письма Минфина России от 11.12.2018 № 03-12-11/2/89795 и от 10.02.2017 № 03-12-11/2/7395); Признать себя контролирующим лицом можно самостоятельно, представив уведомление о КИК (письма Минфина России от 23.04.2019 № 03-12-11/2/29430 и от 15.06.2017 № 03-12-11/2/37309); Возможно признание налоговым органом лица контролирующим, если у него есть соответствующие сведения (письма Минфина России от 23.04.2019 № 03-12-11/2/29430 и от 15.06.2017 № 03-12-11/2/37309).

При этом лицо не признается контролирующим в случаях, если оно выступает учредителем (основателем), и при этом в отношении него одновременно выполняются следующие условия:

Оно не вправе прямо или косвенно получать (требовать получения) прибыль (доход) структуры полностью или частично;

Оно не вправе распоряжаться прибылью (доходом) структуры или ее частью;

Оно не сохранило за собой права на имущество, переданное структуре (имущество передано на условиях безотзывности);

Оно не осуществляет над структурой контроль в отношении распределения прибыли (п.10 ст. 25.13 НК РФ).

Контролирующее лицо КИК обязано отчитываться через направление уведомления об участии/учреждении иностранных компаний и уведомления о контролируемых иностранных компаниях (п. 3.1 ст. 23 НК РФ).

Таким образом, налоговое законодательство обязывает контролирующих лиц выполнять следующее:

Подача уведомления об участии в иностранной компании;

Подача уведомления о КИК;

Сдача отчетности по КИК;

Расчет и уплата налога.

Уведомление об участии в иностранной компании

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговые резиденты (организации или физлица) обязаны уведомить налоговый орган о своем участии в иностранных организациях (об учреждении ИСБОЮЛ). Эти уведомления подаются не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации (даты учреждения иностранной структуры без образования юрлица).

Также уведомление необходимо подавать и при преобразовании иностранной организации или ее ликвидации (срок остается такой же – 3 месяца).

Подаётся оно в следующих случаях:

Наличие доли в иностранной организации более 10 % (пп. 1 п. 3.1 ст. 23 НК РФ);

Учреждена ИСБОЮЛ (пп. 2 п. 3.1 ст. 23 НК РФ).

Если физлицо–нерезидент признается резидентом на конец года, в котором лицо начало свое участие в иностранной организации, то физлицо должно сдать уведомление не позднее 1 марта следующего года. Форму и порядок заполнения можно найти в Приказе ФНС № ММВ-7-13/338@ от 05.07.2019.

Как отправить уведомление:

Отнести заполненную форму в местное территориальное отделение налоговой службы лично; Через представителя, при том условии, что у него при себе будет нотариально заверенная доверенность; Отправить документ заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России; Подать электронно на сайте nalog.ru через личный кабинет физического лица в разделе «Жизненные ситуации».

Какая ответственность, если не подать уведомление об участии в КИК

За непредставление в установленный срок уведомления об участии в КИК или представление уведомления, содержащего недостоверные сведения, может быть наложен штраф в размере 50 000 рублей в отношении каждой КИК (п. 2 ст. 129.6 НК РФ).

В случае неполноты сведений, неточности, либо ошибок в заполнении представленного уведомления, налогоплательщик на основании п.7 ст. 25.14 НК РФ имеет право представить уточненное уведомление. В этом случае он будет освобождаться от ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 199.6 НК РФ.

Уведомление о КИК

Уведомление о КИК подается в налоговый орган контролирующим лицом независимо от размера дохода, полученного в виде прибыли соответствующих КИК, и даже от его наличия.

Сообщать об этом должны организации и физлица, которые:

Являются контролирующими лицами КИК;

Обязаны платить налог на прибыль организаций (НДФЛ для физических лиц) с прибыли КИК (в части своей доли).

Форму и порядок заполнения можно найти в Приказе ФНС № ММВ-7-13/338@ от 05.07.2019.

Способы представления уведомления о КИК:

Организации - только в электронной форме в налоговый орган по месту учета;

Физические лица - как в электронной форме, так и на бумажном носителе (в том числе по почте) в налоговый орган по месту жительства.

Физлица могут сформировать и направить уведомление через личный кабинет, выбрав соответствующую жизненную ситуацию. В нем отражаются данные о ранее заявленных КИК, поэтому не придется повторно заполнять основную информацию о них (Информация ФНС России от 18.03.2021).

Уведомление требуется подать в следующие сроки (п. 2 ст. 25.14 НК РФ):

Пример. Компания–резидент РФ приобрела долю 20% в иностранной организации. В 2021 году у российской фирмы имелась возможность влияния на принятие решений о распределении дохода за 2020 год. Уведомление в таком случае подается до 21 марта 2022 года, так как 20 марта 2022 года — воскресенье.

Другой пример. Физическое лицо зарегистрировало иностранную компанию в марте 2022 года. Первое уведомление о КИК должно быть подано в срок до 30 апреля 2024 года по итогам 2022 финансового года КИК.

За непредставление в установленный срок уведомления о КИК за календарный год или представление уведомления о КИК, содержащего недостоверные сведения, может быть наложен штраф в размере 500 000 рублей по каждой КИК (п.1 ст. 126 НК РФ).

Сдача отчетности по КИК

С 2021 года контролирующие лица обязаны вместе с уведомлением о КИК предоставить в налоговые органы следующие документы:

Финансовая отчетность КИК, составленная в соответствии с личным законом такой компании за финансовый год (обычно - с 1 января по 31 декабря), или в случае отсутствия финансовой отчетности иные документы, подтверждающие прибыль (убыток) такой компании за финансовый год; Аудиторское заключение по финансовой отчетности КИК, если в соответствии с учредительными (корпоративными) документами контролируемой иностранной компании установлено обязательное проведение аудита такой финансовой отчетности или аудит осуществляется иностранной организацией добровольно.

Данные документы представляются независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли КИК в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу в следующие сроки:

Налогоплательщиками–организациями вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций ( до 28 марта );

); Налогоплательщиками–физическими лицами вместе с уведомлением о КИК (до 30 апреля).

За непредставление финансовой отчетности и аудиторского заключения в установленный срок, либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями может быть наложен штраф в размере 500 000 рублей (п.1.1 ст. 126 НК РФ).

На основании п. 1 ст. 25.14-1 НК РФ должностное лицо налогового органа вправе истребовать финансовую отчетность и (или) аудиторское заключение у контролирующего лица. За непредоставление налоговому органу истребуемых документов в срок, установленный п. 2 ст. 25.14-1 НК РФ (1 месяц с даты получения требования), либо представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями, может быть наложен штраф в размере 1 000 000 рублей.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 25.14-1 НК РФ финансовая отчетность не может быть истребована у контролирующего лица–физического лица, который представил в налоговый орган уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК (за соответствующие периоды).

Авторы статьи - Егор Ларичкин и Руслан Еникеев из юридической фирмы, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам по множеству вопросов. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в наш канал в Telegram.