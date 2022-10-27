FAQ по налогам физических лиц в Армении

На примере вопросов от живых клиентов составили FAQ, чтобы вам проще было разобраться с налоговыми обязательствами в Армении. Да и сам формат FAQ, по нашему опыту, нравится читателям. На слайде мы расположили основную информацию по налогам в Армении.

В следующих статьях мы в формате FAQ осветим налоги физлиц в других популярных странах, таких как Сербия, Германия, Испания, Португалия, Кипр, Греция, Венгрия, Нидерланды, Индонезия. Первой статьей из цикла статей про налоги за рубежом был FAQ по налогам в Турции. Если интересуют, какие обязательства остаются для уезжающих в России, смотрите эту статью.

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Когда я стану налоговым резидентом Армении?

Физическое лицо признается налоговым резидентом Армении, если соблюдается любое из следующих условий:

Лицо фактически находится на территории страны не менее 183 дней в течение календарного года ;

; Центр его жизненных интересов находится в Армении;

находится в Армении; Лицо является государственным гражданским служащим Армении.

В Армении свой вклад в признание страны центром жизненных интересов могут вносить любые из следующих обстоятельств:

Приобретение недвижимости на территории страны; Проживание семьи в стране; В стране учатся несовершеннолетние дети.

Резиденты Армении уплачивают налог со своих мировых доходов, нерезиденты – только с доходов от источников в Армении.

Я начал работать в Армении по трудовому договору. Где я должен платить налоги и сколько?

Нерезиденты платят НДФЛ в Армении, только если работают на армянскую компанию. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства (например, если удаленно работают в Армении, продолжая оставаться российскими налоговыми резидентами). Если нерезиденты Армении работают на иностранную компанию, то помимо уплаты налогов в стране своего резидентства может также потребоваться заплатить налоги в стране регистрации компании.

Резиденты платят НДФЛ в Армении, даже если трудовой договор у них с иностранной компанией. Если договор с иностранной компанией, налоги также может потребоваться платить в стране регистрации иностранной компании.

НДФЛ в Армении взимается по фиксированной ставке 21% (как с доходов резидентов, так и нерезидентов).

Работодатели удерживают из заработной платы работников пенсионные отчисления в размере:

4.5% от месячной заработной платы, если она не превышает 500 000 драмов РА;

от месячной заработной платы, если она не превышает 500 000 драмов РА; 10% от месячной заработной платы минус 27 500 драмов РА, если она превышает 500 000 драмов РА.

Размер пенсионного взноса в любом случае не может превышать 1 020 000 драмов РА в месяц.

Я работаю в Армении как фрилансер. Где я должен платить налоги и сколько?

Ставка НДФЛ для фрилансеров в Армении аналогична ставке для работников по трудовому договору – 21%. Нерезиденты платят НДФЛ, если получают вознаграждение от армянских заказчиков. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства (например, если удаленно фрилансят в Армении, продолжая оставаться российскими налоговыми резидентами). Если нерезиденты Армении фрилансят на иностранного заказчика, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, откуда происходит заказчик.

Резиденты платят НДФЛ, если получают вознаграждение от любых заказчиков. Если договор с иностранным заказчиком, налоги также может потребоваться платить в стране, откуда происходит заказчик.

У меня есть ИП в Армении. Где я должен платить налоги и сколько?

ИП в Армении не привязан к статусу резидентства, поэтому каждый, у кого есть ИП в Армении, обязан платить Армении 5%–10% от выручки ИП (аналог российского ИП на УСН).

Если годовой доход ИП в Армении не превышает 6 000 000 драмов РА, то ставка 5%. Если годовой доход ИП превышает указанную величину, то из суммы превышения нужно вычесть 300 000 драмов РА, а на получившуюся разницу применить ставку 10%.

У меня есть недвижимость, которую я сдаю. Где я должен платить налоги и сколько?

Доход от сдачи недвижимости в аренду в Армении облагается налогом в размере 10%. Если совокупный доход от сдачи имущества в аренду превышает 60 миллионов драмов РА в течение календарного года, физическое лицо должно уплатить 10% дополнительного налога с превышающей части.

Нерезиденты платят налог на доход от сдачи недвижимости в аренду в Армении, если сдают армянскую недвижимость. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты сдают иностранную недвижимость, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, где находится недвижимость.

Резиденты платят налог на доход от сдачи недвижимости в аренду в Армении, если сдают любую недвижимость. Если недвижимость иностранная, налоги также может потребоваться платить в стране, где недвижимость расположена.

У меня есть недвижимое имущество в Армении. Должен ли я платить налог на имущество и сколько?

В Армении налог на расположенную на территории страны недвижимость платит каждый собственник, независимо от статуса резидентства. Налоговой базой является кадастровая стоимость недвижимости, установлена прогрессивная шкала налогообложения. Для апартаментов и для домов шкала разная. Ниже представлены ставки налога на недвижимое имущество в Армении.

Я получил наследство или подарок на большую сумму. Где я должен платить налоги и сколько?

В Армении нет налога на наследство или подарки. Такого рода доходы подлежат обложению НДФЛ. Вместе с тем близкие родственники умершего не должны платить налог в Армении за получение наследства или вознаграждений, которые выплачиваются наследникам создателей объектов интеллектуальной собственности

При этом резиденты и нерезиденты Армении могут быть обязаны заплатить налоги в стране, откуда происходит наследство или выплаты. Нерезиденты могут быть обязаны также заплатить налоги в стране своего резидентства.

Я получаю дивиденды. Где я должен платить налоги и сколько?

Налог на дивиденды в Армении составляет 5% как для резидентов, так и для нерезидентов.

Нерезиденты платят налог на дивиденды в Армении, если получают дивиденды от армянских компаний. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты получают дивиденды от иностранной компании, то может потребоваться заплатить налоги также в стране регистрации компании.

Резиденты платят налог на дивиденды в Армении, если получают дивиденды от любых компаний. Если дивиденды поступают от иностранной компании, налоги также может потребоваться платить в стране регистрации компании.

Если дивиденды поступают от компании, являющейся налоговым резидентом Армении, и инвестируются обратно в компанию в тот же год, то уплаченный налог на дивиденды можно вернуть.

Я получаю роялти и проценты. Где я должен платить налоги и сколько?

Налог на роялти и проценты в Армении составляет 10% как для резидентов, так и для нерезидентов.

Нерезиденты платят налог на роялти или проценты в Армении, если получают их от армянских источников. Но при этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты получают роялти или проценты из-за рубежа, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, откуда происходят роялти или проценты.

Резиденты платят налог на роялти или проценты в Армении, если получают их от любых источников. Если роялти или проценты поступают из-за рубежа, налоги также может потребоваться платить в стране, откуда они поступают.

Я продал имущество. Где я должен платить налоги и сколько?

Доход от продажи имущества в Армении облагается налогом в размере 10% или 20% (в зависимости от типа имущества и того, продается ли оно юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) или физическому лицу). Доход от продажи физическими лицами имущества, не связанного с предпринимательской деятельностью (например, жилой недвижимости), освобождается от налогообложения.

Доходы от продажи или обмена акций или иных ценных бумаг в Армении освобождены от налога.

При этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты продают имущество за рубежом, то может потребоваться заплатить налоги также в стране, на территории которой расположено имущество.

Если резидент продает имущество за рубежом, налоги также может потребоваться платить в стране, на территории которой расположено имущество.

Я участвовал в программе мотивации и приобрел акции стартапа. Где я должен платить налоги и сколько?

В Армении законодательство не регулирует доходы в виде материальной выгоды (например, которая возникает при приобретении акций на основании мотивационных программ). Вероятно, платить налог нужно только в момент продажи акций.

При этом нерезиденты могут быть обязаны платить налоги в стране своего резидентства. Если нерезиденты приобретают акции иностранной компании, то может потребоваться заплатить налоги также в стране регистрации компании.

Если резидент приобретает акции иностранной компании, налоги может потребоваться платить в стране регистрации компании.

Как подавать налоговую декларацию и платить налоги?

Налоговая декларация в Армении подлежит представлению до 20 апреля года, следующего за календарным годом, в котором был получен декларируемый доход.

Нерезидент обязан подавать декларацию в Армении, если получает доходы от источника на территории Армении, и в Армении у него нет налогового агента (например, работодателя), который сам рассчитывает и удерживает налог.

Резидент обязан подавать декларацию в Армении, если получает доходы не от налогового агента либо от источника, находящегося за пределами Армении.

Налоги в Армении платятся также до 20 апреля года, следующего за годом получения дохода (одновременно с подачей декларации или после).

Слышал что-то про двойное налогообложение, для Армении применимо и как мне грозит?

У Армении заключены соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) со множеством стран, в том числе и с Россией. СИДН нужны для того, чтобы в ситуации, когда две страны претендуют на взимание налога, налог нужно было уплачивать только в одной стране или в обеих, но так, чтобы общая налоговая нагрузка не превышала общую налоговую нагрузку при уплате всех налогов в стране с наибольшими ставками.

Если российский налоговый резидент получает доходы от армянского работодателя или имеет другие доходы в Армении, то в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе личный доход такого лица от источника в Армении облагается НДФЛ в России по ставке 13%. Однако благодаря СИДН между Россией и Арменией уплаченный в Армении налог будет подлежать зачету в России.

Таким образом, если российский налоговый резидент получает доход или владеет имуществом в Армении и заплатил налог в Армении, то сумма налога подлежит вычету в России (тем самым ставка в России становится меньше 13%), и наоборот.

Помимо СИДН, законодательство Армении позволяет ее налоговым резидентам в случае возникновения двойного налогообложения зачесть суммы налога, которые уплачены за рубежом.

Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или можно ли будет зачесть налоги, уплаченные в одной из стран, в качестве расходов в другой стране, изучите положения соответствующего СИДН или обратитесь к налоговому консультанту.

Слышал что-то про договоры о социальном обеспечении (ДС), для Армении применимо и как мне поможет?

Обычно СИДН не регулируют социальные выплаты в пользу граждан (в таком случае они могут облагаться налогами в обеих странах) и обязанности по уплате разного рода социальных взносов (в таком случае может возникнуть риск уплаты в обеих странах). ДСО нужны для того, чтобы социальные выплаты облагались налогом и социальные взносы уплачивались только в одной стране. Если вы сомневаетесь, в какой стране уплачивать налог или в бюджет какой страны делать социальные взносы, изучите положения соответствующего ДСО или обратитесь к специалисту по социальному обеспечению.

Между Арменией и Россией есть соглашение о социальном обеспечении.

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Авторы статьи – Егор Ларичкин, Павел Мясников и Всеволод Гвардин из юридической фирмы Larmann Legal, которая помогает стартапам, инвесторам, традиционным компаниям и частным лицам по множеству вопросов. Чтобы не пропустить следующие статьи, шаблоны документов, презентации или вебинары, добавляйтесь в наш канал в Telegram.