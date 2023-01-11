Первый шаг к подготовке отчетности - загрузка банковской выписки, отражение операций по расчетному счету

Закончился очередной квартал, значит, надо готовиться к сдаче налоговой отчетности.

Удобнее всего начать подготовку с загрузки выписки и проверки отражения банковских операций.

Контрольная точка – совпадение остатка по каждому расчетному счету в базе данных с данными банка.

Не забывайте проверить, не появились ли новые спецсчета, сейф-счета, отдельные счета для корпоративных карт и другие, которые могли быть открыты руководителем без согласования с бухгалтерией.

На практике их часто забывают, работая только с основным расчетным счетом.

Даже если в базе данных остаток по расчетному счету верный, проверяем весь отчетный период по регламенту, который сформировался на практике:

Правильно отразить операции по снятию и внесению наличных денежных средств. Банк обычно прописывает слово «наличные» в назначении платежа, поэтому в окне поиска вводим «налич» и просматриваем строки выписки. Операции с наличными обычно проводятся кассовыми документами (например, в 1С). Если они отсутствуют, необходимо их добавить, по возможности соблюдая последовательность нумерации. Проверить корректность отражения выдачи и возврата подотчетных сумм, если сотрудники получают деньги на личные банковские карты или по зарплатному проекту (например, командировочные). Система может загрузить операцию по выплате подотчетной суммы как оплату поставщику и т.п. Проверить проводки по получению и возврату займов, разделить операции по возврату основного долга и процентов. По умолчанию, при загрузке выписки банка в 1С в таких случаях формируется операция «оплата от покупателя» или «оплата поставщику». Отразить списание комиссии банка по счету 91. В редких случаях такая операция может быть отражена как оплата поставщику. Если на расчетный счет приходили бонусные выплаты от банка, проценты на остаток по расчетному счету, их также надо отнести к прочим доходам по счету 91. Проверить операции по возвратам. В строке поиска напишите «возврат» и проверьте корректность отражения данных. Возврат может быть от поставщика, от покупателя, возврат обеспечения для участия в электронных торгах, возврат покупки по корпоративной карте, возврат подотчетной суммы, возврат ошибочного платежа, возврат из бюджета (если подавали соответствующее заявление) и многое другое. Проверить отражение операций по корпоративным картам. По умолчанию, при загрузке выписки такие операции отражаются как снятие наличных денежных средств. Проводки нужно исправить в соответствии с документальным оформлением сделки. Проверить корректность отражения выплаты зарплаты, указать ведомости, если зарплата выплачивалась сразу нескольким сотрудникам. Каждая выплата должна иметь корректную расшифровку. Проверить выплату дивидендов, если она была, указать ведомость и период начисления, проверить наименование учредителя. «Причесать» операции по перечислению средств для открытия депозита, возврату депозита и выплате процентов. Проверку правильности удобно делать по оборотно-сальдовой ведомости. Не забывайте, что проценты по депозитам необходимо отразить как доход по 91 счету. Если была оплата за третьих лиц, необходимо скорректировать проводки и иногда добавить ручные операции, сделать зачет взаимных требований. Иначе будут висеть «хвосты» по 60 или 62 счету.

Если количество строк выписки по какому-то одному типу операции достаточно большое, и исправлять вручную будет очень долго, рекомендуем в 1С использовать функцию «Групповое изменение реквизитов».

В дополнительных параметрах поставьте галочку «Показывать служебные реквизиты» - и функционал обработки расширится, можно будет изменить даже вид операции, который скрыт по умолчанию.