Налоговая отчетность

Первый шаг к подготовке отчетности - загрузка банковской выписки, отражение операций по расчетному счету

Инструкция об основных шагах в подготовке к сдаче квартальной налоговой отчетности.

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Первый шаг к подготовке отчетности - загрузка банковской выписки, отражение операций по расчетному счету

Закончился очередной квартал, значит, надо готовиться к сдаче налоговой отчетности.

Удобнее всего начать подготовку с загрузки выписки и проверки отражения банковских операций.

Контрольная точка – совпадение остатка по каждому расчетному счету в базе данных с данными банка.

Не забывайте проверить, не появились ли новые спецсчета, сейф-счета, отдельные счета для корпоративных карт и другие, которые могли быть открыты руководителем без согласования с бухгалтерией.

На практике их часто забывают, работая только с основным расчетным счетом.

Даже если в базе данных остаток по расчетному счету верный, проверяем весь отчетный период по регламенту, который сформировался на практике:

  1. Правильно отразить операции по снятию и внесению наличных денежных средств. Банк обычно прописывает слово «наличные»  в назначении платежа, поэтому в окне поиска вводим «налич» и просматриваем строки выписки. Операции с наличными обычно проводятся кассовыми документами (например, в 1С). Если они отсутствуют, необходимо их добавить, по возможности соблюдая последовательность нумерации.
  2. Проверить корректность отражения выдачи и возврата подотчетных сумм, если сотрудники получают деньги на личные банковские карты или по зарплатному проекту (например, командировочные). Система может загрузить операцию по выплате подотчетной суммы как оплату поставщику и т.п.
  3. Проверить проводки по получению и возврату займов, разделить операции по возврату основного долга и процентов. По умолчанию, при загрузке выписки банка в 1С в таких случаях формируется операция «оплата от покупателя» или «оплата поставщику».
  4. Отразить списание комиссии банка по счету 91. В редких случаях такая операция может быть отражена как оплата поставщику. Если на расчетный счет приходили бонусные выплаты от банка, проценты на остаток по расчетному счету, их также надо отнести к прочим доходам по счету 91.
  5. Проверить операции по возвратам. В строке поиска напишите «возврат» и проверьте корректность отражения данных. Возврат может быть от поставщика, от покупателя, возврат обеспечения для участия в электронных  торгах, возврат покупки по корпоративной карте, возврат подотчетной суммы, возврат ошибочного платежа, возврат из бюджета (если подавали соответствующее заявление) и многое другое.
  6. Проверить отражение операций по корпоративным картам. По умолчанию, при загрузке выписки такие операции отражаются как снятие наличных денежных средств.  Проводки нужно исправить в соответствии с документальным оформлением сделки.
  7. Проверить корректность отражения выплаты зарплаты, указать ведомости, если зарплата выплачивалась сразу нескольким сотрудникам. Каждая выплата должна иметь корректную расшифровку.
  8. Проверить  выплату дивидендов, если она была, указать ведомость и период начисления, проверить наименование учредителя.
  9. «Причесать» операции по перечислению средств для открытия депозита, возврату депозита и выплате процентов. Проверку правильности удобно делать по оборотно-сальдовой ведомости. Не забывайте, что проценты по депозитам необходимо отразить как доход по 91 счету.
  10. Если была оплата за третьих лиц, необходимо скорректировать проводки  и иногда добавить ручные операции, сделать зачет взаимных требований. Иначе будут висеть «хвосты» по 60 или 62 счету.

Если количество строк выписки по какому-то одному типу операции достаточно большое, и исправлять вручную будет очень долго, рекомендуем в 1С использовать  функцию «Групповое изменение реквизитов».

В дополнительных параметрах поставьте галочку «Показывать служебные реквизиты» - и функционал обработки расширится, можно будет изменить даже вид операции, который скрыт по умолчанию.

Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

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