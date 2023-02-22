Как заполнить отчет 6-НДФЛ за 2022 год, если зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года

Рассмотрим порядок заполнения документов в программе 1С:Предприятие 8.3, конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.

За основу возьмем рекомендации ФНС, опубликованные в письме от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@, а также от 19.01.2023 № БС-4-11/517@, где говорится, что

оплату труда за декабрь 2022 года, если она выплачена полностью или частично в январе 2023 года, в отчете 6-НДФЛ за 2022 отражать не нужно;

заработная плата, выплаченная в январе 2023 за декабрь 2022, будет отражаться в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Прежде чем вносить изменения в программу 1с, нужно убедиться, что не будет нарушена последовательность проведения документов.

Рекомендуем отменить проведение выписок банка по выплате зарплаты (либо кассовых документов), ведомостей на выплату зарплаты и документов начисления (за декабрь 2022 года и позднее).

Также убедитесь, что используется актуальная версия программы со всеми необходимыми обновлениями.

Для надежности сделайте архивную копию программы на всякий случай.

Шаг 0

После отмены проведения зарплатных документов за декабрь 2022, сформируйте отчет 2-НДФЛ по сотрудникам и убедитесь, что данные за январь-ноябрь по начислению и удержанию НДФЛ корректные.

Можете сформировать отчет 6-НДФЛ и проверить совокупные значения по начисленным налогам.

Если заработная плата за 11 месяцев 2022 года выплачена полностью, то сумма налога исчисленная равна сумме налога удержанной (проверяйте раздел 2 отчета 6-НДФЛ по строкам 140 и 160).

Шаг 1. Зарплата и кадры – Все начисления

Откройте документ начисления заработной платы за декабрь 2022 года.

Если есть возможность, сформируйте данные заново по кнопке «Заполнить», если сомневаетесь в правильности расчета НДФЛ. Также есть функция «Пересчитать НДФЛ» по кнопке «Еще».

Укажите верную дату выплаты зарплаты в окне начисления у каждого сотрудника и проведите документ:

Шаг 2. Ведомости в банк

Проведите ведомости на выплату аванса за декабрь.

Откройте ведомость за выплату заработной платы (окончательный расчет в январе 2023 года) и нажмите кнопку «Заполнить».

Перезаполнение документа значительно упростит дальнейшие действия.

Щелкните на графу «НДФЛ» и заполните дату выплаты зарплаты.

Итоговая сумма к выплате должна совпадать с первоначальными значениями, по которым уже выполнены банковские операции.

Шаг. 3 Банковские выписки

Проведите операции по выплате зарплаты, указав ведомости, проведенные на предыдущем шаге.

Оставьте документы по начислению и выплате зарплаты за 2023 год непроведенными и сформируйте отчет 6-НДФЛ за 2022 год.

Заработная плата за декабрь не отразится в отчете 6-НДФЛ за 2022 год, но попадет в отчет за 1 квартал 2023 года.