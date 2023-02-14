С Днём святого Валентина!
Сделали эти 1С валентинки, потому что любим вас, дорогие клиенты и коллеги. А вы отправьте их тем, кого любите вы.
Сделали эти 1С валентинки, потому что любим вас, дорогие клиенты и коллеги. А вы отправьте их тем, кого любите вы.
Вести ЛК должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые. Все попадают под 115-ФЗ. Рассказываем, как его создать, как в нем разобраться и какие вас ждут последствия, если в нем не работать.
Бухгалтеры жалуются, что отправляют уведомление, а в ответ приходит отказ. При детальном рассмотрении выясняется, что бухгалтер указал в уведомлении на взносы КБК ЕНП – 18201061201010000510.
С 1 января действует новый порядок уплаты налогов и иных налоговых платежей. Основная особенность, в отличие от старых правил, в том, что появилось уведомление на оплату налогов. Порядок новый, есть много нюансов, которые следует учесть при работе с таким документом.
Для инвалидов проводят чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». За победу выдают сертификаты. Они облагаются НДФЛ.
Вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей.
2023 год принес множество глобальных изменений, которые должны быть отражены в учетной политике организаций и предпринимателей. В новой статье расскажем какие нововведения в законодательстве затронули учетную политику налогоплательщиков на УСН.
До 27 февраля 2023 года (так как 25.02 – это выходной) надо сдать уведомление по ЕНП.
Решение о включении или исключении НДС из кадастровой стоимости принимаются региональными ГБУ на местах. Почему возможны оба варианта и как налогоплательщикам законным образом избежать учета НДС в кадастровой оценке, прокомментирует юрист, специалист по вопросам оптимизации налогообложения.
Работодатель вправе распространить на дистанционных сотрудников кадровый электронный документооборот. Но нужен локальный акт.
Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров.