С Днём святого Валентина!

Сделали эти 1С валентинки, потому что любим вас, дорогие клиенты и коллеги. А вы отправьте их тем, кого любите вы.

Версия для печати
4.png
3.png
2.png
1.png
5deb02f2bc90d1b14be79029b7fca426.webp
VnProgers
VnProgers

Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтерам на аутсорсе работать в личном кабинете Росфинмониторинга

Вести ЛК должны все бухгалтеры-аутсорсеры: компании, ИП, самозанятые. Все попадают под 115-ФЗ. Рассказываем, как его создать, как в нем разобраться и какие вас ждут последствия, если в нем не работать.

Как бухгалтерам на аутсорсе работать в личном кабинете Росфинмониторинга

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как заполнить, когда сдавать, как исправить ошибки

С 1 января действует новый порядок уплаты налогов и иных налоговых платежей. Основная особенность, в отличие от старых правил, в том, что появилось уведомление на оплату налогов. Порядок новый, есть много нюансов, которые следует учесть при работе с таким документом.

Уведомление об исчисленных налогах и взносах: как заполнить, когда сдавать, как исправить ошибки

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учетная политика

Что изменить в учетной политике на УСН на 2023 год

2023 год принес множество глобальных изменений, которые должны быть отражены в учетной политике организаций и предпринимателей. В новой статье расскажем какие нововведения в законодательстве затронули учетную политику налогоплательщиков на УСН.

Что изменить в учетной политике на УСН на 2023 год

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

НДС в кадастровой стоимости: законно ли его включение

Решение о включении или исключении НДС из кадастровой стоимости принимаются региональными ГБУ на местах. Почему возможны оба варианта и как налогоплательщикам законным образом избежать учета НДС в кадастровой оценке, прокомментирует юрист, специалист по вопросам оптимизации налогообложения.

Читать еще