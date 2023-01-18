Менеджмент

Были в Клерке, видели много

Часть 1. Мой лучший корпоратив

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Я не люблю итоги года. Конец года – не люблю особенно. Начало года – тоже не очень.

Но в этом году, все несколько иначе.

Все благодаря Клерку. Место в которое меня привела судьба, ну или «зеленый свет» по Мэттью Макконахи.

В этом году – все проще, Все мои главные итоги в этих 11-ти минутах видео.

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А если вам интересно, расскажу в комментах подробнее:

  • как организовать уникальный корпоратив на 50+ человек за 1 неделю;

  • как команда HRов в 3 человека, может закрыть все вакансии и бахнуть корпорат налегке и драйве (да еще и успеть там повеселиться);

  • как свобода в принятии решений и мягкий контроль, помогают раскрыть потенциал творческих сотрудников;

  • как совместить карьеру в HR сфере и стендап комедию в одной жизни.

Привет, меня зовут Артем и здесь я буду рассказывать о том, как я работаю с людьми Клерка.

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a.boldyrev
a.boldyrev
HR Manager в Клерк.Ру

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