Были в Клерке, видели много

Я не люблю итоги года. Конец года – не люблю особенно. Начало года – тоже не очень.

Но в этом году, все несколько иначе.

Все благодаря Клерку. Место в которое меня привела судьба, ну или «зеленый свет» по Мэттью Макконахи.

В этом году – все проще, Все мои главные итоги в этих 11-ти минутах видео.

А если вам интересно, расскажу в комментах подробнее:

как организовать уникальный корпоратив на 50+ человек за 1 неделю;

как команда HRов в 3 человека, может закрыть все вакансии и бахнуть корпорат налегке и драйве (да еще и успеть там повеселиться);

как свобода в принятии решений и мягкий контроль, помогают раскрыть потенциал творческих сотрудников;

как совместить карьеру в HR сфере и стендап комедию в одной жизни.

Привет, меня зовут Артем и здесь я буду рассказывать о том, как я работаю с людьми Клерка.