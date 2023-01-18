Были в Клерке, видели много

Я не люблю итоги года. Конец года – не люблю особенно. Начало года – тоже не очень.
Но в этом году, все несколько иначе.
Все благодаря Клерку. Место в которое меня привела судьба, ну или «зеленый свет» по Мэттью Макконахи.
В этом году – все проще, Все мои главные итоги в этих 11-ти минутах видео.
А если вам интересно, расскажу в комментах подробнее:
как организовать уникальный корпоратив на 50+ человек за 1 неделю;
как команда HRов в 3 человека, может закрыть все вакансии и бахнуть корпорат налегке и драйве (да еще и успеть там повеселиться);
как свобода в принятии решений и мягкий контроль, помогают раскрыть потенциал творческих сотрудников;
как совместить карьеру в HR сфере и стендап комедию в одной жизни.
Привет, меня зовут Артем и здесь я буду рассказывать о том, как я работаю с людьми Клерка.