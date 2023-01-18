Менеджмент

Были в Клерке, видели много

Часть 2. Мой 2022.

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Были в Клерке, видели много

Формат такой:

  • не более 7 слайдов;

  • максимум 5 минут на презентацию;

  • передать настроение, сохранить индивидуальность.

Идеально. Лучше про свой год я бы не рассказал.

Для начала – да, я использую готовые шаблоны Гугл през. Все остальное – оригинальный контент.

Топ 5 тезисов моего прошлого года:

  • устроился в Клерк, тяжело адаптировался, но в итоге – счастлив.

  • впервые за 10 лет понял, чем я, действительно, хочу заниматься;

  • сделал предложение своей девушке (свадьба в сентябре, вместе 4 года);

  • пошел на йогу;

  • начал психотерапию.

А что из этого вышло – в моих 7 слайдах:

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01_Январь_Клерк_ HR (5).jpg
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По мне, звучит как хорошее начало чего-то большого.

01_Январь_Клерк_ HR (7).jpg
a.boldyrev
a.boldyrev
HR Manager в Клерк.Ру

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