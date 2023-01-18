Были в Клерке, видели много

Формат такой:

не более 7 слайдов;

максимум 5 минут на презентацию;

передать настроение, сохранить индивидуальность.

Идеально. Лучше про свой год я бы не рассказал.

Для начала – да, я использую готовые шаблоны Гугл през. Все остальное – оригинальный контент.

Топ 5 тезисов моего прошлого года:

устроился в Клерк, тяжело адаптировался, но в итоге – счастлив.

впервые за 10 лет понял, чем я, действительно, хочу заниматься;

сделал предложение своей девушке (свадьба в сентябре, вместе 4 года);

пошел на йогу;

начал психотерапию.

А что из этого вышло – в моих 7 слайдах:

По мне, звучит как хорошее начало чего-то большого.