Были в Клерке, видели много

Формат такой:
не более 7 слайдов;
максимум 5 минут на презентацию;
передать настроение, сохранить индивидуальность.
Идеально. Лучше про свой год я бы не рассказал.
Для начала – да, я использую готовые шаблоны Гугл през. Все остальное – оригинальный контент.
Топ 5 тезисов моего прошлого года:
устроился в Клерк, тяжело адаптировался, но в итоге – счастлив.
впервые за 10 лет понял, чем я, действительно, хочу заниматься;
сделал предложение своей девушке (свадьба в сентябре, вместе 4 года);
пошел на йогу;
начал психотерапию.
А что из этого вышло – в моих 7 слайдах:
По мне, звучит как хорошее начало чего-то большого.