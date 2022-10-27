Подтверждение соответствия условиям аккредитации: что и когда нужно сделать ИТ-компаниям

ИТ-компании, аккредитованные до 01.08.22, проходили аккредитацию по старым правилам в соответствии с положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 № 929. Но в начале августа предоставление услуги государственной аккредитации было приостановлено до утверждения нового порядка (письмо Минцифры от 23.08.2022 № П11-2-05-111-50483).

Новый порядок госаккредитации ИТ-компаний был утвержден постановлением Правительства РФ от 30.09.2022 № 1729.

Вновь проходить госаккредитацию по новым правилам ранее аккредитованные компании не обязаны. Но они должны подтвердить наличие госаккредитации. Таким подтверждением является запись в реестре аккредитованных ИТ-компаний, имеющая статус «Действует».

В перечне документов, необходимых для получения государственной услуги по аккредитации согласно новому порядку, указано согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

В информации от 20.10.2022 Минцифры настоятельно рекомендует направить в ИФНС такое согласие до 31.10.2022. Предоставление согласия предусмотрено НК РФ (подп. 1 п. 1 и п. 2.3 ст. 102). Уже аккредитованные компании должны направить такое согласие в течение одного месяца со дня вступления в силу нового положения (подп. «д» п. 4 положения, утв. постановлением № 1729). То есть для таких организаций последним днем направления такого согласия является 31.10.2022.

Напомним, что представление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу при наличии его согласия на это не является разглашением налоговой тайны (п. 2.3 ст. 102 НК РФ). Налогоплательщик (плательщик страховых взносов) по своему выбору может представить согласие в отношении всех сведений, полученных налоговым органом, или их части. Указанное согласие направляется в ИФНС в электронной форме.

С начала сентября текущего года и до момента принятия соответствующего приказа руководство ФНС рекомендовало использовать документы, приведенные в приложениях к письму от 29.08.2022 № АБ-4-1/11332:

рекомендуемый формат согласия в электронной форме (приложение 1);

визуализацию формата (приложение 2);

рекомендуемый порядок направления согласия (приложение 3).

Подать согласие можно через:

личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

оператора электронного документооборота.

С инструкцией по направлению согласия на признание сведений, составляющих налоговую тайну, можно ознакомиться здесь.

Для подтверждения госаккредитации ФНС России должна будет направить Минцифры России перечень организаций, которые в последнем отчетном квартале заявляли пониженные тарифы страховых взносов (подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ). Последним отчетным периодом при этом признается предыдущий квартал.

Сведения за III квартал 2022 года налоговики должны направить Минцифры России до 20.11.2022 (п. 4 постановления № 1729)

Информацию:

о плательщиках, заявивших пониженные тарифы страховых взносов;

о среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений в соответствии с п. 5 нового положения;

о доходе организации;

об основном виде экономической деятельности;

о наличии согласия –

ФНС должна будет представлять ежегодно, не позднее 20 мая, за предыдущий отчетный период и за I квартал текущего отчетного периода по организациям, аккредитованным на 1 апреля.

Налоговики будут представлять данные о доходе организации (по данным бухгалтерской отчетности организации) в случае, если такие данные Минцифры не сможет получить с использованием государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.