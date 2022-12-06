Новации в налогообложении прибыли в 2023 году (Часть 1)

Часть дополнений адресована плательщикам налога на прибыль из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (далее – ДНР, ЛНР, ЗО, ХО, присоединившиеся территории). Речь идет о тех юридических лицах (организациях), которые будут включены в правовую систему и юрисдикцию РФ.

Остальная порция корректировок носит в основном общий характер для всех плательщиков налога на прибыль.

Исполнение налоговых обязательств в новых субъектах

На присоединившихся территориях ФНС открыла свои отделения. Пока они выполняют в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде. Технологии ФНС позволяют обеспечить бизнесу на присоединившихся территориях максимально бесшовный переход в юрисдикцию РФ. В отношении уже работающих компаний до 31.12.2022 в ЕГРЮЛ вносят сведения о наименовании, адресе и руководителе тех юридических лиц, сведения о которых содержались в соответствующих реестрах ДНР, ЛНР, ЗО и ХО. Эти сведения включают в ЕГРЮЛ автоматически.

Компании смогут привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках и т. д.). Для компаний из ДНР и ЛНР срок внесения изменений – до 31.12.2023. Для тех юрлиц, которые действуют на территориях ЗО и ХО, – срок до 30.06.2024 (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.11.2022 № 451-ФЗ). Это необходимо сделать для нормального участия в отношениях гражданского оборота.

Что будет с компаниями, которые не приведут свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством? Таким юрлицам грозит исключение из ЕГРЮЛ в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 9 ст. 1 закона № 451-ФЗ).

Законом № 451-ФЗ урегулирован порядок ведения предпринимательской деятельности для физических лиц, зарегистрированных в качестве ИП согласно реестров новых субъектов. ИП могут продолжить вести предпринимательскую деятельностью до 30.06.2023 без регистрации по российскому законодательству. Но после этой даты физлица, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью, должны зарегистрироваться в соответствии с законом № 129-ФЗ.

Ответы на вопросы, связанные с регистрацией и перерегистрацией организаций и ИП, учетом физических лиц, особенностями уплаты налогов и сборов, порядком получения квалифицированной ЭП, налогоплательщики новых субъектов РФ могут найти на промо-странице ФНС России.

Инвентаризация для новых субъектов и ее сроки

Закон № 443-ФЗ (п. 22 ст. 2) дополнил ст. 313 НК РФ новыми частями 12 – 17.

Часть 12 вменяет налогоплательщикам из присоединенных территорий провести инвентаризацию имеющихся имущества, имущественных прав, требований и обязательств. Инвентаризацию нужно провести на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения ими положений российского законодательства о налогах и сборах.

Инвентаризацию проводят в целях:

выявления фактического наличия имущества, имущественных прав;

сопоставления фактического наличия имущества, имущественных прав с данными бухгалтерского учета;

проверки полноты отражения в учете обязательств (требований) и

последующего отражения в регистрах налогового учета (ст. 313 и 314 НК РФ) объектов учета для целей налогообложения.

Срок проведения инвентаризации – до 31.03.2023.

Инвентаризацию следует проводить на основании первичных учетных и иных, предусмотренных законодательством, документов:

договоров;

приходных и расходных документов;

отчетов о движении материальных ценностей и денежных средств и др.

В случае отсутствия ПУД подтвердить фактическое наличие и стоимость соответствующих объектов налогового учета можно в ином порядке, если это предусмотрено законодательством (ч. 13). Сведения о фактическом наличии имущества, имущественных прав, требований, обязательств и их стоимости указывают в инвентаризационных описях в рублях (ч. 14).

Если стоимость выражена в иностранной валюте, ее следует пересчитать в рубли. Пересчет осуществляется по официальному курсу Банка России, установленному на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения налогоплательщиком положений российского законодательства о налогах и сборах.

До вхождения в состав РФ налогоплательщики из присоединившихся территорий оплачивали гривнами приобретенное имущество, имущественные права. Если оплата осуществлялась в иностранной валюте, то осуществленные расходы также пересчитывались в гривны. Обязательства и требования тоже выражены в гривнах.

Следовательно, налогоплательщикам из присоединенных территорий нужно будет пересчитать активы и обязательства из гривен в рубли. Пересчет производится на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения положений российского законодательства о налогах и сборах.

Результаты инвентаризации необходимо оформить актом, который должен подписать руководитель юридического лица. К акту нужно приложить инвентаризационные описи (ч. 15).

Акт с приложением инвентаризационных описей в срок до 31.03.2023, следует представить в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика (ч. 16).

Сведения инвентаризационных описей последующему уточнению не подлежат. Они являются начальными данными налогоплательщика об объектах налогового учета с даты начала применения им положений законодательства РФ о налогах и сборах (ч. 17).

Особенности учета основных средств

Дополнениями в ст. 257 и 258 НК РФ законодатель установил для налогоплательщиков новых субъектов особенности определения первоначальной стоимости и срока полезного использования основных средств. Речь идет об основных средствах, введенных в эксплуатацию до даты начала применения указанными налогоплательщиками положений законодательства РФ о налогах и сборах.

Первоначальную стоимость указанных объектов амортизируемого имущества следует определять на основании ПУД как совокупность расходов:

на приобретение, сооружение, изготовление;

доставку;

доведение до состояния, в котором объект пригоден для использования.

Если такие объекты подвергались достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации или техническому перевооружению, то документально подтвержденные расходы на эти цели увеличивают первоначальную стоимость.

При отсутствии первичных учетных документов налогоплательщик может подтвердить сумму расходов в ином порядке, если это предусмотрено законодательством.

Остаточную стоимость указанных объектов определяют как разницу между первоначальной стоимостью и суммой амортизации. Амортизацию начисляют линейным методом по правилам главы 25 НК РФ. Период начисления амортизации равен количеству месяцев от начала эксплуатации объекта до месяца, в котором рассматриваемые налогоплательщики начали применять положения законодательства РФ о налогах и сборах.

Первоначальную стоимость основных средств и сумму амортизации налогоплательщики указывают в упомянутой ранее инвентаризационной описи. Последующему уточнению эти сведения не подлежат. Сформированная остаточная стоимость основных средств представляет собой начальные данные налогоплательщика об объекте налогового учета с даты начала применения им положений законодательства РФ о налогах и сборах

Срок полезного использования основных средств, введенных в эксплуатацию до даты начала применения положений законодательства РФ, налогоплательщики присоединенных территорий определяют самостоятельно в соответствии со ст. 258 НК РФ. Срок определяют на дату ввода объекта в эксплуатацию и с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Пример

Постоянно действующий исполнительный орган налогоплательщика находится в ДНР. Налогоплательщик ввел в эксплуатацию основное средство, которое согласно классификации относится к пятой амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно. До даты начала применения налогоплательщиком положений законодательства РФ о налогах и сборах объект использовался 53 месяца. Сумма расходов на его приобретение, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, составила 3 526 875 руб. Сумма определена с учетом пересчета стоимости из гривен в рубли на дату, непосредственно предшествующую дате начала применения налогоплательщиком российского налогового законодательства. Основное средство было модернизировано. Расходы на модернизацию с учетом пересчета составили 826 880 руб. По окончании модернизации подписан акт на 38 месяцев эксплуатации объекта.

Налогоплательщик по данному объекту установил срок полезного использования 95 месяцев (85 мес. (7 лет х 12 мес. + 1 мес.)

норма амортизации составляет 1,0526 % (1 : 95×100 %);

сумма ежемесячной амортизации – 37 124 руб/мес. (3 526 875 руб. х 1,0526 %);

величина начисленной амортизация по объекту до момента окончания его модернизации – 1 410 712 руб. (37 124 руб/мес. х 38 мес.).

После окончания модернизации:

увеличилась первоначальная стоимость объекта – 4 353 755 руб. (3 526 875 + 826 880), так и ежемесячная сумма амортизации – 45 828 руб/мес. (4 353 755 руб. х 1,0526);

до даты начала применения налогоплательщиком положений законодательства РФ о налогах и сборах:

– объект эксплуатировался 15 месяцев (53 – 38);

– начисленная сумма амортизации – 687 420 руб. (45 828 руб/мес. х 15 мес.).

За время эксплуатации объекта до даты начала применения налогоплательщиком положений законодательства РФ о налогах и сборах амортизация начислена в сумме 2 098 132 руб. (1 410 712 + 687 420).

Величины первоначальной стоимости основного средства (4 353 755 руб.) и начисленной амортизации (2 098 132 руб.) налогоплательщик указывает в инвентаризационной описи.

Остаточная стоимость объекта 2 255 623 руб. (4 353 755 – 2 098 132) будет списана в налоговом учете в течение 50 месяцев (49,2 мес. (2 255 623 руб.. : 45 828 руб/мес.)) после начала применения налогоплательщиком положений законодательства РФ о налогах и сборах.

(Конец примера)

Еще одна особенность, касается определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав налогоплательщиками присоединенных территорий. Если такие товары и (или) имущественные права были приобретены до даты начала применения российского налогового законодательства РФ, налогоплательщик вправе уменьшить доходы от их реализации на стоимость этого имущества и (или) имущественных прав, указанную в инвентаризационной описи (ч. 14 ст. 313 НК РФ).

Все приведенные новые нормы начинают действовать с 01.01.2023 (п. 2 ст. 14 закона № 443-ФЗ).