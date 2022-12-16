Бухгалтерская отчетность в ГИРБО: чьи сведения продолжат «засекречивать» и как восстановить доступ в 2023 году?

Речь идет о постановлениях Правительства РФ:

Принимая указанные документы, Кабмин реализовал предоставленное ему законодательством (ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ) право определять случаи, в которых доступ к информации о БФО, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого доступа.

Из истории «рассекречивания» информации о БФО

За последние три года бухгалтеры, финансисты и руководители привыкли к тому, что обязательный экземпляр БФО и аудиторского заключения по ней (в случае обязанности получения такого заключения) экономические субъекты сдают в ИФНС по месту нахождения. Исключение составляют организации, чья отчетность содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, а также случаи, установленные Правительством РФ. Тем, кто забыл, напомним, что до 2019 года БФО представляли в структуры Росстата.

Ситуация поменялась после того, как Федеральным законом от 28.11.2018 № 444-ФЗ были внесены изменения в закон № 402-ФЗ. Поправки позволили сделать БФО публичной и доступной (за рядом исключений) неограниченному кругу лиц.

До этого Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ был снят режим налоговой тайны (ст. 102 НК РФ) в отношении ряда сведений организаций, в том числе данных:

о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору);

о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;

о среднесписочной численности работников организации;

об уплаченных организацией в предшествующем календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам), сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов;

о суммах доходов и расходов по данным БФО.

Законодатель расширил перечень «рассекреченной», значимой для налогообложения информации, принимая во внимание возможности информационных и коммуникационных технологий, их влияние на нормы налогового, бухгалтерского законодательства и статистики.

Большинство участников экономической деятельности расценило эти новшества как однозначно позитивные. Снятие режима налоговой тайны с части сведений и создание ГИРБО позволяли получать в режиме свободного доступа больше информации об организациях-контрагентах. Эта информация использовалась в целях оценки рисков и принятия решений о целесообразности дальнейшего сотрудничества с контрагентами.

Новые нормы, связанные с доступностью информации, использовали и госорганы. Например, ФАС (антимонопольная служба) использовала информацию с ГИРБО для пресечения недобросовестной конкуренции, борьбы с ростом или снижением цен товаров, не связанных с соответствующими изменениями условий обращения этих товаров на товарном рынке. Информацию о БФО при необходимости использовали суды в спорах между налогоплательщиками и налоговиками. Представление БФО в электронном виде повысило ее качество (сократилось число ошибок, улучшилась форма представления данных). Госорганы получили возможность обмена этой информацией по внутриведомственным каналам связи. Это, в свою очередь. освободило экономические субъекты от представления такой отчетности в разные государственные органы.

В общем «рассекречивание» отчетности всем пришлось по душе.

Но негативные тенденции весны 2022 года внесли коррективы в установившийся порядок.

Этапы введения ограничений

Начало изменениям было положено в феврале – апреле текущего года после введения недружественными государствами мер ограничительного характера. Эти события оказали влияние на экономическое положение попавших под санкции организаций и лиц, а также их контрагентов и даже некоторых отраслей экономики. В силу существенности для большинства организаций эти события подлежали раскрытию в финансовой отчетности за 2021 год, составленной в начале текущего года.

В целях минимизации последствий текущих (потенциальных) мер ограничительного характера власти приняли решение предоставить организациям право отказаться от раскрытия отчетности до 31.12.2022. Ограничение в 2022 году доступа к чувствительной к санкционному риску информации было закреплено постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 395.

Этим же документом были определены особенности:

доступа к информации, содержащейся в ГИРБО;

раскрытия консолидированной финансовой отчетности (КФО).

В результате в 2022 году налоговая служба обеспечивала доступ ко всей содержащейся в ГИРБО информации (бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету об изменениях капитала, ОДДС и др.):

органам государственной власти и иным государственным органам;

органам местного самоуправления;

государственным внебюджетным фондам;

Банку России.

Иные лица были ограничены в получении аналогичной информации.

Организация, обязанная представить годовую БФО за 2021 год в ГИРБО, в текущем году могла для иных лиц выбрать любое из решений:

ограничить полный доступ к своей отчетности;

предоставить возможность частичного доступа к ней.

При любой схеме доступ иных лиц к соответствующей информации ограничивался за все годы, начиная с отчетности за 2019 год. Ограничение доступа к отчетности за отдельные годы постановлением не предусмотрено.

Текущий год заканчивается, пакет очередных антироссийских санкций обсуждается в ЕС. Сохраняется риск введения в отношении коммерческих, финансовых организаций и иных лиц мер ограничительного характера, обусловленного предоставлением отчетности и информации третьим лицам.

В складывающейся ситуации Кабмин счел возможным с нового года сделать переход к раскрытию отчетности, хоть и в несколько сокращенном формате.

Доступ к информации в ГИРБО: усеченный формат – 2023

С нового года ограничение на раскрытие информации о БФО будет действовать в модифицированном виде: с переходом от запрета ее раскрытия к возобновлению доступа в ограниченном формате. Такой порядок утвержден постановлением № 1624.

Доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен в случаях, установленных п. 1 постановления № 1624.

Во-первых, ограничение коснется организаций, включенных один из следующих реестров, перечней:

сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) (постановление Правительства РФ от 20.02.2004 № 96) (код 1 в заявлении об ограничении доступа);

перечень стратегических предприятий и организаций (п. 2 ст. 190 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») (код 2);

перечень резидентов (ч. 4.2 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле») (код 3);

перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются ограничительные меры (постановление Правительства РФ от 16.09.2022 № 1625) (код 4);

Во-вторых, ограничение будет действовать, если решение принято Банком России (в отношении организаций, представляющих БФО в Банк России) (код 5 в заявлении) или Правительством РФ (в отношении иных организаций, которые не включены ни в один из названных реестров, перечней) (код 6).

Наличие указанных случаев – это необходимое, но недостаточное условие. Допуск к БФО лимитирует налоговая служба по заявлению организации, доступ к информации о которой ограничивается.

Чтобы налоговики ограничили доступ к информации, должны быть выполнены два условия:

заинтересованная организация должна представить заявление в ФНС;

заявитель должен:

– быть включен в один из реестров, перечней, определенных постановлением № 1624, либо

– должно быть принято решение об ограничении Кабмином или Банком России.

Организация – заявитель должна учитывать конкретные условия своей деятельности, оценить риски как раскрытия информации, так и последствия ограничения доступа к информации.

Заявительный порядок

Заявление об ограничении доступа следует подавать по форме, в формате и в порядке, установленным приказом ФНС России от 14.10.2022 № ЕД-7-1/939@.

Заявление представляется в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО либо на сайте ФНС. Подписать заявление вправе УКЭП лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени организации.

Доступ к БФО налоговая служба ограничит в течение трех рабочих дней после получения заявления организации. ФНС вправе отказать в ограничении, если не обнаружит перечисленных оснований. На принятие такого решения налоговикам отведено пять рабочих дней после получения заявления.

Если основания подтвердятся, ФНС ограничит доступ к БФО организации в составе, установленном законом № 402-ФЗ и принятыми в соответствии с ним ФСБУ и ОСБУ (отраслевыми стандартами), включая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом в 2023 году организация самостоятельно определяет период ограничения и указывает его в заявлении. Это может быть ограничение доступа как ко всей информации, накопленной в ГИРБО начиная с отчетности за 2019 год, так и к отдельным отчетным периодам за указанное время.

Возобновление доступа к ГИРБО осуществляется также в заявительном порядке.

В заявлении организация должна указать отчетный период (отчетные периоды), за который (которые) (либо начиная с которого) доступ к информации должен быть разблокирован. Доступ к ГИРБО осуществляется по решению ФНС не позднее чем через три рабочих дня после получения заявления.

Порядок доступа к ГИРБО в 2022 году, установленный упомянутым ранее постановлением № 395, перестанет действовать с 01.01.2023.

Постановлением № 2249 до 01.07.2023 продлены положения, касающиеся особенностей раскрытия КФО (подп. «б» п. 1 постановления № 395). Организация, обязанная раскрывать годовую и промежуточную КФО, вправе отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если раскрытие грозит введением мер ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств. Продление особенностей раскрытия КФО снизит риски распространения информации, способствующей потерям экономического характера или урону деловой репутации организации, введению в отношении нее мер ограничительного характера.