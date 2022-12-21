Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: построение системы управления денежными средствами на базе «1С:ERP»

Цели перехода на «1C:ERP»:

создание единой прозрачной управляемой системы бюджетирования ДДС и казначейства в холдинге;

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

автоматизация процесса планирования;

перевод процесса планирования и сбора факта по БДДС из разрозненных эксель-таблиц в единую систему;

достижение прослеживаемости взаимосвязей каждой фактически совершенной оплаты с источником возникновения потребности;

сокращение ошибок в суммах взаимосвязанных платежей из-за человеческого фактора;

уменьшение времени для создания плана БДДС;

нормализация и централизация НСИ в единой базе.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в устаревшей УПП, доработки которой стали занимать слишком много времени и денег. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием. Управление денежными средствами велось в Excel-таблицах, что не позволяло автоматизировать основные бизнес-процессы, связанные с бюджетированием и казначейством. Из-за старой системы бизнес потерял способность развиваться под основные требования предприятия.

Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP. Управление холдингом». Для интеграции была выбрана программа «1С:Бухгалтерия».

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Интеграция. Для централизации учета движения денежных средств и автоматизации процесса бюджетирования проведена интеграция разрозненных учетных систем на базе программ «1С» («1С:Бухгалтерия», «1С:ERP»).

2. Автоматизация. Были автоматизированы такие блоки как, централизованное управление нормативно-справочной информацией, бюджетирование в часть ДДС, казначейство и оплата счетов.

3. Блок планирования БДДС. Был разработан единый справочник статей движения денежных средств (ДДС), который имеет единую нумерацию и охватывает операционную, финансовую и инвестиционную деятельность предприятия. Был реализован самостоятельный функционал сбора плана БДДС, отвечающий индивидуальным особенностям процесса планирования. Также реализован функционал в виде специального АРМ для контроля таких оборотов в текущем режиме и отчета для проверки данных за период. Для работы с готовым БДДС и его согласования на различных этапах разработаны отчетные формы, которые максимально приближены к привычным формам Excel с возможностью настройки различной группировки и детализации для каждой статьи до необходимого уровня.

4. Исполнение бюджета. Разработано специальное АРМ «Формирование реестра платежей», позволяющее формировать на основании предварительных заявок на оплату фактические заявки, чтобы далее собирать из них реестр и совершать оплату. АРМ позволяет оценить единую картину по план-факту БДДС на текущий день, быстро и удобно получать информацию об исполненных платежах и принимать решения о следующих оплатах. Вся необходимая информация для финансиста собрана в одном окне с возможностью сохранить в табличный документ на компьютер или вывести на печать.

5. Сбор факта. Теперь сбор факта в системе происходит автоматически в момент разнесения в программе «1С:ERP. Управление холдингом», исполненных банковских платежей. Для анализа результата исполнения бюджета в системе разработаны отчеты «План-факт БДДС» и «Факт БДДС». В отчетах также предусмотрена настраиваемая детализация и группировка статей по уровням: контрагент, проект, договор индивидуально для каждой статьи. Отчет «Факт БДДС» позволяет настраивать периодичность отображаемых данных. Все отчеты в системе имеют возможность расшифровки до документов-источников и механизм настроек и отборов для гибкой и удобной работы с данными.

6. Централизация НСИ. Была разработана подсистема централизации НСИ и обмена данными с базами 1С оперативного учета. Модуль ЦНСИ был реализован с нуля. Ввиду того, что не во все базы требуется отправлять полный набор всей справочной информации и сами базы имеют различные конфигурации метаданных, была реализована опциональная настройка, позволяющая включать и отключать в обмен необходимые справочники. Соответствие данных в различных базах между собой обеспечивается тем, что в «1С:ERP. Управление холдингом» хранятся УИДы каждого элемента справочника для каждой базы. И при следующей отправке данных система уже точно знает, какому объекту в базе-получателя соответствует объект базы-отправителя.

Были достигнуты следующие результаты

1. Автоматизирован механизм составления плана БДДС. Сократилось время составления плана сотрудниками ПЭО.

2. Снижение затрат на поддержку и развитие. Для поддержки УПП кроме ИТС компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

3. Минимизировано количество ошибок при планировании, возникавших ранее в следствии человеческого фактора, благодаря механизмам связи заявок и контроля сумм.

4. Бюджет движения денежных средств прозрачен на любой стадии. Из любой точки процесса можно дойти до первоисточника потребности и получить текущее состояние исполнения оплаты.

5. Регламентированный и управленческий учет ведется в единой базе. Ускорение получение управленческой отчетности. Ускорение получение регламентированной отчетности.

6. Настраиваемая гибкая система управленческой отчетности по БДДС.

7. Автоматический сбор факта исполнения БДДС. Обмен документами исполнения платежей по расписанию с системами оперативного учета.

8. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

9. Централизованная система НСИ, исключающая возникновение дублей. Автоматический обмен НСИ со всеми базами 1С.

10. За счет автоматизации в 4 раза сократилось время составления плана БДДС специалистами планово-экономического отдела.

11. В 3 раза сократилось время разнесения оплат и сбора факта по БДДС.

12. За счет централизации НСИ решена проблема дублирования элементов справочников. Наведен порядок во взаиморасчетах и отражении движений номенклатуры в системе – что значительно сократило время на подготовку отчетов.

Итоги: в результате перехода предприятие получила систему управления денежными средствами на базе «1С:ERP.Управление холдингом». Бюджет движения денежных средств стал прозрачен на каждой стадии. Теперь из любой точки процесса можно дойти до первоисточника потребности и получить текущее состояние исполнения оплаты. Появилась настраиваемая гибкая система отчетности по БДДС, которую можно оперативно получить для своевременных управленческих решений.