Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: увеличение детализации производственных процессов предприятия

Цели перехода на «1C:ERP»:

снижение административных издержек на производстве, себестоимости продукции и трудозатрат;

ускорение исполнения заказов, обработки заказов и рабочих процессов в целом;

автоматизация оперативного, производственного, складского учета, процессов сбора заказов и логистики;

построение единой автоматизированной учетной системы, которая отвечает требованиям предприятия;

оптимизация запасов товарно-материальных ценностей и уменьшение объема денежных средств, «замороженных» в запасах;

максимальное исключение брака и уменьшение объема незавершенной продукции;

автоматизация управления продажами, взаимоотношениями с клиентами, управления персоналом и расчета заработной платы;

cвоевременное обеспечение производства материалами и комплектующими;

объединение информационных ресурсов компании в единый механизм.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в устаревшей УПП, доработки которой стали занимать слишком много времени и денег. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

Развивающемуся производству стали необходимы основные возможности современной системы «1C:ERP», которые и отличают ее от старой УПП. Это – управление ценообразованием, скидками, взаиморасчетами, графиком платежей, транспортом, реализация передовых методик планирования, наряду с традиционным пооперационным планированием, а также гибкое бюджетирование, настраиваемое под компанию. Также архитектура решения ERP позволяет легко его развивать и масштабировать, а новейшая версия платформы обеспечивает высокую производительность системы. Интуитивно понятный интерфейс легко настраивается для конкретного пользователя или группы. Приятным дополнением оказались и мобильные рабочие места через браузер или в облачном режиме.

Было принято решение перейти на современную информационную систему – «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Были проведены следующие работы

1. Разработано уникальное решение, наработки которого можно использовать при внедрении решений для предприятий, работающих в рамках государственного оборонного заказа.

2. Обеспечение. Обеспечено получение достоверной отчетной производственно-экономической информации о ходе выполнения планов и графиков работы предприятия, а также контроля выполнения оперативных производственных планов. Обеспечен учет о составе изделия и перечне работ для его производства, а также возможность контроля за материальными потоками и потреблением ресурсов, обеспечивающих производственную, управленческую и коммерческую деятельность предприятия. Обеспечена возможность ведения кадрового учета и расчета зарплаты в соответствии с действующим законодательством РФ, поддержку кадровой политики предприятия. Обеспечено удобное управление запасами, закупками, снабжением.

3. Автоматизация. Проведена автоматизация оперативного производственного учета, обеспечение возможности контроля и регулирования хода производства. Было также автоматизировано управление производственными мощностями, управление техническим обслуживанием, ремонтом оборудования и входной контроль материалов. Автоматизировано ведение регламентированного и оперативного учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, что обеспечило своевременную сдачу регламентированной отчетности. Автоматизирован процесс бюджетирования. Организованна возможность получения аналитической отчетности по движению денежных средств и контролю выполнения платежей по заявкам на расходование денежных средств. Автоматизировано управление продажами, складами, оперативный учет номенклатуры, процесс инвентаризации товара, учет договоров аренды недвижимости и контроль их исполнения.

Были достигнуты следующие результаты

1. Повысилась возможность контроля полуфабрикатов в производстве, в том числе находящихся в обработке.

2. Появилась возможность внедрения KPI для производственных подразделений.

3. Повысилась точность и детализация расчета плановой и фактической себестоимости готовой продукции.

4. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

5. Снизились затраты на поддержку и развитие. Для поддержки УПП компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

6. Появилась возможность контроля исполнения производственных норм.

7. На 70% сократилось время на подготовку ежемесячной отчетности в связи с автоматизацией фиксирования выработки сотрудников и автоматического распределения прямых материалов и ОПР на партии производства.

8. В 5 раз увеличилась степень детализации производственных операций компании.

9. Сократилось время подготовки отчетности по исполнению идентификатора государственного контракта от 3-5 дней до 2-4 часов.

Итоги: в результате перехода предприятие получило современную информационную систему на базе многофункционального решения «1С:ERP Управление предприятием 2». В результате более, чем на 70% сократилось время на подготовку ежемесячной отчетности, в 5 раз увеличилась степень детализации производственных операций компании, сократилось время подготовки отчетности по исполнению идентификатора государственного контракта от 3-5 дней до 2-4 часов.