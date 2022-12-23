Радиоэлектронная продукция и программы для ЭВМ: повышающий коэффициент при оценке в налоговом учете

Один из повышающих коэффициентов можно будет применить при формировании первоначальной стоимости обоих видов активов, а другой – к норме амортизации НМА.

Нюансы применения новых норм разъяснил Минфин России в письме от 08.11.2022 № 03-03-06/1/108245.

РЭП и цифровая промышленность, в т. ч. технологии искусственного интеллекта, играют все более важную роль в обеспечении суверенитета государства. И оно оказывает финансовую поддержку и устанавливает налоговые привилегии в отношении потребителей, разработчиков и производителей систем на основе ИИ и отдельных продуктовых сегментов.

Повышающий коэффициент к первоначальной стоимости ОС

Внесенные законом № 323-ФЗ изменения, позволяют применять повышающий коэффициент 1,5 к расходам, связанным с приобретением объектов РЭП и НМА, относящихся к сфере ИИ.

Финансисты в письме напомнили, что в налоговом учете первоначальной стоимостью признается:

для основного средства – совокупность расходов на его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором объект пригоден для использования, за исключением НДС и акцизов (абз 2 п. 1 ст. 257 НК РФ);

для амортизируемого НМА – сумма расходов на его приобретение (создание) и доведение до состояния, в котором актив пригоден для использования, за исключением НДС и акцизов (абз. 11 п. 3 ст. 257 НК РФ).

При применении линейного и нелинейного метода начисления амортизации первоначальная стоимость объектов основных средств и НМА должна быть определена на дату ввода соответствующего амортизируемого имущества в эксплуатацию.

Значит, вновь введенные в ст. 257 НК РФ (п. 1 и 3) положения распространяются только на те объекты основных средств и НМА, которые будут введены в эксплуатацию начиная с 01.01.2023. Причем применение повышающего коэффициента – это право, а не обязанность. В связи с этим налогоплательщик должен закрепить возможность применения вышеприведенных норм в своей учетной политике для целей налогообложения.

Проиллюстрируем на примере влияние повышающего коэффициента на налоговый и бухгалтерский учет объекта основных средств с системой на основе ИИ.

Пример

Организация приобрела основное средство – систему автономного управления, которая значится в ЕРРЭП. По специальному признаку объект относится к сфере ИИ. Расходы на приобретение, доставку, доведения до состояния, пригодного для эксплуатации, составили 2 079 100 руб. без НДС.

Учетной политикой в целях налогообложение предусмотрено:

использование ко всем объектам амортизируемого имущества линейного метода начисления амортизации;

применение к вводимым основным средствам:

– относящимся к третьей – седьмой амортизационным группам права включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 30 % от первоначальной стоимости объекта (амортизационную премию);

– права на применение коэффициента 1,5 к понесенным расходам, связанным с приобретением объекта, включенного в ЕРРЭП, относящегося к сфере ИИ.

При вводе основного средства в эксплуатацию в апреле 2023 года установлен срок полезного использования 85 месяцев (согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1)). Объект отнесен к пятой амортизационной группе со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно.

Наличие признака ИИ в ЕРРЭП позволяет организации учесть объект в амортизируемом имуществе по первоначальной стоимости равной 3 118 650 руб. (2 079 100 руб. х 1,5).

Использование права на амортизационную премию позволяет учесть в качестве косвенных расходов в мае (дата начала амортизации по учетной политике) 935 595 руб. (3 118 650 руб. х 30%). С учетом этого основное средство после его ввода в эксплуатацию включается в пятую амортизационную группу по своей первоначальной стоимости за вычетом амортизационной премии 2 183 055 руб. (3 118 650 – 935 595)

Исходя из этого в налоговом учете в мае по объекту будет начислена амортизация в сумме 25 683 руб. ((2 183 055 руб. х 1,17647%), где 1,17647 (1 : 85×100%) – норма амортизации.

В бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Ею считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания его в бухгалтерском учете (п. 12, 13 ФСБУ 6/2020). Под капитальными вложениями понимаются определяемые в соответствии с ФСБУ 26/2020 (п. 5) затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. По условиям они составляют 2 079 100 руб. Срок полезного использования определен исходя ожидаемого периода эксплуатации – 85 месяцев. При этом объект оценивается по первоначальной стоимости, его ликвидационная стоимость равна нулю (поступлений от выбытия объекта не ожидается).

Согласно п. 33 ФСБУ 6/2020 начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. Но по решению организации допускается начинать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. По учетной политике организация начинает начислять амортизацию с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в бухгалтерском учете.

Амортизационные отчисления по объекту в мае составят 24 460 руб. ((2 079 100 руб. – 0 руб.) : 85 мес. х 1 мес.).

В бухучете это будет отражено записью:

Дебет 20 Кредит 02

– 24 460 руб. – начислена амортизация по объекту.

Признаваемая в мае в расходах в налоговом и бухгалтерском учетах разница 936 818 руб. (935 595 + 25 683 – 24 460) признается постоянной. Она учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признается для целей бухгалтерского учета как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Организация начислит постоянный налоговый доход, которым является сумма налога, приводящая к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде (п. 4, 7 ПБУ 18/02):

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99

– 187 363,60 руб. (936 818 руб. х 20%) – начислен постоянный налоговый доход.

В июне разница в суммах ежемесячной амортизации в налоговом и бухгалтерском учетах 1223 руб. (25 683 – 24 460) в бухучете также признается постоянной, что влечет за собой необходимость начисления постоянного налогового дохода в сумме 244,60 руб. (1223 руб. х 20%):

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99

– 242,60 руб. – начислен постоянный налоговый доход.

Аналогичную проводку организация будет формировать ежемесячно вплоть до окончания срока полезного использования основного средства, который приходится на май 2030 года.

Конец примера

ЕРРЭП представлен на сайте Минпромторга России. Сведения из реестра можно получить через государственную информационную систему промышленности (ГИСП) либо по запросу в ведомство. Минпромторг должен ответить в течение 10 рабочих дней.

Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (далее – ЕРПЭВМ) формирует Минцифры (п. 3 правил формирования и ведения единого реестра (утв. постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236)).

Реестр ведется оператором, официальный сайт (п. 1 приказа Минцифры от 11.06.2019 № 278). Приказом Минцифры от 22.09.2020 № 486 утвержден Классификатор программ для ЭВМ и БД.

В ЕРПЭВМ, как и в ЕРРЭП должен быть предусмотрен специальный признак, в соответствии с которым выделяют программы и базы данных, относящиеся к сфере ИИ.

Повышающий коэффициент при оценке НМА

Использование повышающего коэффициента к понесенным расходам на НМА также приводит к возникновению постоянной разницы в суммах ежемесячной амортизации в налоговом и бухгалтерском учетах и соответственно к начислению постоянного налогового дохода в бухгалтерском учете.

Пример

Используем числовые исходные данные предыдущего примера. Заменим основное средство на НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и БД, относящиеся к ИИ, включенные в ЕРПЭВМ.

НМА принят к бухучету по фактической (первоначальной) стоимости в сумме 2 079 100 руб. При этом установлен срок полезного использования исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды, – 85 месяцев. Ежемесячная сумма амортизационных отчислений при линейном способе, определяемая исходя из фактической стоимости НМА равномерно в течение срока его полезного использования, – 24 460 руб/мес. (2 079 100 руб. : 85 мес.)

Амортизационная премия на НМА не распространяется. Разница между суммами начисленной амортизации в налоговом и бухгалтерском учетах за май 2023 года составит 12 230 руб. (36 690 – 24 460), где 36 690 руб. (3 118 650 руб. х 1,176%) – сумма ежемесячной амортизации при налогообложении. Это обязывает организацию начислить постоянный налоговый доход – 2446,00 руб. (12 230 руб. х 20%):

Дебет 68 субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» Кредит 99

– 2446,00 руб. – начислен постоянный налоговый доход.

Аналогичную проводку организация будет оформлять ежемесячно вплоть до мая 2030 года включительно.

Конец примера