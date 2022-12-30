Новогодняя поправка для заемщиков по ипотеке: от НДФЛ освободили долги, которые могут списать банки в 2022 - 2023 годах

Федеральным законом от 29.12.2022 № 619-ФЗ изменена ст. 217 НК РФ, в которой закреплен перечень доходов, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения).

Пункт 65 этой статьи законодатель дополнил новым абзацем, согласно которому от обложения НДФЛ освободили доходы, полученные при полном или частичном прекращении в 2022 – 2023 годах обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Речь идет об ипотеке, выданной российским банком налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.

Общее правило и исключения

По общему правилу, при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются (ст. 210 НК РФ) все доходы налогоплательщика:

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло;

в виде материальной выгоды (ст. 212 НК РФ).

Перечень исключений из указанных доходов, закрепленный в ст. 217 НК РФ, предусматривает в частности, что от НДФЛ освобождаются доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при реструктуризации указанного кредита (займа) (абз. 2 п. 65 ст. 217 НК РФ).

Условия применения льготы такие:

реструктуризация осуществляется по программе помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации (утв. постановлением Правительства РФ от 20.04.2015 № 373);

размер доходов заемщика в совокупности с материальной выгодой (если она возникла при реструктуризации) (подп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ) не должен превышать предельной суммы возмещения банку убытков, возникших в результате такой реструктуризации, по каждому такому кредиту (займу), установленному указанными программами.

налогоплательщик – заемщик не является взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией (например, на сотрудников банков это правило не распространяется).

Той же нормой от НДФЛ освобождены доходы в виде суммы задолженности при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в период до 01.10.2014 года.

Условий для применения этой льготы два: ипотека должна быть выдана российским банком, а налогоплательщик – заемщик не должен быть взаимозависимым лицом по отношению к такой кредитной организации.

И вот теперь п. 65 ст. 217 НК РФ пополнился новым абзацем, устанавливающим, что льгота действует и в отношении доходов, полученных при полном или частичном прекращении в 2022 – 2023 годах обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам). Получатель ипотеки также не должен быть взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.

Действие льготы распространено на доходы, полученные с 2022 года (п. 2 ст. 2 закона № 619-ФЗ).

Как было отмечено в пояснительной записке к законопроекту, снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой. Она направлена на оказание помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. А необходимость уплаты НДФЛ, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, является тяжким бременем.

Принятая поправка позволит снизить долговую нагрузку на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Что нужно учитывать при рассмотрении льготы

В марте текущего года в связи с осложнением экономической ситуации, связанным с введением санкций, было принято решение возобновить действие ст. 6 и 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Этим документом в рамках собственных программ банкам разрешено рассматривать заявления заемщиков, испытывающих сложности с исполнением кредитных обязательств, и предоставлять реструктуризации.

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ освобождены от налогообложения доходы отдельных категорий лиц в связи с прекращением обязательства по кредитному договору (договору займа) (по основаниям ст. 2 Федерального закона от 07.10.2022 № 377-ФЗ).

Право на отсрочку по ипотеке получили мобилизованные россияне и члены их семей (на период военной службы). В случае гибели военнослужащего кредитный долг семье погибшего клиента банка будет прощен полностью. Эти категории получают право льготу и по НДФЛ.

А все остальные должны помнить, что по своей правовой природе, реструктуризация является одной из форм изменения условий заключенного между сторонами кредитного договора. Ее проведение является правом, а не обязанностью банка.

Поэтому под кредитную амнистию подпадает круг граждан, определенный законом, а не все клиенты банков, имеющие ипотечные кредиты и находящиеся в трудном финансовом положении (определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 23.12.2020 № 88-17855/2020).