Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: перевод бухгалтерского и налогового учета в «1С:ERP Управление предприятием»

Цели перехода на «1C:ERP»:

переход с устаревшей платформы на современную единую информационную систему для ведения бухгалтерского и налогового учета;

упрощение ведения бухгалтерского и налогового учета;

создание единой системы управленческого учета;

автоматизация сквозных учетных процессов между структурными подразделениями;

оптимизация и стандартизация учетных операций и документооборота;

улучшение принятия управленческих решений за счет ускорения формирования управленческой отчетности и повышения ее точности;

оптимизация бизнес-процессов предприятия;

рост рентабельности производства;

повышение оперативности обновления системы для соответствия требованиям законодательства и функционального развития информационной системы «1С:ERP»;

улучшение аналитики учета затрат в соответствии с требованиями бизнес-направлений;

снижение совокупной стоимости владения корпоративной информационной системой.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в устаревшей УПП. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием.

В рамках стратегии развития информационных систем была инициирована программа проектов перевода текущей функциональности на «1С:ERP Управление предприятием». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Для интеграции была выбрана программа «1С:Документооборот 8 КОРП».

«1С:ERP Управление предприятием» — флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины. Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы

1. Автоматизация. Автоматизированы такие функции как, учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность (бухгалтерский учет, банк и касса, расчеты с контрагентами, товарно-материальные ценности, торговые операции, производственные операции, основные средства, нематериальные активы, завершение периода, регламентированная отчетность), налоговый учет, бюджетирование, финансовое планирование, управленческий учет.

2. Интеграция. Реализована интеграция с программой «1С:Документооброт». Интеграция с «1С:ERP» позволяет использовать широкие возможности обработки документов в регламентах хозяйственной деятельности. Система «1С:ERP» интегрирована со смежными информационными системами.

3. Доработка типового функционала. Были доработаны такие подсистемы типовой конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» как, настройка обеспечения, бюджетирование, управление закупками, управление производством, управление ТОИР, управление качеством, МСФО и управленческий учет, казначейство, регламентированный учет, управление продажами, управление НСИ и администрирование, объемно-календарное планирование, управление складом, внешнеэкономическая деятельность.

4. Изменения. С целью максимального использования стандартного функционала системы были пересмотрены ряд методологических подходов и внесены изменения в учетную политику.

5. Улучшение блоков. Реализованы доработки блоков «Учет основных средств и внеоборотных активов», «Консолидированная финансовая отчетность», «Статистическая отчетность». В части развития «Налогового учета» разработан функционал отражения суммы доходов и расходов для целей НУ по статьям доходов и расходов по учету прибылей и убытков прошлых лет. Доработан блок «Итоговая отчетность». Разработан АРМ для автоматизации ведения учета и планирования закупки СИЗ.

Достигнутые результаты

1. Аналитические данные систематизированы в едином цифровом пространстве. Стандартизированный подход к расчету показателей позволил повысить оперативность отражения данных продаж по рынку.

2. Снизились затраты на поддержку и развитие. Для поддержки УПП компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

3. Процессы стандартизированы и регламентированы, работа сотрудников стала упорядочена. Все операции, совершаемые пользователями, теперь прозрачны и прослеживаются. Консолидированная информация позволяет оперировать сразу несколькими показателями и повышать качество принимаемых решений.

4. Трудозатраты в подразделениях сократились на 15%. Простой оборудования сократился на 20%. Сроки исполнения заказов и оказания услуг сократились на 17%. Объемы материальных запасов снизились на 20%.

5. Получение управленческой и регламентированной отчетности ускорилось на 20%. Обработка заказов ускорилась на 25%. Оборачиваемость складских запасов выросла на 25%.

Итоги: в результате перехода предприятие получило современную единую информационную систему, которая благодаря своему богатому функционалу без лишних доработок, удовлетворила большую часть потребностей заказчика. Переход с 1С:УПП на 1С:ERP дал высокие результаты в кратчайшие сроки. Рентабельность производства выросла, дав возможность снизить себестоимость продукции и получить дополнительную прибыль.