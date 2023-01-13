Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: цифровизация производственных площадок на базе «1С:ERP Управление предприятием»

Цели перехода на «1C:ERP»:

создание единого интегрированного информационного пространства с глубокой цифровизацией производственного уровня;

упрощение ведения бухгалтерского и налогового учета;

улучшение принятия управленческих решений за счет ускорения формирования управленческой отчетности и повышения ее точности;

оптимизация бизнес-процессов предприятия;

рост рентабельности производства;

повышение оперативности обновления системы для соответствия требованиям законодательства и функционального развития информационной системы «1С:ERP»;

снижение совокупной стоимости владения корпоративной информационной системой.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода на трех производственных предприятиях работы велись в устаревшей системе УПП, которая была сильно доработана под задачи предприятия. Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием. Отсутствовали возможности для развития системы. При этом функционал УПП отставал от требований бизнеса.

Были выявлены такие сложности и недостатки старой информационной системы как, проблемы в документообороте между организациями группы компаний из-за различных процессов, огромные трудозатраты по подготовке отчетных форм, а также по проверке внесенных данных, неоперативная отчетность, низкая прозрачность производственных процессов, трудоемкий расчет цеховых KPI.

В связи с растущими потребностями бизнеса у предприятия возникла потребность в переходе на новую ERP-систему. Было принято решение перейти на «1C:ERP». Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результата проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Для автоматизации полноценного внутреннего документооборота, кадрового документооборота и управления договорами также был реализован подпроект по внедрению ECM-системы «1С:Документооборот КОРП».

«1С:ERP Управление предприятием» – флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины. Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы

1. Проработка функционала. Был изучен имеющийся функционал «1С:Управление производственным предприятием», переработан и адаптирован под «1С:ERP Управление предприятием». Данные были перенесены без остановки работы сотрудников, которые уже работали в базе 1С:ERP.

2. Автоматизация. Были автоматизированы такие ключевые блоки как, закупки, ремонты, производство, складская логистика, продажи, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, бюджетирование.

3. Интеграция. Реализована интеграция с программой «1С:Документооброт». Интеграция с «1С:ERP» позволяет использовать широкие возможности обработки документов в регламентах производственной деятельности.

4. Новая эффективная система документооборота. Был ускорен обмен документами между подразделениями, сокращено время на согласование договоров и заявок на расходование денежных средств, усилен контроль за выполнением поручений.

5. Сквозное планирование. Разработан механизм, обеспечивающий планирование отгрузок с центральных складов как клиентам, так и пополнение запасов собственных логистических центров с учетом статистики отгрузок и лага поставки.

6. Унификация нормативно-справочной информации и построение системы по управлению мастер-данными. Была спроектирована и разработана система по управлению данными. Так, пользователь одной из локальных баз при необходимости заведения нового элемента справочника, заходит в «1С:ERP. Управление холдингом» и создает элемент интересующего справочника. Для каждого справочника можно задать гибкие настройки реквизитов, обязательных к заполнению.

Достигнутые результаты

1. Снизились затраты на поддержку и развитие. Для поддержки УПП компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

2. Упрощение работы. Создание единой интегрированной среды планирования на предприятии позволило отказаться от устаревшей ИТ-архитектуры и от использования Excel. Повысилась скорость формирования и достоверности управленческой отчетности. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

3. Трудозатраты в подразделениях сократились на 25%. Сроки исполнения заказов и оказания услуг сократились на 20%.

4. Получение управленческой и регламентированной отчетности ускорилось на 15%.

Итоги: в результате перехода предприятие получило современную единую информационную систему с глубокой цифровизацией производственного уровня.