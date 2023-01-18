Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: автоматизация планирования, учета, контроля и анализа бизнес-процессов на базе 1С:ERP

Цели перехода на «1C:ERP»:

автоматизация планирования, учета, контроля и анализа основных бизнес-процессов;

создание единого интегрированного информационного пространства с глубокой цифровизацией производственного уровня;

решение бизнес-задач в масштабе предприятия с использованием системы класса ERP;

повышение эффективности работы подразделений предприятия в области исполнения проектов по заказам по направлениям соответствия срокам исполнения;

улучшение соответствия первоначальной расчетной стоимости;

повышения качества производства;

оптимизация бизнес-процессов предприятия;

обеспечение возможности ведения раздельного учета с целью соответствия требованиям 275-ФЗ;

снижение степени импортозависимости продукции за счет принятия обоснованных управленческих решений на основе получения полной, достоверной и своевременной информации;

рост рентабельности производства;

снижение совокупной стоимости владения корпоративной информационной системой.

минимизация времени на подготовку отчетов;

поддержка волны цифровизации предприятий России.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода работы велись в устаревшей системе УПП, которая была сильно доработана под задачи предприятия.

Развитие «1С:Управление производственным предприятием» было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием. Это привело к дополнительным затратам по поддержанию систем в актуальном состоянии.

Кроме того, в компании отсутствовала единая методика ведения оперативного и управленческого учета, что не позволяло получать целостную финансовую картину и формировать в оперативном режиме достоверную отчетность для принятия управленческих решений. Часть записей велась в таблицах Microsoft Excel.

В связи с растущими потребностями бизнеса у предприятия возникла потребность в переходе на новую ERP-систему. Было принято решение перейти на «1C:ERP».

Система намного более технологичная, функциональна, современная, а также лучше поддерживается и активнее развивается.

Архитектура решения и результаты проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP. Управление холдингом».

Для автоматизации полноценного внутреннего документооборота, кадрового документооборота и управления договорами также был реализован подпроект по внедрению ECM-системы «1С:Документооборот КОРП».

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины.

Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений.

Этапы перехода

Предпроектное обследование и анализ ситуации. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP». Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям). Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP». Тестовая эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию. Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы

Автоматизация. Объектами автоматизации стали такие бизнес-процессы как, производственное планирование, управление потребностями и снабжением, управление запасами, внутризаводская логистика и реализация продукции, внутризаводская логистика и реализация услуг основной деятельности, управление проектированием продукции, конструкторско-технологическая подготовка производства, материальное и трудовое нормирование, управление производством продукции, управление договорами/контрактами, проектами и кооперацией, автоматизированное формирование электронной модели изделия на основе данных по аналогам, верификация электронной модели, документационное обеспечение производственных процессов, ведение НСИ. Автоматизирована передача работ по кооперации. Проработка функционала. Был изучен имеющийся функционал «1С:Управление производственным предприятием», переработан и адаптирован под «1С:ERP Управление предприятием». Данные были перенесены без остановки работы сотрудников, которые уже работали в базе 1С:ERP. Интеграция. Реализована интеграция с программой «1С:Документооброт». Интеграция с «1С:ERP» позволяет использовать широкие возможности обработки документов в регламентах производственной деятельности. Минимизирован внутренний документооборот. Был ускорен обмен документами между подразделениями, сокращено время на согласование договоров и заявок на расходование денежных средств, усилен контроль за выполнением поручений. Создание единой системы. Создана комплексная информационная система на базе платформы «1С:Предприятие», в т. ч. управляющая система «1С:ERP. Управление холдингом», «1С:Документооборот», «1С:Управление холдингом». Прослеживаемость. Реализована сквозная прослеживаемость данных с целью выявления рисков и проблем исполнения ГОЗ по цепи внутренней кооперации. Автоматизирован контроль за кооперацией по срокам исполнения, финансам, обеспечению.

Достигнутые результаты

Снизились затраты на поддержку и развитие. Для поддержки УПП компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации. Снижены риски срыва сроков исполнения заказов. Снижение себестоимости выпускаемой продукции на 6,6%. Снижение объемов материальных запасов на 12,5%. Снижение производственного брака на 13,8%. Сокращение длительности простоев оборудования на 20%. Сокращение дебиторской задолженности на 15,5%. Сокращение сроков исполнения заказов на 20%. Сокращение операционных и административных расходов на 10%. Рост производительности труда в производстве на 15%. Рост прибыли на 10%.

Итоги

В результате перехода на современную единую информационную систему предприятие автоматизировало планирование, учет, контроль и анализ основных бизнес-процессов с помощью «1С:ERP. Управления холдингом».

Была создана единая управляющая система, в которой консолидированы сведения с целью ежеквартальной подготовки десятков форм отчетности. Автоматизирована передача работ по кооперации. Реализована сквозная прослеживаемость данных с целью выявления рисков. Автоматизирован контроль за кооперацией по срокам исполнения, финансам, обеспечению.