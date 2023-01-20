Переход с 1С:УПП на 1С:ERP: оптимизация работы и исключение убыточных контрактов с помощью 1С:ERP и 1С:Документооборота

Цели перехода на «1C:ERP»:

создание единого интегрированного информационного пространства с глубокой цифровизацией производственного уровня;

рост рентабельности производства;

решение бизнес-задач в масштабе предприятия с использованием системы класса ERP;

снижение совокупной стоимости владения корпоративной информационной системой;

оптимизация управления продажами, доставкой и планирования работ;

сокращение простоя оборудования;

ускорение согласования коммерческих предложений, заказов, заявок на расходование денежных средств;

обеспечение точного расчета себестоимости продукции с учетом лизинга, выплат процентов по кредитам, затрат на хранение и перемещение партий товара;

усиление контроля за рентабельность продаж;

исключение убыточных контрактов;

автоматизация расчета премий.

Ситуация до старта внедрения «1C:ERP»

До перехода на новую систему работы велись в программе «1С:Управление производственным предприятием 8». Развитие УПП было остановлено еще в 2018 году. Функционал не развивается и не отражает современные тенденции развития систем управления предприятием. Устаревшая система привела к тому, что в компании не было автоматизировано управление финансами, оптовой торговлей, доставкой. В работе нередко возникали простои оборудования. Заявки на расходование денежных средств согласовывались по электронной почте. Реестр заявок велся вручную. Согласование платежей могло сильно затягиваться. Отсутствовала возможность рассчитать точную себестоимость продукции. Фактические затраты редко сходились с плановыми. Было сложно контролировать расходы компании и рентабельность контрактов. В итоге около 10% сделок оказывались убыточными.

Кроме того, возникали сложности при расчете вознаграждений менеджерам по продажам. Работы велись вручную в электронных таблицах. Часто возникали ошибки, которые приводили к расхождениям данных. Не было возможности сравнить рассчитанную менеджером планируемую прибыль с фактической.

В связи с проблемами, описанными выше и растущими потребностями бизнеса у предприятия возникла потребность в переходе на новую ERP-систему, которая позволила бы точно рассчитывать себестоимость продукции по всем звеньям производственной и логистической цепочки, контролировать рентабельность сделок, быстро согласовывать заказы и документы, оперативно планировать и рассчитывать премиальные платежи. Было принято решение перейти на «1C:ERP». Это было обусловлено необходимостью создания единой цифровой платформы регламентированного, раздельного, управленческого и производственного учета на базе современной ERP-системы.

Архитектура решения и результаты проекта

Для решения проблем, описанных выше, было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием 2». Для автоматизации полноценного внутреннего документооборота, кадрового документооборота и управления договорами также был реализован подпроект по внедрению ECM-системы «1С:Документооборот КОРП».

«1С:ERP Управление предприятием» — флагманское решение класса ERP, предназначенное для создания единой модели управления предприятием среднего или крупного масштаба. Многофункциональная система стала логическим продолжением развития программного продукта «1С:Управление производственным предприятием 8», объединив в себе лучшие практики автоматизации и технологические преимущества, снизив при этом совокупную стоимость владения.

«1С:Документооборот 8 КОРП» была выбрана для организации учета и обработки документации, а также для контроля исполнительской дисциплины. Функционал программы позволяет без необходимости программирования быстро настроить и запустить в работу процессы любой сложности. Функционал по установке и контролю сроков исполнения задач и документов, а также отчеты по исполнительской дисциплине позволяют обеспечить руководство предприятия инструментом для реализации управленческих решений.

Этапы перехода

1. Предпроектное обследование и анализ ситуации.

2. Разработка дорожной карты проекта автоматизации на базе «1С:ERP».

3. Составление и согласование плана внедрения новой системы (очередность, объемы, результаты внедрения по очередям).

4. Перевод с «1С:УПП» на «1С:ERP».

5. Тестовая эксплуатация.

6. Ввод в промышленную эксплуатацию.

7. Обучение и поддержка пользователей.

Проведенные работы

1. Согласование документов. Под специфику предприятия доработали многоуровневую систему согласования документов, для ускорения согласования пользователям подготовили инструкции и провели обучение.

2. Себестоимость продукции. Для расчета себестоимости было создано текстовое описание Учетной политики. Обеспечен точный расчет себестоимости продукции с учетом лизинга, процентов по кредитам, затрат на приобретение, хранение и перемещение партий товара. Финансовый результат рассчитывается теперь автоматически. Это позволило оперативно оценивать рентабельность продаж: убыточные контракты, которые ранее составляли до 10% от общего числа продаж, полностью исключены.

3. Интеграция. Интеграция 1С:ERP с системой «1С:Документооборот» существенно упростила согласование документов — коммерческих предложений, заказов, заявок на расходование денежных средств. С помощью новой системы менеджер оперативно направляет документ на согласование своему руководителю, после согласования в отделе система по настроенным маршрутам автоматически передает документ по цепочке согласования — ответственному по направлению, по организации или группе компаний. В итоге сделки заключаются быстрее, заказы быстрее передаются в работу, усилен контроль за целевым использованием денежных средств.

4. Автоматизация процессов. Автоматизирован расчет премий менеджерам. Система проверяет правильность расчета плановой прибыли и сравнивает ее с фактической. Если контракт убыточен — премия за него не начисляется. В итоге компания оптимизировала расходы на персонал, а менеджеры получают справедливое вознаграждение за свою работу.

Достигнутые результаты

1. Улучшилось планирование работы, сокращены простои оборудования.

2. Ускорено согласование коммерческих предложений, заказов, заявок на расходование денежных средств.

3. Снизились затраты на поддержку и развитие. Для поддержки УПП компании нужно было приобретать индивидуальный продукт «Продление поддержки конфигурации УПП», который становился только дороже. Переход на «1C:ERP» позволил сэкономить деньги компании.

4. Обеспечен точный расчет себестоимости добываемых материалов с учетом лизинга, выплат процентов по кредитам, затрат на хранение и перемещение партий товара.

5. Усилен контроль за рентабельностью продаж, исключены убыточные контракты, которые ранее составляли до 10% от общего числа сделок.

6. Организован удобный доступ к накопленной информации, расширены возможности для анализа информации.

7. Устранены расхождения между плановыми и фактическими расходами по каждой конкретной сделке.

Итоги: в результате перехода на современную единую информационную систему предприятие оптимизировало управление продажами и доставкой готовой продукции на базе системы «1С:ERP», интегрированного с решением «1С:Документооборот».