Отражаем перечисление ЕНП в программе «1С:БГУ 8» (часть 1)

С 1 января 023 большинство налогов, сборов, страховых взносов необходимо уплачивать ЕНП на ЕНС. Разбираемся, как отразить перечисления ЕНП в программе «1С:БГУ 8».

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Отражаем перечисление ЕНП в программе «1С:БГУ 8» (часть 1)

С 1 января.2023 большинство налогов, сборов, страховых взносов необходимо уплачивать ЕНП на ЕНС.

Для ведения расчетов с бюджетом в части ЕНП используется счет 303 14.

В новой статье мы расскажем о том, как сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов и отразить перечисление ЕНП в программе «1С:БГУ 8» для бюджетных и автономных учреждений.

Алгоритм следующий:

1. Сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов можно из раздела Учет и отчетность – 1С-Отчетность – закладка Уведомления. В уведомлении заполняются реквизиты КПП, код по ОКТМО, КБК, сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов, код отчетного периода: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год. По ежемесячным авансам указываются коды 21, 31, 33 и 34, а также порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03, 04.

2. В одно уведомление можно включить информацию по нескольким платежам. Реквизиты заполняются по каждому налогу, сбору, страховому взносу. Разрешается добавить необходимое количество листов. Для ручного заполнения реквизитов уведомления в меню формы Еще нужно указать Ручной ввод.

3. Для отражения уплаты ЕНП используется документ Заявка на кассовый расход из меню Денежные средства -> Расчетно-платежные документы.

4. В шапке документа заполняются реквизиты: Лицевой счет учреждения, Кор.счет: 303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты», Получатель платежа – УФК по Тульской области, Счет получателя: Банк получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула, БИК – 017003983, № счета банка получателя средств – 40102810445370000059, Номер казначейского счета – 03100643000000018500. На закладке Заявка заполняются реквизиты сумма налога, Назначение платежа – перед текстовым назначением платежа в скобках нужно указать КРБ, далее слова «Единый налоговый платеж».

5. Закладка Налоговый платеж автоматически заполняется значениями, указанными в карточке налога. Закладка Контрагент автоматически заполняется значениями из карточки контрагента, выбранного в шапке документа, при необходимости значения могут быть изменены.

6. На закладке Расшифровка платежа заполняются данные, приведенные в табличной части – КФО, КБК, КОСГУ и Сумма, которые используются для формирования заявки на кассовый расход для передачи в казначейство в электронном виде, формирования проводок. При заполнении закладки Бухгалтерская операция необходимо учесть что, Типовая операция: Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет, Счет кредита: 201.11.

7. Для проведения документа с помощью гиперссылки необходимо изменить статус документа. После сохранения и проведения документа Заявка на кассовый расход по кнопке Печать можно распечатать Заявку на кассовый расход и Бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

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