Смена адреса ведения «патентной» деятельности: по какой форме заявить в ИФНС о пересчете налога

В конце февраля ФНС обнародовала решение по жалобе от 10.02.2023 № КЧ-3-9/1960@.

В этом решении налоговая служба рассмотрела спор о перерасчете налога, уплаченного ИП в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН), по причине смены адреса места осуществления предпринимательской деятельности.

Индивидуальный предприниматель ведет розничную торговлю, используя ПСН. Торговлю ИП ведет через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов.

Часть товаров продает через объекты нестационарной торговой сети. При этом развозной и разносной розничной торговлей ИП не занимается.

Ситуация, породившая причину спора

В 2022 году ИП получила патент со сроком окончания 30.09.2022 (далее – патент 1).

В середине сентября (15.09.2022) у ИП закончилось действие договора по аренде помещения, в котором осуществлялась торговая деятельность (далее договор аренды 1).

Чтобы дальше на законных основаниях продолжать торговлю с использованием ПСН, ИП обратилась в ИФНС с заявлениями.

Она подала два заявления:

на получение патента 2 по новому месту аренды помещения (договор аренды 2) и

о пересчете налога, уплаченного по патенту 1 в связи с тем, что торговля была завершена раньше истечения срока действия патента.

На получение патента 2 по новому адресу взамен ранее действовавшего патента 1 ИП подала заявление по форме 26.5-1 (утв. приложением 1 к приказу ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@).

А о пересчете налога, уплаченного по патенту 1, ИП заявила в произвольной форме.

ИФНС, в которую обратилась предприниматель, выдала ей патент 2 на осуществление торговой деятельности по новому адресу. А вот в пересчете налога, уплаченного по первоначальному патенту, предпринимателю было отказано.

Причиной отказа налоговики посчитали то, что ИП не подала заявление о прекращении «патентной» деятельности. Форма такого заявления утверждена в приложении 3 к приказу ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@.

Нарастание напряжения

Отказ ИФНС пересчитать налог по патенту 1 по причине изменения адреса ведения торговой деятельности ИП расценила как бездействие чиновников, выразив свое несогласие с ним в жалобе в адрес вышестоящей инстанции – Управления ФНС по г. Москве. Но жалоба ничего не дала.

Рассмотрев ее, вышестоящие чиновники сочли бездействие должностных лиц ИФНС обоснованным. По их мнению, ИФНС не могла пересчитать налог без заявления, которое ИП должна была подать по форме, утвержденной приказом № КЧ-7-3/882@.

Предприниматель проявила настойчивость в отстаивании своих прав, обжаловав решение УФНС по г. Москве в ФНС. В жалобе ИП просила:

признать бездействие должностных лиц ИФНС незаконным;

отменить решение УФНС по г. Москве по ее жалобе;

уменьшить срок действия первоначального патента 1 и направить ей по ТКС его новую редакцию;

обязать ИФНС отразить в налоговых обязательствах по ПСН уменьшение стоимости ранее выданного патента 1 с учетом нового срока его действия.

Развязка

Разбираясь в сути возникших разногласий, налоговая служба обратилась к нормам НК.

Из них следует, что ПСН устанавливается кодексом и в соответствии с ним вводится в действие законами субъектов РФ. ПНС применяется на территориях регионов в отношении установленных ими видов предпринимательской деятельности.

В частности, патент можно получить в отношении розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (ст. 346.43 НК (п. 1, подп. 46 п.2 и п.8)).

Право на применение ПСН удостоверяется патентом (п. 1 ст. 346.45 НК). Утвержденная приказом № КЧ-7-3/881@ форма патента предусматривает указание в нем адреса места осуществления предпринимательской деятельности.

ИП обязан заявить в ИФНС о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется ПСН. Сделать это нужно в течение 10 календарных дней со дня прекращения такой деятельности.

Заявление о прекращении деятельности по патенту подается в налоговый орган по форме, утвержденной приказом № КЧ-7-3/882@.

Если деятельность прекращена досрочно, уплаченная по патенту сумма налога пересчитывается в порядке, установленном п. 1 ст. 346.51 НК.

На основании перечисленных норм ФНС пришла к выводу, что заявление по форме, утвержденной приказом № КЧ-7-3/882@, необходимо для перерасчета налога по ПСН в случае прекращения предпринимательской деятельности, в отношении которой выдан соответствующий патент.

Если же меняется лишь адрес ведения деятельности, а она сама не прекращается, перерасчет налога, уплаченного по ранее выданному патенту, осуществляется ИФНС на основании заявления ИП, представленного в произвольной форме.

Прекращала ли ИП в рассматриваемом споре торговую деятельность по патенту? Однозначно нет.

Волеизъявление на прекращение такой деятельности у ИП отсутствовало. Это подтверждает обращение в ФНС с целью получения патента по аналогичному виду деятельности до окончания срока действия первоначального патента.

Это признали и в ИФНС, выдав ИП патент 2 по адресу, указанному в договоре аренды 2.

При указанных обстоятельствах для перерасчета налога по первоначальному патенту у ИП отсутствовала обязанность по представлению заявления о прекращении предпринимательской деятельности по форме, утвержденной приказом № КЧ-7-3/882@.

Спор о формах заявлений между ИП и ИФНС разрешился в пользу предпринимателя.

ФНС признала незаконным бездействие должностных лиц ИФНС, не пересчитавших налог по первоначальному патенту на основании заявления в свободной форме.

Вывод: упорство и настойчивость помогли ИП в борьбе за свои права.

Поэтому верьте в свои силы, не опускайте руки раньше времени.