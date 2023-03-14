Торговый сбор: как власти выявляют объекты обложения и принудительно ставят на учет в качестве плательщика сбора

Как узнать, считают ли власти, что вы занимаетесь торговлей? Что делать при получении информации от властей о выявлении объекта торговли? Как реагируют суды на обжалование решений о принудительной постановке на учет в качестве плательщика сбора?

Полагаем, что ответы на эти и другие вопросы, касающиеся торгового сбора, будут интересны не только тем, на кого возложена обязанность по его уплате.

Материал может заинтересовать и другие экономические субъекты, в деятельности которых присутствуют характерные особенности обслуживания, ассортимент реализуемой продукции и номенклатура предоставляемых потребителям услуг.

Кратко об отдельных нормах

Полномочиями по введению торгового сбора в муниципальных образованиях (поселениях, городских округах, внутригородских районах) обладают их представительные органы.

А право устанавливать и прекращать действие торгового сбора в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, определяется законами перечисленных субъектов РФ.

Пока правом на введение торгового сбора воспользовалась лишь столица. Мосгордумой был принят закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62 «О торговом сборе». На столичной территории сбор введен 01.07.2015 (ст. 1 закона № 62).

Сбор устанавливается в отношении торговой деятельности (по определенным критериям) на объектах осуществления торговли (п. 1 ст. 413 НК). Даже если компания или ИП зарегистрированы в другом регионе, а торговлю ведут в столице, они должны платить торговый сбор.

Одним из необходимых и существенных условий установления торгового сбора является определение объекта обложения.

Таковым признается использование в предпринимательской деятельности (хотя бы один раз в течение квартала) объекта движимого или недвижимого имущества, в отношении которого установлен сбор (п. 1 ст. 412 НК).

Полномочия по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об объектах обложения торговым сбором возложены на органы местного самоуправления.

В городах федерального значения этими полномочиями наделены госорганы этих городов. В столице указанные контрольные функции есть у департамента экономической политики и развития города (далее – ДЭПиР).

По акту ДЭПиР экономический субъект могут принудительно поставить на учет в налоговой инспекции в качестве плательщика торгового сбора.

В качестве примера можно привести спор, рассмотренный в постановлении АС Московского округа от 14.04.2022 № Ф05-5848/2022 по делу № А40-110248/2021. Подробнее суть разногласий и вердикт судей рассмотрим чуть позже.

Торговый сбор в столице – это ежеквартальный фиксированный местный обязательный платеж.

Его обязаны уплачивать организации и ИП, которые ведут торговлю на территории Москвы с использованием объектов движимого или недвижимого имущества.

А если товар, заказанный через интернет, покупателю доставляю со склада, который находится в Москве? Этот склад считается объектом торговли, подпадающим под уплату торгового сбора? Для того чтобы признать склад торговым объектом, его площадь должна включать в себя:

помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации товаров;

проход и доступ покупателей к товарам;

оборудование для обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с ними при продаже товаров (п. 7 ст. 2 закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»).

Например, объектом торгового сбора является магазин-склад, в котором по методу самообслуживания продают гражданам и (или) хозяйствующим субъектам продовольственные и непродовольственные товары непосредственно из транспортной упаковки (ящиков, контейнеров и др.) или в транспортной упаковке.

Если перечисленным условиям склад не соответствует, его нельзя признать торговым объектом в целях гл. 33 НК.

Такие же требования предъявляются к интернет-торговле с использованием доставки товаров из офиса. Такая торговля приравнивается к торговле, осуществляемой путем отпуска товаров со склада.

Если офис организации не соответствует требованиям торгового объекта, то реализация в нем техники или оборудования не является объектом обложения торговым сбором. Свою точку зрения по этому поводу в свое время высказали финансисты (письма Минфина от 05.04.2016 № 03-11-06/4/19272, от 16.11.2016 № 03-11-06/4/67201).

Кроме того, отметим, что ст. 2 столичного закона № 62 не содержит ставок сборов по такому виду торговли как отпуск товаров со склада.

Чтобы уплачивать торговый сбор, нужно встать на учет в ИФНС в качестве плательщика этого сбора (ст. 416 НК).

Уведомление по форме ТС-1 (утв. приказом ФНС от 22.06.2015 № ММВ-7-14/249@) (форма по КНД 1110050) следует подавать в ИФНС по месту нахождения объекта недвижимого имущества, если предпринимательская деятельность, облагаемая торговым сбором, осуществляется с использованием объекта недвижимого имущества. В иных случаях уведомление нужно подавать по месту нахождения организации (месту жительства ИП).

Нарушение нормы ст. 416 НК грозит штрафом:

200 руб. (при несвоевременной подаче уведомления в ИФНС) (п. 1 ст. 126 НК);

10 %от доходов за период торговли без подачи уведомления, но не менее 40 000 руб. (при невыполнении требования о подаче уведомления и постановке на учет по акту уполномоченного органа) (п. 2 ст. 116 НК).

Штраф за неуплату торгового сбора составляет 20 % от неуплаченной суммы торгового сбора и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России за каждый день просрочки платежа. (ст. 75 НК, ст.122 НК).

В письме ФНС от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@ приведены критерии, указывающие на ошибки, допущенные при заполнении налоговой отчетности. В частности, в уведомлении по форме ТС-1 сумма сбора за квартал (стр. 4.6) не должна быть меньше нуля. Сумма сбора за квартал равна разнице между исчисленной суммой сбора (стр. 4.3) и суммой льготы, предоставляемой на объект осуществления торговли (стр. 4.4).

Льготы

Перечень льгот приведен в ст. 2 закона № 62. Например, от уплаты сбора освобождается торговля на ярмарках выходного дня, специализированных ярмарках, межрегиональных и региональных ярмарках. До 01.01.2026 освобождается от уплаты сбора торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой (НТО) сети со специализацией «Печать» (НТО вида «Киоск» и «Павильон»). Эти объекты должны быть размещены в соответствии с установленным порядком (утв. постановлением Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП), по утвержденной схеме с обеспечением технологического присоединения к электрическим сетям ЭПУ НТО и их последующей эксплуатацией.

В конце прошлого года в телеграмм-канале заработал справочный интернет-сервис «Торговый сбор Москва». Здесь есть регулирующие нормативные акты, актуальные изменения в законодательстве и другая информация о торговом сборе, в т. ч. о выявлении новых объектов обложения торговым сбором.

Судебная практика

Теперь на примере постановления АС Московского округа № Ф05-5848/2022 по делу № А40-110248/2021 рассмотрим, как власти выявляют объекты обложения торговым сбором и принудительно ставят на учет компании и ИП в качестве плательщиков сбора.

Процедурные моменты

ДЭПиР обследовал помещение по одному из столичных адресов, по которому общество вело свою деятельность. Обследование было проведено в рамках полномочий по сбору, обработке и передаче налоговым органам сведений об объектах обложения торговым сбором. ДЭПиР проконтролировал полноту и достоверностью имеющейся информации об объекте обложения сбором.

Порядок сбора, обработки и передачи налоговикам сведений об объектах обложения торговым сбором в г. Москве утвержден постановлением Правительства Москвы от 30.06.2015 № 401-ПП.

Согласно этому документу в целях сбора сведений о таких объектах используют информацию:

полученную в рамках межведомственного взаимодействия от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти столицы, подведомственных им госпредприятий и госучреждений;

размещенную властями в Интернете, а также содержащуюся в федеральных государственных информационных системах и информационных системах г. Москвы.

содержащуюся в обращениях физических и юридических лиц, а также размещенную ими в Интернете и в СМИ;

полученную при проведении предусмотренных регламентом мероприятий по сбору информации: от организаций и ИП, использующих указанные объекты;

собственников и иных правообладателей объектов недвижимого имущества, в которых размещены объекты осуществления торговли.

Сведения об объектах предоставляются компаниями и ИП в добровольном порядке, никакая обязанность по представлению такой информации на указанных лиц не возложена.

Регламент межведомственного взаимодействия, связанного с направлением в ДЭПиР информации об объектах осуществления торговли, размещенных на территории столицы, утвержден приказом ДЭПиР от 22.12.2017 № 305-ПР.

В рамках межведомственного взаимодействия сведения об объекте ДЭПиР получил от Государственного казенного учреждения г. Москвы «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» (ГКУ МКМЦН).

В качестве обосновывающих документов была представлена информационная карта с приложением фотографий объекта торговли (приложение 7 к регламенту).

В ходе проведения сбора сведений об объекте, на котором вело деятельность общество, было установлено следующее:

объект был оснащен оборудованием , предназначенным и используемым для демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями (это подтверждено фотографиями, сделанными в ходе сбора сведений);

на объекте: отсутствовало оборудование, необходимое для оказания услуг общественного питания (потребления реализуемой продукции в месте ее реализации) (производственные столы, моечные ванны, стеллажи для сушки и т. п.); имелся аппарат ККТ (подтверждено фотографиями, в т. ч. фотографией кассового чека); предлагались к продаже продукты питания в заводской упаковке, снабженные ценниками. Ценником признается бумажный или иной визуальный носитель информации, доступный для покупателей, в т. ч. с электронным отображением информации, с использованием грифельных досок, стендов, световых табло. Ценник сопровождает образцы товаров, выставляемых на прилавках, витринах и т.п., и должен содержать информацию о наименовании товара, сорте (при наличии), цене за массу или единицу (штуку, метр и т. д.) товара (абз. 182 ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения (утв. приказом Госстандарта от 28.08.2013 № 582-ст)); реализовывались товары как собственного производства, так и покупные (иных производителей); у входа на территорию объекта торговли имелись продуктовые корзины.



Приведенные сведения в совокупности позволили ДЭПиР сделать следующий вывод:

выявленный объект не относится к объектам оказания услуг общественного питания;

хозяйствующий субъект предположительно осуществляет торговую деятельность с использованием спорного объекта и должен платить торговый сбор.

Следуя регламенту, ДЭПиР:

проинформировал общество о выявленном факте осуществления им торговой деятельности на территории г. Москвы;

обнаружил, что в сведениях, полученных от УФНС по г. Москве отсутствует информация об обращении организации в налоговый орган с уведомлением о постановке на учет в качестве плательщика торгового сбора;

включил спорный объект торговли в список объектов, предположительно используемых для осуществления видов предпринимательской деятельности, в отношении которых установлен торговый сбор и в налоговый орган не представлены уведомления или в уведомлениях указаны недостоверные сведения.

При этом вид торговли, осуществляемой через объект, был определен как «торговля через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы».

В отношении общества был составлен соответствующий акт, который затем был направлен в налоговый орган.

На основании акта налоговики в принудительном порядке поставили общество на учет как плательщика торгового сбора по адресу выявленного объекта обложения.

Возражения общества

Общество сочло акт незаконным и начало его оспаривание. Сначала общество обратилось в ДЭПиР с жалобой для рассмотрения в межведомственной комиссии по вопросам налогообложения в г. Москве (МВК).

В жалобе общество указало на отсутствие необходимости представлять в ИФНС уведомление по причине осуществления деятельности, не предполагающей оснований для обложения торговым сбором.

Но по результатам рассмотрения жалобы обществу было отказано в удовлетворении его требований, в т. ч. об исключении объекта торговли из списка объектов, подлежащих обложению сбором.

Затем общество направило в ДЭПиР обращение об отмене акта. Возможность подачи такого обращения предусмотрена порядком 64-ПР.

Чтобы МВК рассмотрела жалобу, ее нужно подать до истечения 180 дней со дня направления плательщику информации о выявлении нового объекта обложения торговым сбором или недостоверных сведений в отношении объекта. Но в отмене акта обществу также было отказано.

После этого общество отправилось отстаивать свою точку зрения в суд. В иске общество настаивало на том, что фактически осуществляемая им в спорном помещении деятельность относится к ОКВЭД 56.10.1.

Это деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания. По мнению общества, оказываемые услуги являются услугами общественного питания, и их нельзя признать объектом обложения торговым сбором.

Реализация покупной продукции, если такая реализация является составной частью указанных услуг, также не признается торговой деятельностью в целях гл. 33 НК. Сама по себе такая реализация не свидетельствует о том, что общество осуществляло торговую деятельность через спорное помещение.

Судебные вердикты

При рассмотрении дела судами всех трех инстанций были проанализированы нормы гл. 33 НК, закона № 62, ст. 2 закона № 381-ФЗ, положение о ДЭПиР (утв. постановлением Правительства Москвы от 17.05.2011 № 210-ПП), порядки № 401-ПП и № 64-ПР.

Суды подтвердили, что акт о выявлении нового объекта обложения торговым сбором составлен ДЭПиР в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. Деятельность, фактически осуществляемая организацией на спорном объекте, признана объектом обложения торговым сбором.

Суды проанализировали и перечень дополнительных видов экономической деятельности общества, заявленных при его регистрации. В выписке ЕГРЮЛ в отношении общества по розничной торговле приведено семь ее видов с соответствующими кодами по ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2.

На основании приведенных фактов суды посчитал обоснованным вывод ДЭПиР о том, что общество осуществляло торговую деятельность через объект стационарной торговой сети, имеющий торговый зал, и являлось плательщиком торгового сбора.

Похоже общество верило пословице, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. Дело в том, что судья нашла идентичные доводы заявителя в отношении объекта по другому адресу при рассмотрении дела от 20.07.2017 № А40-66770/17-115-618 в АС г. Москвы.

Решением суда по указанному делу и постановлением АС Московского округа от 19.12.2017 № Ф05-18788/2017 по делу № А40-66770/2017 в удовлетворении заявленных обществом требований было отказано.

В рассматриваемом споре удача также отвернулась от общества. Суды всех инстанций отказались признать недействительным акт о выявлении нового объекта обложения торговым сбором.

А доводы общества о том, что фактически осуществляемая деятельность на объекте торговли связана с оказанием услуг общественного питания населению, были отклонены судами.