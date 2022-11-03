Новые правила заполнения налоговых платежек для бухгалтера

Готова новая редакция правил заполнения распоряжений о переводе денежных средств в бюджет от Минфина.

Проект соответствующего приказа опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.

Ныне действующие правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в бюджет утверждены приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ внес новые нормы в НК РФ.

По ним с 1 января 2023 года уплата любых налогов (за отдельным исключением) будет в обязательном порядке осуществляться посредством единого налогового платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС).

Также с 2023 года будут объединены ПФР и ФСС.