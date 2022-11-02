⚡ Вышла новая версия будущих правил для платежек на уплату налогов

На федеральном портале опубликована новая, третья версия правил составления платежных поручений на бюджетные платежки.

Поправки вносят приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н.

через 9 месяцев после опубликования. Ранее (в конце сентября) этот приказ хотели отменить и разработали новый . Эти поправки должны вступить в силупосле опубликования. Еще раньше (в конце августа) Минфин тоже подготовил в него изменения. Эти поправки вступают в силу с 1 января 2023 года. И вот теперь новые поправки в приказ 107н. Они вступают в силу по истечении 180 дней со дня их официального опубликования.

Таким образом, сейчас на портале есть три проекта Минфина по платежкам: вот, вот и вот.

В платежках на уплату единого налогового платежа в общем случае будут такие данные:

ИНН компании или ИП;

КПП = 0;

Плательщик = 0;

КБК (поле 104) = КБК ЕНП;

ОКТМО (поле 105) = 0;

Поля 106 – 109 = 0;

Статус плательщика = 34.

Реквизиты получателя будут такие: