ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡ Вышла новая версия будущих правил для платежек на уплату налогов

Чтобы сделать единый налоговый платеж, не надо будет указывать КПП организации и ее название. Достаточно ИНН.

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На федеральном портале опубликована новая, третья версия правил составления платежных поручений на бюджетные платежки.

Поправки вносят приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Ранее (в конце сентября) этот приказ хотели отменить и разработали новый. Эти поправки должны вступить в силу через 9 месяцев после опубликования.

Еще раньше (в конце августа) Минфин тоже подготовил в него изменения. Эти поправки вступают в силу с 1 января 2023 года.

И вот теперь новые поправки в приказ 107н. Они вступают в силу по истечении 180 дней со дня их официального опубликования.

Таким образом, сейчас на портале есть три проекта Минфина по платежкам: вот, вот и вот.

В платежках на уплату единого налогового платежа в общем случае будут такие данные:

  • ИНН компании или ИП;
  • КПП = 0;
  • Плательщик = 0;
  • КБК (поле 104) = КБК ЕНП;
  • ОКТМО (поле 105) = 0;
  • Поля 106 – 109 = 0;
  • Статус плательщика = 34.

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Реквизиты получателя будут такие:

  • ИНН ИФНС;
  • КПП ИФНС;
  • Получатель = 0.
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