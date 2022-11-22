Пропустили срок исковой давности?

Давайте по порядку:

Не нервничать, не биться головой об стену и излишне не переживать – это вредно для здоровья!

Посмотреть, что есть из документов, а именно актов сверок, гарантийных писем, платежей или любых иных документов, свидетельствующих о том, что оппонент признает долг.

Для чего? А давайте я Вам вначале процитирую Гражданский Кодекс РФ:

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

А вот Вам еще немного судебной практики:

«К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Что это значит? Да то, что если хоть что-то из этого есть, то считайте, что срок исковой давности Вы не пропустили. Точнее он начал течь заново с момента как появилось такое признание долга. И с момента признания долга у Вас снова есть 1 год на подачу иска!

Поэтому-то юристы и бухгалтеры так любят гарантийные письма, акты сверок и т.п.

Но допустим, что таких документов нет, а сроки исковой давности прошли.

Что же, это крайне печально, ведь остается всего 1 способ восстановить срок – при подаче иска просить суд об этом.

И вот что говорит Закон об этом (Гражданский Кодекс РФ):

Статья 205. Восстановление срока исковой давности

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

На самом деле эту норму конкретизирует также Гражданский процессуальный Кодекс РФ и Арбитражный процессуальный Кодекс РФ, но смысл довольно прост: пропустил срок, объясни уважительную причину почему пропустил

Заявление о восстановлении пропущенного срока подается одновременно с исковым заявлением. Образец заявления о восстановлении срока исковой давности прикладываю.

Часто ли суд идет на восстановление срока? Не очень. Так что следите за сроками давности по долгам перед Вашей компанией!

Понадеяться на русский «Авось».

Скажу Вам, что «Авось» может сработать в случае пропуска срока исковой давности. Как такое возможно?

А все очень просто: пропуск срока исковой давности оппонент должен еще заявить, а если он его не заявит, то суд будет рассматривать дело как ни в чем не бывало.

И мне остается завершить статью короткой фразой, взятой из статьи:

«Следите за сроками давности».