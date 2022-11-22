Пропустили срок исковой давности?

Давайте по порядку:
- Не нервничать, не биться головой об стену и излишне не переживать – это вредно для здоровья!
- Посмотреть, что есть из документов, а именно актов сверок, гарантийных писем, платежей или любых иных документов, свидетельствующих о том, что оппонент признает долг.
Для чего? А давайте я Вам вначале процитирую Гражданский Кодекс РФ:
Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности
Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.
После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.
А вот Вам еще немного судебной практики:
«К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».
Что это значит? Да то, что если хоть что-то из этого есть, то считайте, что срок исковой давности Вы не пропустили. Точнее он начал течь заново с момента как появилось такое признание долга. И с момента признания долга у Вас снова есть 1 год на подачу иска!
Поэтому-то юристы и бухгалтеры так любят гарантийные письма, акты сверок и т.п.
- Но допустим, что таких документов нет, а сроки исковой давности прошли.
Что же, это крайне печально, ведь остается всего 1 способ восстановить срок – при подаче иска просить суд об этом.
И вот что говорит Закон об этом (Гражданский Кодекс РФ):
Статья 205. Восстановление срока исковой давности
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.
На самом деле эту норму конкретизирует также Гражданский процессуальный Кодекс РФ и Арбитражный процессуальный Кодекс РФ, но смысл довольно прост: пропустил срок, объясни уважительную причину почему пропустил
Заявление о восстановлении пропущенного срока подается одновременно с исковым заявлением. Образец заявления о восстановлении срока исковой давности прикладываю.
Часто ли суд идет на восстановление срока? Не очень. Так что следите за сроками давности по долгам перед Вашей компанией!
- Понадеяться на русский «Авось».
Скажу Вам, что «Авось» может сработать в случае пропуска срока исковой давности. Как такое возможно?
А все очень просто: пропуск срока исковой давности оппонент должен еще заявить, а если он его не заявит, то суд будет рассматривать дело как ни в чем не бывало.
И мне остается завершить статью короткой фразой, взятой из статьи:
«Следите за сроками давности».