ГК РФ

Пропустили срок исковой давности?

Спокойно, его можно восстановить! Здравствуйте, на связи Сергей Богатов, юрист в сфере грузоперевозок. Сегодня вернемся к теории, ведь без нее нет практики. В одной из статей я писал о том, что такое срок исковой давности, что он составляет всего 1 год и что его лучше не пропускать. Предположим, что по каким-то причинам, Вы его пропустили. Что делать?

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Пропустили срок исковой давности?

Давайте по порядку:

  • Не нервничать, не биться головой об стену и излишне не переживать – это вредно для здоровья!
  • Посмотреть, что есть из документов, а именно актов сверок, гарантийных писем, платежей или любых иных документов, свидетельствующих о том, что оппонент признает долг.

Для чего? А давайте я Вам вначале процитирую Гражданский Кодекс РФ:

Статья 203. Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга.

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

А вот Вам еще немного судебной практики:

«К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.»

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности».

Что это значит? Да то, что если хоть что-то из этого есть, то считайте, что срок исковой давности Вы не пропустили. Точнее он начал течь заново с момента как появилось такое признание долга. И с момента признания долга у Вас снова есть 1 год на подачу иска!

Поэтому-то юристы и бухгалтеры так любят гарантийные письма, акты сверок и т.п.

  • Но допустим, что таких документов нет, а сроки исковой давности прошли.

Что же, это крайне печально, ведь остается всего 1 способ восстановить срок – при подаче иска просить суд об этом.

И вот что говорит Закон об этом (Гражданский Кодекс РФ):

Статья 205. Восстановление срока исковой давности

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

На самом деле эту норму конкретизирует также Гражданский процессуальный Кодекс РФ и Арбитражный процессуальный Кодекс РФ, но смысл довольно прост: пропустил срок, объясни уважительную причину почему пропустил

Заявление о восстановлении пропущенного срока подается одновременно с исковым заявлением. Образец заявления о восстановлении срока исковой давности прикладываю.

Часто ли суд идет на восстановление срока? Не очень. Так что следите за сроками давности по долгам перед Вашей компанией!

  • Понадеяться на русский «Авось».

Скажу Вам, что «Авось» может сработать в случае пропуска срока исковой давности. Как такое возможно?

А все очень просто: пропуск срока исковой давности оппонент должен еще заявить, а если он его не заявит, то суд будет рассматривать дело как ни в чем не бывало.

И мне остается завершить статью короткой фразой, взятой из статьи:

«Следите за сроками давности».

BogatovGroup
BogatovGroup
юрист в Богатов Групп

ГК РФ

Пропустили срок исковой давности?

Спокойно, его можно восстановить! Здравствуйте, на связи Сергей Богатов, юрист в сфере грузоперевозок. Сегодня вернемся к теории, ведь без нее нет практики. В одной из статей я писал о том, что такое срок исковой давности, что он составляет всего 1 год и что его лучше не пропускать. Предположим, что по каким-то причинам, Вы его пропустили. Что делать?

Пропустили срок исковой давности?

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