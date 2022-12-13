Разбор дела о защите персональных данных

Предметом спора было нарушение интернет-ресурсом законодательства РФ в сфере защиты персональных данных. Ответчик обвинялся в том, что недостаточно защищает персональные данные пользователей: их сбор и хранение сопровождалось незаконным распространением в сети Интернет. Более того, собранная им на сайте информация попала в руки гражданина иностранного государства.

Рассмотрение дела в первой инстанции

При установлении личности виновного был установлен администратор доменного имени сайта – Б. Именно он заключил договор регистрации домена, в котором указал свои паспортные данные. Его права на администрирование ресурса подтвердила и компания провайдер доменных имен, которая оформила права управления выбранным доменом.

Документы и прописка Б. показали, что сам он гражданин другой страны. Гражданство не влияет на ход дела, поскольку иностранцы имеют те же процессуальные права и обязанности, что и россияне (статья 398 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Кроме истца и ответчика в деле было зарегистрировано третье лицо – П. Он лично подал соответствующее заявление, принятое судом, после чего был привлечен как участник, не заявляющий самостоятельных требований относительно предмета спора.

Во время заседания суда первой инстанции П. заявил, что это он администратор рассматриваемого портала. Для доказательства своего утверждения он предоставил данные доступа к кабинету, посредством которого осуществляется управление сайтом.

Суд не принял представленные доказательства, так как доступ к управлению находится на стороннем интернет-ресурсе. Доменное имя сайта под следствием находится в зоне "ru", а портала, через который предоставлялось управление - в уровне "com". П. не предоставил договор, подтверждающий право на владение и управление рассматриваемого ресурса.

При вынесении вердикта суд первой инстанции признал наличие таких нарушений в работе интернет-сайта:

посетители ресурса не получали полной информации о том, кто имел доступ к их личным данным и где они хранились – это могло повлиять на их готовность предоставить личную информацию;

расхождение фактического характера деятельности портала и целей использования клиентских данных, что противоречит принципам, закрепленным в Федеральном законе "О персональных данных";

отсутствие срока обработки данных, хотя он должен быть указан в виде интервала либо как момент достижения определенной цели, не противоречащей закону;

при трансграничной передаче личных данных необходимо заранее получить на нее письменное согласие от лиц, чью информацию используют;

свободный доступ к персональным данным в интернете без закрепленного разрешения согласно действующему законодательству нарушает гражданские права.

Обжалование решения суда первой инстанции

После вынесения решения, третье лицо (П.) воспользовалось своим правом не согласиться с результатом и обжаловало его.

К жалобе присоединился Е.Е., не привлеченный к участию в процессе. Он утверждал, что является одним из лиц, чьи права якобы были нарушены порталом. При этом Е.Е. считал обвинение неоправданным, ведь лично одобрил обработку своих данных.

Аргументы несогласия, указанные в обоих апелляционных документах, были указаны как «незаконность и необоснованность решения».

Процесс апелляции

04.12.2020 в суд явились все стороны (лично или в виде представителя), кроме изначального ответчика. При этом Б. был извещен о готовящемся заседании по установленной форме. Посовещавшись, судебная коллегия решила, что его отсутствие не помешает их работе, и продолжила начатое заседание.

В процессе было установлено, что Е.Е. не имел права апелляционного обжалования, так как не являлся единственным возможным пострадавшим от действий сайта. Роскомнадзор в иске отметил, что круг лиц, которым был или мог быть нанесен вред в связи с работой портала, не может быть достоверно определен. Соответственно к делу не нужно было привлекать каждого, кто мог стать жертвой недобросовестной работы портала.

Кроме того, Федеральная служба выступала в защиту прав пострадавших, а Е.Е. таковым себя не признал.

Вследствие установленных фактов, жалоба Е.Е. была оставлена без рассмотрения. Коллегия продолжила заседание, теперь уже опираясь на обжалование решения первой инстанции только от лица П.

Представитель П. пояснила, что ее клиент не подписывал никаких документов, фиксирующих его право на работу с сайтом. Но имела место устная безвозмездная передача прав от Б. к П. Документально действие не закреплено, так как не предусматривало оплаты. К регистратору домена уровня "ru" для перерегистрации не обратились, так как не видели в этом необходимости. Для совершения процесса администрирования хватало доступа с портала в зоне "com".

Без документального подтверждения прав П. на управление порталом суд не признал его администратором. Соответственно ответчиком остался Б.

Решение апелляционной коллегии

Все мотивы и рассуждения суда первой инстанции были детально изложены в тексте его решения. Коллегия апелляции ознакомилась с текстом и признала его полностью соответствующим закону. Оснований для изменения вердикта найдено не было.

В итоге судебное решение оставили без изменений, а жалобу П. отклонили по причине необоснованности.

Комментарий

Обжаловать решение суда в апелляции каждый участник дела может только единожды. При этом нужно иметь веские основания тому, что первичный приговор был принят с нарушениями либо собрать новые доказательства, что изменят предыдущие выводы.

В данной ситуации третье лицо могло попытаться до нового слушания переоформить на себя право администрирования сайта, в чьей работе усмотрел нарушения Роскомнадзор. Без таких документов снова обращаться в суд было практически бесполезно. Устную договоренность мог бы подтвердить ответчик, но без его явки на заседание это невозможно. Во избежание подобных проблем все действия нужно подкреплять письменным договором.

Но и перерегистрация сняла бы только проблему трансграничной передачи персональных данных, оставив другие обвинения.