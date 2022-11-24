Экономика России

Как русские крестьяне сделали подсолнух полезным цветком

Подсолнечник долго считали декоративным растением. Лучшие умы планеты понимали, что это перспективная сельскохозяйственная культура, но пока за дело не взялся русский крепостной, подсолнечник был просто украшением садов.

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Как русские крестьяне сделали подсолнух полезным цветком
Oleksandr Pidvalnyi/pexels

Когда конкистадор Франсиско Писсаро-и-Гонсблес привез подсолнух из Америки в Испанию, то на его сельскохозяйственные свойства внимания не обратил никто – да и не так уж и важно было в стране, славящейся своим оливковым маслом, то, как именно какие-то неведомые дикари по ту сторону Атлантики использовали это растение.

Красивый цветок поместили в мадридском Ботаническом саду, и множество народу стекалось любоваться им.

Цветок оказался не только красив, но и неприхотлив – он отлично принимался буквально по всей Европе, и победное шествие этой красоты достигло, уже во времена Петра I, и России.

Нельзя сказать, чтобы из этой красоты не пробовали бы извлечь пользу – например, в Германии научились из семян варить «кофе», а в Англии молодые ростки подсолнечника употребляли в пищу, наподобие спаржи.

Знаменитый Писсаро, покоритель инков, положил к ногам своего короля богатейшую провинцию Перу, с невероятными по запасам серебряными рудниками. Экзотический цветочек, подсолнух, королева посчитала очаровательным довеском к Перу

Знаменитый Писсаро, покоритель инков, положил к ногам своего короля богатейшую провинцию Перу, с невероятными по запасам серебряными рудниками. Экзотический цветочек, подсолнух, королева посчитала очаровательным довеском к Перу

Кроме того, вся Европа с удовольствием лузгала семечки и кормила ими домашнюю птицу.

В Англии же, еще в 1716 году, был запатентован способ получения из семян масла, но, по неизвестной причине, подсолнечное масло тогда так и получило распространения и вскоре о патенте забыли.

В России у подсолнуха нашлись свои радетели, самым известным из которых был, наверное, академик Севергин, пропагандирующий это растение как прекрасный корм для птицы и сырье для приготовления «кофе».

Его замечательная статья «О приготовлении масла из семян подсолнечника», появившаяся в 1779 году в Академическом ежегоднике, вызвавшая большой научный интерес даже за пределами России, однако, не привела ни к каким экспериментам в этой области.

В XVIII веке начинается бурное освоение русскими бывшего Дикого Поля, плодородных земель к югу от Воронежа и Белгорода, и вместе с переселенцами из России на эти земли «переезжает» и подсолнух.

Минск, Комаровский рынок, помятник продавщице семечек. в начале XIX века еще вся Европа лузгала семечки, потом эта привычка куда-то ушла, но осталась и даже закрепилась в восточной части континента. Феномен, ждущий своего исследователя :)

Минск, Комаровский рынок, помятник продавщице семечек. в начале XIX века еще вся Европа лузгала семечки, потом эта привычка куда-то ушла, но осталась и даже закрепилась в восточной части континента. Феномен, ждущий своего исследователя :)

Отличная почва, тепло и солнце преобразует растение: оно сильно «вытягивается», зонтик увеличивается в размере, а семена становятся чуть ли не втрое крупнее тех, что были привезены когда-то из Америки.

Параллельно с масштабными и массовыми событиями всегда случается и что-то маленькое, частное.

В 1805 году, не ведомо, за какую именно провинность, Шереметевы из своих тульских владений перемещают во владения воронежские, в Алексеевскую слободу, некоего Даниила Бокарева, разлучив того с семьей.

Оный же Бокарев на своем частном участке, в свое удовольствие, выращивает подсолнечник, как считалось, для употребления семечек.

Однако, похоже, что опальный крепостной, слыхом не слышавший ни об английском патенте 1716 года, ни о научных изысканиях академика Севергина, ни уж, тем более, о добыче масла из подсолнуха народами Америки, вынашивал какие-то свои планы.

Поднаторевшему еще в тульский период своей жизни на «бое» масла из конопли и льна Бокареву очень приглянулся подсолнечник, и он попробовал использовать его для тех же целей.

Выточив из дубового пня емкость, он приспособил к ней прижимной цилиндр и сделал отвод для стока жидкости. С помощью молотка и клиньев цилиндр давил засыпанные в дубовую емкость семена.

Слева - маслобойный пресс конструкции Бокарева, справа - памятник Бокареву в Алексеевке

Слева – маслобойный пресс конструкции Бокарева, справа – памятник Бокареву в Алексеевке

Первый же эксперимент, в 1829 году, окончился чрезвычайно успешно: Бокарев получил несколько ведер отличного масла, качества которого были оценены высоко – все масло было быстро распродано по высокой цене.

Рассказывают, как недоверчивые покупатели обмакивали в масло хлеб, ели поджаренную на нем картошку и только поняв, что «это всё без обмана», покупали товар.

На следующий год он уже высаживал подсолнечник «промышленно», и его масло снова имело большой успех.

От этого ремесленного производства до производства промышленного дистанция оказалась мизерной: уже в 1833 году купец Папушин, испросив соизволения графа Шереметева, которому принадлежала Алексеевка, строит там вместе с Бокаревым первый в истории завод по производству «подсолнечной олии».

Завод работает на конской тяге 150 дней в году и производит 1000 пудов масла в сезон.

В следующем, 1834 году, Бокарев запускает свой собственный завод.

Фото нчала ХХ века. Завод Бокарева.

Фото начала ХХ века. Завод Бокарева.

Алексеевка и окрестности на многие версты засаживаются теперь исключительно подсолнухами.

Уже в 1841 году алексеевское масло отправляется на экспорт, и его «европейский дебют» оказывается более чем успешным – в первый же год за границей продано 2 тысячи пудов.

Алексеевские, о которых в трудах «Вольного экономического общества» сообщается, как о «с давних пор вошедших у нас в пословицу, как самые сметливые пройдохи на все руки», быстро богатеют – производство масла не занимает много времени и сил, им занимаются тогда, когда сельхозработы уже закончены, а жмыхом откармливают свиней, которых «каждый крестьянин под жмых заводит во множестве».

В 1860 году в Алексеевке и окрестностях работает уже около 120 маслобоен, дававших в сумме 900 тысяч пудов продукта, а один только экспорт «русского масла» составляет более 100 тысяч пудов.

Резкое сокращение числа производств вызвано техническим прогрессом: в конце 80-х купцы Евреинов и Бибиков начали применять при отжиме масла паровые машины, и мелкие производства, проигрывая в производительности и себестоимости, разорялись.

Высокая конкуренция беспощадно отсеивала производителей с плохо отфильтрованным и имеющим большой осадок маслом – оно сильно уступало в качестве заводскому и ценилось невысоко.

В 1897 году рижский купец Карл Габеркорн открывает в Алексеевке ганусовый (по переработке эфирных масел) завод, на базе которого и сейчас существует один из самых крупных производителей подсолнечного масла в стране.

Алексеевка, конец XIX века

Алексеевка, конец XIX века

Выращивание подсолнечника и производство из него масла оказывается делом выгодным, и вскоре им «заболевает» вся страна – исходя из белгородских и воронежских черноземов, «спускается» на Украину и Кубань, приходит на Волгу и Прикаспий.

В 1913 году в стране уже действуют более 400 довольно крупных заводов.

Имя Бокарева, меж тем, было забыто и, возможно, потерялось бы в истории и вовсе, если бы о нем и его заслугах не рассказал бы в журнале «Сельское хозяйство» в 1860 году помещик Африкан Терентьев, купивший Алексеевку у графа Шереметева.

Есть легенда, что в то время сам Бокарев будто бы был еще жив, но слава все-таки обошла его стороной: когда он на самом деле умер и где покоится его прах – неизвестно.

Зато в 2005 году в Алексеевке ему открыт памятник.

Подсолнечное масло – четвертое по популярности на планете (8,7%) из растительных масел, уступая пальмовому (34,0), соевому (27,7) и рапсовому (15,0).

Россия – производитель и экспортер номер два в мире, уступая по этому показателю только Украине.

Современное производство подсолнечного масла

Современное производство подсолнечного масла

История разведения подсолнуха прекрасна еще и тем, что в 80-х г.г. XIX века этот продукт произвел «полный оборот», вернувшись, вместе с переселенцами из России, на свою историческую родину, на американский континент, уже как культурное растение, а вместе с ним туда «переехало» и производство подсолнечного масла.

#экономическиеистории

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Александр Иванов

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Александр Иванов
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