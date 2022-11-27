Сильвио Гезель и его "свободные деньги"

"Деньги должны служить средством обмена, а не предметом накопления" - такой рецепт экономическому здоровью прописал Сильвио Гезель.

Сам Гезель, немецкий торговец, работавший в Аргентине, задумался об этом во время очередного кризиса (первые его работы опубликованы около 1909 года), на который экономическая история Аргентины была так щедра (да и до сих пор щедра) - деньги как средство накопления, на его взгляд, совершенно не устраивали экономику, накопленное не давало ей "дышать", сбережения обесценивались, не успев стать "топливом" для развития, риски вложений делали деньги пустышкой, спрос скукоживался, и рынки умирали. В самом деле, если все на свете подлежит старению - люди, товары, предметы - то отчего же деньги не меняют своей сущности?

Гезелль отвергал все принудительные формы иерархии (за что причислялся к анархистам, хотя он, скорее, был либертарианцем), но именно принибрежение авторитетами и привело его к размышлению о функции денег - ведь для "правильно обученных" определение денег по Марксу казалось "священной коровой".

"Естественный экономический порядок" - книга Гезеля, произведшая переворот в умах современников (да и, пожалуй, потомков). Круг сторонников его учения был необыкновенно широк, к числу его почитателей относился, например, Генри Форд, в планах которого был переход на "свободные деньги", осуществить который Форд не успел

В начале ХХ века мир остро нуждался в свежих экономических идеях, но идеи "не канонического" характера (как и сейчас) вызывали резкое (силовое) противодействие государства.

Сам Гезель не успел попрактиковаться в продвижении собственных идей (он стал народным представителем по финансам в Баварской Советской республике в 1919, но она просуществовала около месяца и на реформы времени Гезелю отпущено историей не было), зато его идеи о "свободных деньгах" стали популярны, особенно в немецкоязычной среде.

Экономический кризис начала 30-х для Германии стал настоящей катастрофой. Газеты выходили с заголовками: "Останавливаются даже пивоварни!". Средний немец, прочитав такое, понимал, что дело - совсем швах...

Великая экономическая депрессия уже накрывает в это время Европу: предприятия закрываются, растет безработица и невероятно поднимаются цены, особенно на предметы первой необходимости. Сторонники теории Гёзелля Тим и Рёдигер в 1926 году в городке Шваненкирхен создали собственную валюту, которую они назвали "вара". Вара ежемесячно теряла 1% от своей стоимости, что, по замыслу создателей, заставляло активно пускать деньги в оборот.

В 1929 году угольную шахту в этом городке (она обанкротилась за два года до этого события) приобретает горный инженер Макс Хебекер, который, как и Тим с Рёдигером, является членом общества физиократов, созданного Гезелем.

Валюта Шванненкирхена, WAR, номиналом в 1 вар, равная одной рейхсмарке, номерная купюра с местом для марок, которые добавляли её наминал (её можно было "пополнить", купив марки).

Рабочие получали зарплату на 3/4 в варах, а четверть - в рейхсмарках, так как вары имели ограниченное, региональное хождение, их принимали только магазины и организации, входившие в систему Wära-Tauschgesellschaft. Впрочем, в шахтерском регионе таковых было примерно 100%: Хебекер преодолел некоторое недоверие бизнеса к новой валюте тем, что стал закупать для рабочих столовых и магазинов товары и продукты только у тех фермеров и поставщиков, которые принимали вары. Хебекер начинает с того, что получает довольно большой кредит в варах, и... в районе Эрфурта, старого горнопромышленного региона Германии, начинается то, что иначе как "экономическое чудо" и не назвать: к 1931 году в регионе работало уже 60 ранее закрытых шахт.

Шахтеры, начало ХХ века

Надо сказать, что физиократы не сидели без дела, любуясь своим успехом: они регулярно проводили лекции для рабочих, популяризируя идею "свободных денег", а так же работали как своего рода агенты новой денежной системы.

Пресса потрясена настоящим расцветом одного, отдельно взятого, региона Германии, об этом много и подробно пишут, и... и в дело вмешивается государство, которое чувствует в этом угрозу своей монополии на финансовые операции и денежный оборот - как это всегда (или очень часто) случается, монополия для государства оказывается важнее процветания подданных.

Эксперимент в Шваненкирхене был насильственно завершен, самого Хебекера обвиняют в мошенничестве и пробуют привлечь к суду (к счастью, безуспешно).

Хебекер вынужденно закрывает большинство шахт и увольняет большинство рабочих. Регион накрывает безработица и экономический спад, и он более уже не выделяется ничем среди других, таких же безнадежно депрессивных регионов страны.

Германия, 1929 год, очередь на биржу труда. Великая депрессия докатилась до Европы

Кстати, правительство Германии опыт этот "намотает на ус": в 1933 году, когда будет запущена "программа Рейнхардта" (об ослаблении безработицы - часто её приписывают "гению" Гитлера, что неверно: от него, склонного к силовым решениям, в программу попала отправка в Дахау тех, кто мешал её осуществлению), так вот, для финансирования программы правительство выпустит "оффа-векселя" - по сути, те же вары, но без функции "свободных денег", исключительно как "заменители" рейхсмарки, для покрытия бюджетного дефицита.

"Экономическое чудо Шванненкирхена" убито, но сама идея, показавшая свою жизнеспособность - жива.

В 1932 году мэр небольшого австрийского городка Вёргль, Михаэль Унтергуггенбергер, убедил горожан устроить "свободную экономику по Гезелю".

Как и в случае с Шванненкирхеном, успехи не заставили себя ждать (в системе Унтергуггенбергера деньги "таяли" сильно быстрее, чем у Хебекера), через несколько месяцев жители города уже не знали безработицы, городская казна быстро наполнялась (логично, что налоги удобнее было платить сразу, не дожидаясь, пока "свободные деньги" потеряют ценность).

Перед началом эксперимента Унтергуггенбергер положил в банк 5000 шиллингов (страховые расходы) и выпустил 5000 "свободных шиллингов", которые могли обмениваться в соотношении 1:1.

Город за несколько месяцев не только погасил свою задолженность в 118 тысяч шиллингов, но еще и обеспечил проведение общественных работ на сумму более 100 тысяч шиллингов.

В городе была отремонтирована и расширена канализация, заасфальтированы дороги, создан парк, построены несколько общественных зданий, бассейн и мост и - о чем сообщают все без исключения - построен лыжный трамплин.

Вокзал Вёргля, 30-е г.г. XX века

Последнее достижение упоминается постоянно, во всех источниках, как некоторое восхитительное излишество, хотя, наверное, это нам трамплин кажется излишеством, а для жителей Альп трамплин, может быть, жизненная необходимость...

300 австрийских городов, изучив этот опыт, заявляют о своем желании немедленно включиться в этот эксперимент, и в этот момент, как и в истории с эрфуртскими шахтерами, в сказку вмешивается государство: министерство финансов по суду прекращает обращение "свободных шиллингов": снова право государственного насилия вступает в противоречие с выгодой граждан и разрешается не в пользу последних.

Но и это еще не конец истории "свободных денег": в 1934 году в Швейцарии Вернером Циммерманом и Паулем Энцем создан WIR-банк, существовавший, в качестве эмитента "свободных денег" до 1952 года (сам банк, начинавшийся с 16 участников WIR как валюты и, в итоге, объединивших 62 тысячи пайщиков, существует и сегодня - уже как обычный банк - правление, после ухода со сцены своих основателей, не рискнуло продолжать работу со свободными деньгами).

Один "свободный" шиллинг Вёргля

Конечно, государства всех стран активно противятся самодеятельности граждан и их желанию выкарабкиваться из устроенных государством же экономических передряг, но вот что писал вовсе не маргинальный, а вполне признанный Кейнс:

"Главный труд Гезелля написан холодным и научным языком, хотя он пронизан более страстной и заряженной преданностью социальной справедливости, чем многие считают подходящей для ученого. Я верю, что будущее научится большему у Гезелля, чем у духа Маркса". Будет ли продолжение идей Гезелля?

Сложно сказать.

Кзалось бы, криптовалюты позволяли делать удивительное, но, в реальности, никто из их создателей не задумывался о функции денег, предпочитая просто заменять одни деньги другими, "своими", в итоге идея тихо "сдулась", хотя... хотя, может быть, криптовалютам именно что не хватило идей...

Александр Иванов