Подходят ли паевые инвестиционные фонды (ПИФ) для инвестиций сегодня?

ℹ️В чем суть?
Когда инвестор хочет дополнительной доходности на свой капитал, но не хочет разбираться в инвестициях, он может вложиться в ПИФ. Здесь опишу коротко что это и неочевидные моменты, про которые никто не пишет, а также оставлю пару ссылок на огромные подробные статьи.
⚙️Как устроен ПИФ?
Фонд объединяет деньги всех инвесторов, чтобы вложиться в акции, облигации и тд. У фонда есть управляющая компания (УК), которая распоряжается средствами фонда и принимает решения о покупках и продажах активов.
У каждого фонда есть декларация, которая четко регламентирует в какие активы и в каком объеме может вкладываться фонд.
За свою работу УК берет комиссии, которые могут достигать 10%. На российском рынке комиссии ПИФов составляют в среднем 3-5%. Не считая скидок и надбавок при покупке и продажи паев. Все комиссии прописаны в документах фонда, которые можно найти на сайте (но придется постараться🤔)
💼Как вложиться?
Чтобы вложиться в ПИФ нужно купить пай фонда. Цены на паи можно посмотреть на сайте УК, они их выкладывают каждый рабочий день. Паи можно купить напрямую в УК или через брокера. Покупка и продажа осуществляется в течение двух рабочий дней.
❓Выгодно ли это инвестору?
У вложений в ПИФы есть плюсы:
☑️ Широкая диверсификация. Как правило, фонды вкладываются в большое число компаний.
☑️ Профессиональное управление. Инвестору остается только наблюдать за своим счетом.
☑️ Доступность. Есть возможность вложиться небольшой суммой в те акции, на которые не хватает денег.
☑️ Высокая ликвидность.
Но есть и минусы:
⛔️ Высокие комиссии, которые не всегда видны инвестору.
⛔️ ПИФы часто активно управляемы, что может сказываться негативно на их доходности.
⛔️ Фонд может в одностороннем порядке изменить стратегию фонда. Допустим вложились вы в нефтянку Латинской Америки, а через 2 месяца инвестируете в российскую энергетику. Такое бывает очень редко, но возможность существует, и вы должны об этом знать.
🔖 Что в итоге?
ПИФ может выступить неплохим способом вложения денег начинающим инвесторам, при условии что они разобрались что это такое и какие издержки будут нести. Правда сейчас инвесторы не очень несут туда деньги.
Лично у меня опыт использования ПИФов позитивный. Мне они принесли около 30% доходности, даже несмотря на большие комиссии, правда это было в прошлой жизни.
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