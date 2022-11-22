Подходят ли паевые инвестиционные фонды (ПИФ) для инвестиций сегодня?

ℹ️В чем суть?

Когда инвестор хочет дополнительной доходности на свой капитал, но не хочет разбираться в инвестициях, он может вложиться в ПИФ. Здесь опишу коротко что это и неочевидные моменты, про которые никто не пишет, а также оставлю пару ссылок на огромные подробные статьи.

⚙️Как устроен ПИФ?

Фонд объединяет деньги всех инвесторов, чтобы вложиться в акции, облигации и тд. У фонда есть управляющая компания (УК), которая распоряжается средствами фонда и принимает решения о покупках и продажах активов.

У каждого фонда есть декларация, которая четко регламентирует в какие активы и в каком объеме может вкладываться фонд.

За свою работу УК берет комиссии, которые могут достигать 10%. На российском рынке комиссии ПИФов составляют в среднем 3-5%. Не считая скидок и надбавок при покупке и продажи паев. Все комиссии прописаны в документах фонда, которые можно найти на сайте (но придется постараться🤔)

💼Как вложиться?

Чтобы вложиться в ПИФ нужно купить пай фонда. Цены на паи можно посмотреть на сайте УК, они их выкладывают каждый рабочий день. Паи можно купить напрямую в УК или через брокера. Покупка и продажа осуществляется в течение двух рабочий дней.

❓Выгодно ли это инвестору?

У вложений в ПИФы есть плюсы:

☑️ Широкая диверсификация. Как правило, фонды вкладываются в большое число компаний.

☑️ Профессиональное управление. Инвестору остается только наблюдать за своим счетом.

☑️ Доступность. Есть возможность вложиться небольшой суммой в те акции, на которые не хватает денег.

☑️ Высокая ликвидность.

Но есть и минусы:

⛔️ Высокие комиссии, которые не всегда видны инвестору.

⛔️ ПИФы часто активно управляемы, что может сказываться негативно на их доходности.

⛔️ Фонд может в одностороннем порядке изменить стратегию фонда. Допустим вложились вы в нефтянку Латинской Америки, а через 2 месяца инвестируете в российскую энергетику. Такое бывает очень редко, но возможность существует, и вы должны об этом знать.

🔖 Что в итоге?

ПИФ может выступить неплохим способом вложения денег начинающим инвесторам, при условии что они разобрались что это такое и какие издержки будут нести. Правда сейчас инвесторы не очень несут туда деньги.

Лично у меня опыт использования ПИФов позитивный. Мне они принесли около 30% доходности, даже несмотря на большие комиссии, правда это было в прошлой жизни.

Подписывайтесь на мой Telegram-канал