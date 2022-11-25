Инвестиции

Как зарабатывать в кризис на инвестициях?

Стратегия торговли «Черный лебедь».

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Как зарабатывать в кризис на инвестициях?

Как известно, кризисы в России происходят с периодичностью в пять лет. Но немного людей пытаются используют это время себе во благо.

Сегодня разберем стратегию, которая поможет заработать в кризисные времена, или на обвале фондового рынка.

ℹ️ В чем суть?

Смысл стратегии заключается в том, что инвестор делает ставку на падение рынка, которое может произойти совершенно неожиданно. Ярким примером стал коронакризис или февраль 2022 года.

Название «Черный лебедь» придумал Нассим Талеб – опционный трейдер и аналитик по рискам. Черным лебедем характеризуется редкое и труднопрогнозируемое негативное событие.

⚙️ Как торговать?

Инвестор постоянно покупает дешевые put-опционы вне денег и ждёт негативных событий или кризиса. Если событие случится, то инвестор заработает приличный куш.

Риски

Негативные события могут не происходить очень долго. При этом необходимо тратить деньги на постоянной основе.

Пример: (выдуманный)

🔹 Индекс RTS «стоит» 115 000 пунктов.

🔹 Мы покупаем put-опционы со страйком 70 000 пунктов, которые стоят 50 рублей.

🔹 Если произойдет быстрое падение рынка до 70 000 пунктов, то эти опционы взлетят в цене, и будут стоить 5 000 рублей, то есть вложения увеличатся в 100 раз.

Если ежемесячно покупать 200 штук опционов на 10 000 рублей, то затраты в год составят 120 000 рублей. Если предположить, что в кризисной ситуации стоимость опциона возрастет в 100 раз, а такое вполне вероятно, то прибыль составит 1 000 000 рублей. Получается, чтобы стратегия не сработала фондовый рынок должен расти непрерывно почти 8,5 лет, при это шансы на такой исход невелики.

🔻Один американский хэдж-фонд, под названием «Black Swan», от управляющей компании Universa Investments, придерживался именно такой стратегии, и заработал за март 2020 года 3612% доходности.

Как вам стратегия?

Щербинин Сергей
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