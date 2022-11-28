Пенсии не будет?

Существует 3 вида пенсионных систем:

Распределительная (солидарная) пенсия.

Работающее поколение платит тем, кто вышел на пенсию. Государство распределяет деньги работающих на пенсии действующих пенсионеров.

У этого вида пенсии есть большая проблема. Из-за увеличивающейся продолжительности жизни людей население стареет, а работающих становится меньше. Как следствие – и отчислений. При этом количество пенсионеров растет. Страны с таким типом систем проводят пенсионные реформы для обеспечения достойного уровня пенсии.

Накопительная пенсия.

В этом виде пенсионной системы человек заботится о своей пенсии сам. В течение жизни он или его работодатель делает пенсионные отчисления. Эти деньги инвестируются и приносят доход. Минусом здесь считается то, что люди с низким доходом не могут откладывать много денег и оказываются в уязвимом положении.

Но при подробном подсчете минус оказывается не таким уж и большим. Если человек грамотно инвестирует средства, то получится довольно большая сумма денег, даже при малых суммах инвестирования.

Смешанная пенсия.

Распределительно-накопительная. Смесь из двух предыдущих. Часть денег идет на выплаты действующим пенсионерам, а другая часть на собственную будущую пенсию.

Какой вид пенсионной системы действует в России?

Пенсионные отчисления россиян с 2014 года идут в пенсионный фонд России (ПФР), то есть в России сейчас распределительная пенсионная система.

Пенсионные отчисления составляют 22%.

С 2002 по 2014 годы отчисления делились на 2 части:

– 16% уходило на страховую пенсию (выплаты действующим пенсионерам)

– 6% на накопительную (индивидуальный пенсионный счет человека)

С 2014 года правительство заморозило накопительную часть пенсии. При этом взносы, которые делали люди с 2002 по 2014 года остаются на индивидуальных счетах и инвестируются пенсионными фондами. Если накопления никуда не переводились, то они находятся в ПФР. Если доходность, которую показывает фонд не нравится, то его можно поменять, например, из ПФР в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и обратно.

Какой будет пенсия?

Тут все зависит от возраста гражданина.

– Родившиеся в 1967 году и позже.

В этом случае пенсия делится на 2 вида страховую и накопительную. Накопительная часть есть только в том случае, если человек успел поработать до 2014 года. Страховая часть пенсии зависит от стажа и заработка. Её считает и назначает пенсионный фонд, с помощью баллов, которые наберутся у человека к моменту выхода на пенсию.

– Родившиеся раньше 1967 года.

Тут пенсия полностью страховая. За исключением случая, если гражданин самостоятельно вступил в программу государственного софинансирования пенсии. Вступить в эту программу можно было до 31 декабря 2014 года. Если в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года вы подали заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 года сделали первый взнос, Вы являетесь участником Программы. Подробнее про софинансировании пенсии можно почитать на сайте ПФР.

Куда инвестируют пенсионные фонды?

Сейчас негосударственные пенсионные фонды (НПФ) активно рекламируются и предлагают свои услуги по формированию будущей пенсии гражданина. Проблема в том, что доходности НПФ скромные. Их можно посмотреть тут.

Я в 2017 году положил 1000 рублей в НПФ. Девушка, которая «продавала» мне этот продукт, уверяла, что я буду получать 12% ежегодно. Этот момент меня и заинтересовал. Привожу доходности фонда, которые получились:

Доходности по годам:

за 2017 год – 2,95%

за 2018 год – 4,31%

за 2019 год – 9%

за 2020 год – 6%

за 2021 год – 2%

Как видно, доходности более чем скромные. Самую большую доходность в 9% от этих инвестиций я получил в 2019 году.

Мой личный инвестиционный портфель за тот же 2019 год вырос на 27%, при этом я просто вложился в индекс Мосбиржи. Тут возникает закономерный вопрос – зачем мне вкладывать деньги в НПФ, если мягко говоря они плохо управляют деньгами? Показываемые доходности даже не перекрывают инфляцию.

Справедливости ради скажу, что НПФы не могут вкладываться в рискованные финансовые инструменты. Точнее могут, но очень ограниченно (на 10% портфеля). Это условие установлено законом. Из-за этого они не могут показывать большую доходность. Помимо этого, фонды должны гарантировать вкладчику возврат вложений, даже если доход от инвестиций получился отрицательный. Если такое случится, то фонд должен выплатить вкладчику деньги из собственных средств.

Я искренне не понимаю зачем вкладывать деньги в эти фонды, если я самостоятельно могу купить облигации федерального займи (ОФЗ), которые считаются самыми надёжными на рынке, и получать стабильно 8-9%. Или вложиться в корпоративные облигации с доходностью до 14%.

Комиссии фондов

Не стоит забывать о комиссиях, которые фонд берет за деятельность управления деньгами:

постоянная комиссия за управление, которая составляет 0,75% от средней стоимости чистых активов

переменная, которая составляет 15% от инвестиционной деятельности.

иные комиссии, которые тут не учтены

Давайте разберем на примере:

Средства фонда – 250 млрд руб.

Сразу отсюда берем комиссию за управление:

0,75% х 250 млрд руб = 1,875 млрд руб.

Фонд разместил эти деньги в ОФЗ под 7%, тогда полученная доходность составит:

7% х 250 млрд руб = 17,5 млрд руб.

Из этих денег 15% заберет фонд:

15% х 17,5 млрд руб = 2,625 млрд руб.

Итого: доход фонда = 1,875 + 2,625 = 4,5 млрд руб.

Расчет максимально грубый, но суть надеюсь понятна.

Вывод:

О своей пенсии надо заботиться самостоятельно. Не стоит надеяться на государство и пенсионные фонды. У них нет цели заработать для вас денег и улучшить жизнь в старости.

А для будущей пенсии можно самостоятельно создать инвестиционный портфель, который принесёт больший доход.