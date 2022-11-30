Ценные бумаги

Как уменьшить риск инвестиций, при этом повысить их доходность?

Диверсификация – способ эффективного управления инвестиционным портфелем.

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Как уменьшить риск инвестиций, при этом повысить их доходность?

Диверсификация – способ эффективного управления инвестиционным портфелем. Лучше всего ее описывает фраза "не класть все яйца в одну корзину. Она заключается в качественном распределении вложений за счет приобретения разных инструментов. Таким образом, при помощи грамотно диверсифицированного инвестиционного портфеля в долгосрочной перспективе можно повысить среднюю доходность капитала и одновременно снизить опасность потерь из-за рыночных колебаний. Однако диверсификация работает лишь в том случае, когда ценные бумаги в портфеле никак не коррелируют друг с другом и зачастую даже работают противоположным образом.

Портфель состоит из 2 акций, одна показывает себя хорошо в солнечные дни, а вторая в пасмурные. В итоге инвестор чувствует себя хорошо в любых погодных условиях. Несмотря на то, что эта идея легла в основу современной теории портфеля, она не всегда приветствуется даже крупными инвесторами. О причинах этого мы расскажем позже, а пока разберемся в разновидностях диверсификации.

Выделяют три вида диверсификации:

По классам активов.

Каждый класс активов уникален – акции обеспечивают хороший прирост капитала, облигации – постоянный приток финансов, вложения в сырье являются хорошим инструментом для сохранения капитала.

Распределяя инвестиции между различными классами активов, инвестор может извлечь выгоду от преимуществ каждого из них и застраховать себя. Например, если стоимость акций пойдет вниз, прибыль от облигаций позволит стабилизировать доходность портфеля.

По экономическим отраслям. Обеспечить необходимый уровень диверсификации позволяет и распределение активов по различным отраслям. Каждая отрасль имеет свой уровень рискованности. Если в одних отраслях экономики у всех акций начинается спад, а в других положение намного лучше, и тогда акции последних даже смогут пойти в рост. Отраслей экономики множество:

  • металлы и добыча;
  • телекоммуникации;
  • финансы;
  • транспорт;
  • торговля и ритейл;
  • фармацевтика;
  • промышленность.

Инвестировать во все области сразу необязательно. Начинающим инвесторам рекомендуется выбрать всего 2–3 отрасли, отдавая предпочтение наиболее перспективным или тем, где есть понимание сути бизнеса.

По странам. Увеличить выгоду и снизить риски можно, вкладывая средства в иностранные ценные бумаги, поскольку они меньше связаны с внутренней экономикой. Например, пока в одной стране происходит финансовый кризис, экономика другой может прекрасно себя чувствовать. Именно с целью снижения риска зависимости от экономики конкретной страны рекомендуется инвестировать в активы разных стран.

Почему нужно диверсифицировать?

Диверсификация позволяет пережить взлеты и падения рынка, управлять рисками, контролировать свои доходы. Основные преимущества диверсификации инвестиционного портфеля:

● минимизация потерь. Инвестирование только в один проект может привести к утрате всего капитала, в случае если актив прогорит. Диверсификация защищает от катастрофических убытков и может даже компенсировать их за счет других, более успешных активов;

новые возможности. Существует множество перспективных рынков с высокой доходностью, в которые не спешат вкладываться консервативные инвесторы. Например, IT-сфера, торговля, финансы. Выделив небольшую часть инвестиционного капитала для перспективных отраслей и сбалансировав портфель вложениями в стабильные активы, можно без особых рисков не упустить взрывной рост;

защита инвестиций. В один год наибольшую доходность показывают акции металлургического сектора, в другой – облигации IT-компаний. Диверсификация позволяет обеспечить надежность вложений и получать примерно одинаковую долгосрочную доходность.

Насколько реально эффективна диверсификация?

Согласно исследованиям, использование диверсифицированного инвестиционного портфеля на 20–30 акций дает наиболее рентабельное снижение риска. В случае банкротства отдельных эмитентов потери будут сравнимы с общей доходностью от инвестиций или даже окажутся гораздо ниже этой доходности. Таким образом, при диверсификации портфеля риск уйти в минус крайне низок.

Минусы диверсификации

Есть у диверсификации и несколько недостатков:

  • большое количество времени, необходимое для управления активами;
  • за счет покупки и продажи большого количества вложений растет размер комиссий, уплачиваемых брокеру.
  • снижение уровня доходности портфеля (распределение капитала не позволяет вложить все средства в один финансовый инструмент, что лишает инвестора части прибыли в случае сильного роста стоимости данного актива).

Что в итоге?

Диверсификация – ключевое понятие в современной портфельной теории. Относиться к нему можно по-разному, но знать о принципах работы нужно обязательно. Новичкам на фондовом рынке диверсификация никогда не помешает, т. к. для них главная задача – не потерять первые вложения.

Опытные инвесторы, с многолетним стажем торговли и собственной стратегией могут отходить от этого принципа и выстраивать портфель, опираясь на свои субъективные взгляды.

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Щербинин Сергей
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