6 простых шагов, чтобы начать инвестировать

Приступая к делу под названием “инвестирование”, надо ответить на вопрос “зачем они вам нужны?”. То есть необходимо четко сформулировать цель. Например, я хочу построить дом, или купить машину, или накопить на образование в Кембридже и т. п. Можно просто сказать: я хочу много денег. Но тогда и решение будет соответствующим: хочешь денег — займись инвестициями. Такой ответ вряд ли устроит человека, для которого слова «инвестиции», «фондовый рынок», «горизонт инвестирования» и «диверсификация портфеля» — не пустой звук. Такой человек готов серьезно заняться инвестициями и для этого пройти необходимые несколько этапов:

1. Сформулировать личную цель. Чем конкретнее вы это сделаете, тем точнее сможете выбрать финансовые инструменты, определить стратегию и тем самым уменьшить риски. Можно воспользоваться системой постановки целей SMART, так будет проще.

2. Оценить собственный опыт инвестирования. При вложении денежных средств вы рискуете своими деньгами, и полагаться стоит только на себя. Поэтому разумнее всего действовать поступательно — от простого к сложному. Сначала освоить депозиты. Затем выходить на фондовый рынок через паевые инвестиционные фонды, желательно индексные фонды. Как появится опыт и знания можно пробовать вкладываться напрямую в акции и облигации. И уж точно не нужно вкладываться в те инструменты, которые не понимаете.

3. Определить горизонт инвестирования. Горизонт инвестирования — это время, через которое вы рассчитываете получить прибыль, необходимую для достижения личной цели. От горизонта зависит вид финансового инструмента. Если ваш горизонт короткий — до одного года, обратите внимание на депозиты и краткосрочные облигации. Если ваш горизонт выше года, то имеет.смысл подступиться к долгосрочным облигациям. Если же вы готовы ждать два-три года и более, то можно дополнить ваш портфель акциями. Все зависит от ваших предпочтений. Если на первом месте ликвидность, то это означает короткий срок, мало риска и низкую доходность. Если для вас главное — доходность, то вы можете инвестировать на более длительный срок, увеличивая долю акций и принимая на себя больше риска.

4. Оценить отношение к риску. Риск — это ваш допустимый уровень потерь. Сколько процентов от вложенной суммы вы готовы потерять? Вопрос жесткий, но неизбежный. Ожидая доход в 20% годовых, готовы ли вы потерять одну пятую вашего капитала? Если нет, то инвестируйте в бумаги, приносящие меньше дохода.

5. Определить долю инвестиций в вашем капитале. Распишите все свои активы и решите, какую часть этих активов (в процентах) составляют ваши планируемые инвестиции. Если вы решили инвестировать весь капитал, то вы серьезно рискуете. Помните, что всегда должен быть неприкосновенный запас, на всякий случай.

6. Учесть свой возраст. От него зависит ваш горизонт инвестирования и ваше отношение к риску. 30-летний человек может брать на себя больше риска, ведь он инвестирует на перспективу, а в случае потерь может компенсировать их за счет будущего заработка. У пенсионера меньше права на ошибку, меньше времени ее исправить, а потому риски его должны быть ниже.

Если вы ответили на все вопросы, то можно переходить к собственной стратегии инвестирования, про которые можно почитать тут.

Понравилась статья? Поставьте лайк.

А также подписывайтесь на мой Telegram-канал. Пишу про финансовую грамотность, грамотные инвестиции, трейдинг. Максимально просто и без воды. А также рассказываю как инвестировать в сегодняшних реалиях.