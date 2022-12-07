Какой вы инвестор?

Давайте разберём, кто это и чем он занимается.

Для начала обратимся к словарю терминов по курсу «Финансы, деньги и кредит»

«Инвестор – частный предприниматель, организация или государство, осуществляющие долгосрочные вложения капитала в какое-либо дело, предприятие с целью получения прибыли».

Из определения следует, что инвестор может вкладывать деньги в любую сферу экономики. В долгосрочное перспективе это вложение принесёт ему доход. Сфер для инвестирования много – бизнес, недвижимость, финансы и т.д., а потому различают несколько видов инвесторов. Здесь мы будем рассматривать только финансовых инвесторов, т.е. людей, которые вкладывают средства в финансовые инструменты: валюта, золото, акции, и т.д.

Финансовых инвесторов можно разделить на 3 типа:

Трейдеры

Активные инвесторы

Пассивные инвесторы

Теперь рассмотрим подробнее.

Трейдер

Это человек, который совершает много быстрых сделок, чтобы получить прибыль от каждой из них. Он постоянно находится «в рынке». Трейдеры сидят перед мониторами и смотрят на графики, которые ни о чём не скажут обывателю.

Для анализа графиков трейдеры используют технический анализ, с помощью которого пытаются предугадать, в какую сторону пойдёт цена. Цель трейдера – получить прибыль в моменте. Срок вложений в трейдинге составляет от нескольких минут до нескольких недель. Чем сделка короче, тем лучше трейдеру, потому что он надеется получить максимальную прибыль за малый промежуток времени.

Для заработка в трейдинге надо знать экономику и разбираться в мире финансов. Каждое заявление высокопоставленного лица или аналитические данные, вышедшие за прошлый месяц, могут повлиять на движение цены акций или какой-то валюты. Если трейдер верно проанализировал имеющиеся данные, и цена пошла в нужную ему сторону, то он зарабатывает.

Активный инвестор

Ярким примером такого типа инвесторов служит всем известный Уоррен Баффет. Активные инвесторы ищут недооцененные активы. Чаще всего для этого используют фундаментальный анализ – метод оценки ценных бумаг и компаний. Этот вид анализа подразумевает изучение отчётности деятельности компаний, новости о их работе, и т.д. На основе этих данных инвестор принимает решение – вкладываться в компанию или нет. Например, инвестор изучил отчётность компании «Apple» и пришел к выводу, что акции компании в ближайшее время вырастут в цене, значит сейчас их нужно скупать.

Срок вложений активного инвестора составляет от нескольких месяцев до нескольких лет. Если инвестор считает, что компания недооценена, он может годы ждать, когда стоимость акций увеличится.

Пассивный инвестор

Пассивные инвесторы создают «инвестиционный портфель» в соответствии со своими финансовыми целями. Главное правило здесь «по чуть-чуть, но очень долго». Срок вложений такого инвестора составляет десятки лет. Его не интересуют временные колебания в стоимости акций, он знает, что любой кризис прекратится и начнётся рост.

Пассивные инвесторы «не кладут яйца в одну корзину», т.е. не вкладывают все средства в один актив, а инвестируют в различные финансовые инструменты: акции, облигации, золото, ПИФы, ETF (биржевой индексный фонд). Это называется диверсификацией или снижением рисков. Такой подход позволяет максимально обезопасить свои активы от различных неприятных и кризисных ситуаций на рынке.

К примеру, если вложить 100% своих активов в один инструмент, а он потеряет 40% своей первоначальной стоимости, то инвестор будет страдать. С другой стороны, если вложить 7% своих активов в этот инструмент, то даже 70% спад не окажет существенного влияния на стоимость вашего портфеля.

Самые большие прибыли получают именно пассивные инвесторы, потому что в долгосрочной перспективе сложный процент творит чудеса. Как раз здесь будут работать те, квадратные уравнения, про которые спрашивают все школьники: «Где они мне пригодится в жизни?» Но тут тоже не всё так просто. Нужно иметь чёткую финансовую цель, правильно распределить активы, подобрать нужные инструменты, найти хорошего брокера и т.д. Но этому можно научиться в достаточно короткие сроки.

Если вы хотите заниматься инвестированием для начала стоит рассмотреть именно пассивный подход. Это занимает мало времени, и приносит наибольшую доходность.

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