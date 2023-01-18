Просто про облигации

Облигация — долговая ценная бумага. Покупая облигацию, инвестор дает в долг тому лицу, которое ее выпускает (эмитенту), а взамен приобретает право на получение в будущем номинальной стоимости облигации при ее погашении. Кроме того, по многим облигациям также предусмотрены регулярные выплаты дохода (купоны) в заранее установленном размере.

💰Источниками дохода по облигациям для инвестора являются два компонента: купоны (периодические выплаты), и разница между ценой продажи (погашения) и ценой приобретения.

Например, приобретя за 980 руб. десятилетнюю облигацию компании Х номиналом 1000 руб. с купонной ставкой 6% годовых и с полугодовыми выплатами, инвестор фактически дал компании Х в долг 980 руб. Компания Х, продав облигацию, взяла на себя обязательство каждые полгода выплачивать владельцу облигации 30 руб., а через 10 лет вернуть 1000 руб.

⚙️ У облигаций есть несколько параметров:

Номинал. Это сумма, которую эмитент обязуется выплатить при ее погашении. В России сложилась практика: номинал облигации обычно равен 1000 руб., но в принципе он может быть любым. Цену облигации обычно выражают не в рублях, а в процентах от номинала. Например, цена 103,45% может означать цену облигации 1034,5 руб. при номинале в 1000 руб. Накопленный купонный доход (НКД). За каждый день держания облигации начисляется часть купона. Например, при покупке одной облигации номиналом 1000 руб. и ценой 108,45% при НКД 5,6 руб. инвестор заплатит 1084,5 + 5,6 = 1090,1 руб. Дисконт - разница между номиналом и ценой покупки. Если инвестор продержит облигацию до погашения, то он получит доход в размере дисконта. Однако можно получить доход и раньше, если продать эту облигацию за цену выше цены приобретения, либо оказаться в убытке, если в момент продажи ее цена окажется ниже цены приобретения. На стоимость облигации могут влиять различные факторы, например, изменение ключевой ставки.



Облигации выпускаются различными эмитентами: Облигации федерального займа (ОФЗ) выпускает Правительство Российской Федерации, либо Минфин России для финансирования дефицита государственного бюджета. Государственные облигации считаются активом с минимальным риском, потому что государство даже при экономическом кризисе в последнюю очередь признает свою неспособность погасить долг перед инвесторами. Муниципальные облигации. Выпускает правительство соответствующего субъекта Российской Федерации, либо его финансовый орган или местные администрации. Корпоративные облигации выпускаются различными компаниями. Для негосударственных эмитентов выпуск облигаций — это альтернатива получению кредитов.



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