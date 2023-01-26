Про структурные облигации и облигации со структурным доходом

Банки, брокеры и некоторые другие организации вправе выпускать так называемые структурные облигации, выплаты по которым зависят от различных событий: изменения курсов валют или других ценных бумаг, процентных ставок, цен на товары и других.

Таким образом, покупатель структурной облигации принимает на себя как кредитный риск по самой облигации, так и рыночный риск по другим активам.

При этом, размер выплат по структурной облигации может быть меньше ее номинальной стоимости, что нетипично для обычных облигаций.

Получается, что структурная облигация сочетает свойства долговой ценной бумаги и производного финансового инструмента.

Приведем условный пример: банк N выпускает облигацию «Структурная 001» сроком на пять лет, купонные выплаты по которой и выплата при погашении привязаны к динамике курсов трех акций: Х, Y и Z.

Если курсы всех трех акций на дату очередной выплаты будут выше, чем в момент размещения структурной облигации, то купон по облигации составит 10% годовых.

Если курс хотя бы одной акции упадет по сравнению с первоначальным, то купон составит 5% годовых, если упадут курсы двух акций – 1% годовых, а если всех трех – купон не выплачивается.

При погашении облигации инвестор получит 105% от номинала, если все три акции вырастут, 100% от номинала, если одна акция упадет, 90% от номинала, если упадут две акции, и 80% от номинала, если упадут все три акции.

Выгодно ли покупать такую облигацию?

Все индивидуально. Частный инвестор, который верит в перспективы данных компаний, однако опасается вкладывать в их акции напрямую, может рассуждать так: покупая структурную облигацию, я ставлю на успех этих компаний.

При хорошем развитии событий я заработаю больше, чем на обычных облигациях, а при плохом – потеряю не более 20% своих вложений, тогда как при вложении непосредственно в акции могу потерять и больше.

Для более обоснованного ответа надо строить модели, прогнозирующие сценарии возможного поведения курсов трех акций на пять лет вперед.

Финансовые организации, которые конструируют структурные облигации и предлагают их частным инвесторам, могут «упаковывать» в них самые разные инвестиционные идеи, но в любом случае они понимают распределение рисков между собой и клиентом гораздо лучше, чем клиент, и точно заработают.

Некоторые банки и брокеры предлагают клиентам облигации, по которым выплата номинала гарантирована в любом случае, а вот купонный доход зависит от каких-либо внешних обстоятельств. Подобные облигации не должны называться структурными, для них используются такие названия, как «инвестиционные облигации» или «облигации со структурным доходом».

Риски по ним меньше, чем по полноценным структурным облигациям, так как защита первоначального капитала в любом случае гарантирована.

Однако эти ценные бумаги также считаются достаточно сложными и могут приобретаться неквалифицированными инвесторами только после прохождения тестирования.

Понравилась статья? Поставьте лайк.

А также подписывайтесь на мой Telegram-канал.

Пишу про финансовую грамотность, грамотные инвестиции, трейдинг. Максимально просто и без воды. А также рассказываю как инвестировать в сегодняшних реалиях.