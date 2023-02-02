Инвестиции

Про истории, которые влияют на инвесторов

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Про истории, которые влияют на инвесторов

Большинство людей не любят читать аналитику и слушать аналитические дискуссии. Потому что это скучно и не всегда понятно.

Другое дело – когда знакомый рассказал историю, как он заработал денег, провернув какое-то дело. Это слушать интересно и можно потом еще кому-то рассказать.

Эти истории называютсянарративами. Люди держат их в голове, чтобы поделиться со следующим собеседником. Так эти истории распространяются подобно эпидемиям.

💥 Недавний инвестиционный бум в России можно объяснить таким нарративом.

Кто-то попробовал поторговать акциями, что-то получилось заработать. Один рассказал другому – и пошла народная молва. И через некоторое время буквально каждый второй стал «успешным» инвестором, пока рынок не пошел вниз.

🏘 Для своей книги «Иррациональный оптимизм» Роберт Шиллер проанализировал различные показатели, связанные с рынком жилья.

В 1997 году в Америке начался бум рынка жилья, который случился в том числе из-за нарративов.

В то время были популярны истории об инвестициях в недвижимость, которые помогли людям очень быстро разбогатеть. Впоследствии это превратилось в спекулятивный пузырь и в 2008 году все закончилось.

📉 В другом исследовании Шиллер и его соавторы изучили влияние «нарративов катастрофы» на биржевую динамику.

Коллективная память передается с помощью публикаций в деловой прессе: когда экономику штормит, важное место в новостях занимают истории о предыдущих финансовых кризисах.

На них обращают внимание инвесторы во время принятия финансовых решений.

🫧 Нарративы могут действовать и негативно – например, способствуют формированию пузырей. При принятии финансовых решений важно отделять факты от эмоций и уметь анализировать информацию.

Так что будьте внимательны в своих решениях.

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