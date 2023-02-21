ФНС хочет диалога, но будет выпускать еще больше ДСП. Налоговая уговаривает поверить ей про ЕНС, чтобы не было больно

Какие еще грани современного взаимодействия с ФНС высветили налоговые дебаты? Позволяет ли налоговая оговорка облегчить ведение бизнеса или усложняет его? Выгоден ли предпроверочный анализ или это всего лишь средство пополнить бюджет? И станет ли ЕНС лучше?

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ФНС хочет диалога, но будет выпускать еще больше ДСП. Налоговая уговаривает поверить ей про ЕНС, чтобы не было больно

17 февраля 2023 года состоялись налоговые дебаты о ЕНС, налоговой оговорке и предпроверочном анализе. Эксперты перебрасывались аргументами «за» и «против» этих налоговых механизмов.

Тема первых дебатов — «Налоговая оговорка – это инструмент, гарантирующий возмещение налоговых потерь, или иллюзия, порождающая у налогоплательщика ложное ощущение защищенности?».

Для начала проясним понятия. Налоговая оговорка – это особый механизм, который дает возможность переложить на недобросовестного контрагента обязанность по возмещению налоговых потерь.

Если смотреть на оговорку шире – это заявление об обстоятельствах, когда контрагент говорит, что у него есть ресурсы, люди и средства, чтобы исполнять обязательства по гражданско-правовому договору. То есть одна сторона может взыскивать все налоговые потери, которые возникают в связи с ненадлежащим исполнением хозяйственных операций и наличием кассовых разрывов у другой стороны.

С точки зрения Верховного суда, налоговая оговорка – это легитимный инструмент, которым нужно пользоваться, чтобы минимизировать обман со стороны контрагентов. Такого мнения придерживались эксперты, поддерживающие налоговую оговорку: Александр Шелкунов, старший эксперт правового блока, «Газпромнефть»; Василий Ваюкин, управляющий партнер, Tax & Legal Management, а также Наталья Вавилова, руководитель направления отдела методологии ТЦО и контроля сделок «Сбербанка».

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Участники налоговых дебатов

Сам бизнес предложил ввести налоговую оговорку, основанную на добровольном обмене информацией. Анализ практики показал, что с 2017 года, если истец подает иск с налоговой оговоркой, то суд 100% на его стороне.

Для добросовестного налогоплательщика оговорка дает возможность выстроить бизнес на новом уровне среди добросовестных налогоплательщиков и честной конкуренции. Не принимать оговорку выгодно тем, кому есть что скрывать.

Оппоненты же считают, что приложение к договору в виде налоговой оговорки – всего лишь иллюзия, которая создает чувство некой защищенности. Наличие этой бумажки однозначно не снимет претензии налоговиков и не гарантирует, что гражданский суд взыщет потери с контрагента.

Верховный суд также сказал, что взыскивать убытки с поставщика можно и без оговорки: чтобы взыскивать те же налоговые убытки, достаточно статьи гражданского кодекса.

Фактически, налоговая оговорка – это механизм, который перекладывает обязанности инспекции по взысканию налога с сомнительного контрагента на добросовестного, который может заплатить все доначисления. ФНС пополняет бюджет, устраняет разрывы в системе и отправляет стороны разбираться между собой.

Это не решает проблемы, считают эксперты: Сергей Лысенко, руководитель налогового подразделения, автомобильный завод Урал; Юлия Кармалина, руководитель блока налоговых правоотношений ЕВРАЗ и Вадим Зарипов, руководитель аналитической службы «Пепеляев Групп».

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Дебаты на тему налоговой оговорки

Чем же может быть полезна налоговая оговорка?

Например, она поможет подходить к выбору поставщиков тщательнее. Налоговая оговорка – это видение регулятора, как должна проявляться должная осмотрительность. Открытость и доступность данных о контрагенте, в том числе своевременное информирование о разрывах в цепочках НДС, позволяют увидеть у подрядчика «красные флаги», которые обычно становятся известны заказчику только спустя время.

В чем проблемы налоговой оговорки?

Поставщик может попасть в кабальные условия, когда заказчик запросит слишком много внутренней информации о компании. Это усложнит деловое сотрудничество и создаст напряженность. Кроме того, налоговая оговорка подается как инструмент защиты налогоплательщика-покупателя. На самом же деле, подписывая оговорку, он принимает огонь на себя. Налоговый орган может заявить, что, получив всю запрашиваемую в оговорке информацию о контрагенте, заказчик мог точно знать, что его подрядчик «серый».

Возникает коллизия – налоговый орган вместо того, чтобы работать с поставщиком, который не заплатил свои налоги на добавленную стоимость и прибыль, приходит к честному заказчику.

«Нужно работать с налоговым правом, а не с оберегами. Вопрос должен стоять так, чтобы за разрывы отвечали те, кто имеет к ним отношение, за подставные фирмы должны отвечать те, кто их создает и контролирует, извлекает налоговую выгоду. Нужно идти по правовому пути», - заключил Вадим Зарипов.

Предпроверочный анализ — это метод Золотой Орды или возможность уйти от ВНП?

После небольшого перерыва начался новый этап дебатов на тему «Предпроверочный анализ с побуждением налогоплательщика к корректировке налоговых обязательств – это инструмент ликвидации конкретного нарушения без привлечения плательщика к ответственности или же инструмент для сбора дополнительных налогов по любому основанию?».

Главный аргумент «за» предпроверочный анализ — это возможность не «заходить» в выездную налоговую проверку. Бизнесу не надо тратить много времени, чтобы подобрать документы, проанализировать все требования налоговой и получить акт на внушительную сумму.

Предпроверочный анализ происходит быстрее и проще: инспекторы четко обозначают, какие аспекты их интересуют и вместе с налогоплательщиком обсуждают, как эти вопросы можно решить.

Такой позиции придерживаются: Александр Бражник, директор направления налогового администрирования «Ростелеком»; Юлиана Стукачева, руководитель направления корпоративного налогообложения Avito; Ольга Гайворонская, руководитель по налогообложению, «Ашан» и Валентина Семенова, старший менеджер департамента налогового и юридического консультирования Kept.

К обоснованию своей позиции эта сторона подошла достаточно креативно. Спикеры вспомнили и времена католической инквизиции, и эпоху Золотой Орды.

В институте предпроверочного анализа нет ничего необычного – это закономерный этап развития культуры урегулирования общественного конфликта. Например, в период Золотой Орды, представители которой могли уничтожить целые поселения, отказавшиеся от переписи и обложения данью. Потом взаимодействие развивалось, и от силовых методов общество перешло к гибким формам взаимодействия – к ведению переговоров. Таким эволюционным развитием в административном поле стал предпроверочный анализ.

Это гибкая и не до конца формализованная процедура, когда налоговый орган и налогоплательщик могут путем личного контакта достичь взаимовыгодного соглашения.

Юлиана Стукачева сравнила предпроверочный анализ с индульгенцией нашего времени. Индульгенция – полное или частичное освобождения от наказания за грехи или налоговые правонарушения, в которых грешник, в нашем случае – налогоплательщик, уже покаялся. И вина за это проговорена в таинстве исповеди – то есть состоялся акт подачи уточненной налоговой декларации.

Предпроверочный анализ освобождает от наказания, ВНП и штрафов.

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Дебаты о предпроверочном анализе

Чем же отвечали оппоненты? Предпроверочный анализ – хорошая вещь, но нет законодательной платформы, которая бы регулировала правила игры. Нет никакой гарантии того, что индульгенция сработает.

Такой позиции придерживались Алексей Станчин, старший налоговый консультант Tax Compliance; Наталья Якушева, руководитель управления налогового планирования и методологии группа «Русагро»; Юлия Вершинина, начальник управления правового обеспечения финансовой деятельности ГАЗ и Алексей Кафтанников, директор дирекции налогового планирования «ТМК».

Сторона «против» сообщила, что экономия времени на предпроверочном анализе – это иллюзия. Требования инспекции не единичные, они не ограничены ни числом документов, ни горизонтом запроса. Предпроверочный анализ по объему может быть больше, чем ВНП.

Также непонятно, в какой момент предпроверочный анализ остановился и остановился ли он вообще. В диалоге с бизнесом инспекторы не раскрывают всей полноты аргументов, предпринимателю сложно понять, действительно ли он виноват или анализ – только способ сподвигнуть его на пополнение бюджета.

Предпроверочный анализ заключается в оценке сумм: сколько предприятие заплатит налоговой и сколько потратит, чтобы оспорить решение инспекции. 90% налогоплательщиков соглашаются с позицией ФНС не потому, что они раскаялись, а потому что это дешевле.

Налоговая не горит желанием найти виновного, бенифициаров недопустимой налоговой оптимизации. Она обращает прислальное внимание на того контрагента в цепочке, у которого все хорошо, у которого есть имущество и деньги. Если доначисления некритичны, то налогоплательщик может согласиться с требованиями. Тогда налоговый орган должен дать честное слово, что он не придет с проверкой, а компания добровольно подаст все уточненки.

Результат договоренности – протокол, подписанный руководителей налоговой инспекции, где прописаны права и обязанности сторон. Но такой документ не фигурирует в налоговом кодексе. Может быть ситуация, когда фирма проходит предпроверочный анализ, договаривается, сдает уточненку, налоговая пообещала не начинать выездную проверку. Но начала. Почему? У инспекции поменялось руководство и взгляд на ситуацию.

Отсутствие нормативной базы гарантирует добровольное участие в предпроверочном анализе. Но на практике отказаться от этой процедуры сложно.

Спикеры предложили, как можно доработать этот инструмент? Если ФНС хочет диалога с налогоплательщиком, то пусть раскроет свои ДСП-документы, алгоритмы расчета, чтобы показать, как все работает. Любые регламенты и процессы, которые видны одной стороне, но недоступны другой ведут к тому, что сторона с большим количеством информации ей злоупотребляет.

Чтобы ЕНС заработал, нужно довериться налоговой

Напоследок организаторы оставили самую горячо обсуждаемую тему с начала 2023 года: «ЕНС – это революция в сфере налоговых правоотношений, призванная вывести на новый бесконфликтный уровень взаимоотношений налогоплательщиков и налоговый орган или, напротив, является источником новых, возможно, пока неочевидных проблем?».

Интересно, что Денис Полехин, заместитель начальника департамента налоговой политики и методологии налогового учета «РЖД» - компании, которая участвовала в «пилоте» ЕНС, оказался на стороне «против» нововведения. Основной его аргумент – расхождение принципа ЕНС основной обязанностью граждан по уплате налогов, которая есть в ст. 45 Налогового кодекса.

С введением ЕНС у налогоплательщика в принципе больше нет обязанности по уплате конкретного налога. ЕНС – это про некую совокупную обязанность, которая обезличена.

Также не определена природа самого единого налогового счета в казначействе: что это? Деньги бюджета? Счет-эскроу? Депонирование?

В том, что торопиться с введением ЕНС не стоило, Дениса Полехина поддержали Ирина Загорулько, руководитель налогового бюро, «Палата налоговых консультантов» и Вероника Шурмухина, заместитель финансового директора компании АС РУС Медиа.

Они согласились, что ФНС взяла слишком много ответственности: за определение платежа, за достоверность и актуальность данных на самом едином счете, за работоспособность информационных ресурсов. Сейчас все работает плохо, нет доступа к личному кабинету, сальдо не видно, а платежи не сходятся. Все это рождает недоверие к новой системе.

Ирина Загорулько отметила, что в аббревиатуре ЕНС те же буквы, что и в ЕСН. Спикер вспомнила времена, когда страховые взносы сначала собирали налоговые органы, а потом пенсионный фонд. Многие до сих пор вспоминают эти перестановки с ужасом. Даже терминология идентична: тогда было понятие «передача сальдо», сейчас – «формирование сальдо».

Механизм ЕНС смешивает разные статусы физического лица и индивидуального предпринимателя. Налоговой сложнее взыскать средства с «физика», тогда как процедура действий с ИП отработана и проста. Сейчас у ФНС появилась возможность самостоятельно распределять денежные средства с единого счета. А это значит, что если у физлица есть ИП, то прорехи по личным налогам будут закрываться из средств его бизнеса.

Еще один очевидный минус ЕНС заключается в том, что налоговая изначально не верит налогоплательщику. На ЕНС уточненные декларации по уменьшению будут отражаться только после камеральной проверки. А это уже источник очевидных проблем, уменьшение налоговой нагрузки отодвигается по времени.

В итоге ЕНС не снижает административную нагрузку на бизнес, как это изначально декларировали власти. Да, меньше платежных поручений, но параллельно возлагается обязанность подавать уведомления об исчисленных налогах и сборах по тем видам налогов, по которым срок уплаты наступает раньше срока подачи деклараций. Непредоставление таких уведомлений может приводить к пеням и штрафам.

Понятное дело, что закон о ЕНС уже приняли, подписали и запустили, поэтому спорить о нем уже поздно. Надо учиться работать с тем, что есть. И искать плюсы.

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Дебаты на тему ЕНС

О хорошем напомнили спикеры, которые «за» ЕНС: Алексей Дыков, директор департамента программ развития и налогообложения, группа «Эталон»; Екатерина Беляева, директор департамента налогового планирования, «КомплексПром» и Светлана Павленко, руководитель по направлению мониторинга налогового законодательства и управления регуляторными налоговыми рисками, «Норникель».

Основной тезис в поддержку ЕНС – это упрощение работы. Налогоплательщиков больше не будут волновать проблемы бюджета: с них сняли проблему КБК, вопросы об ошибках при исполнении платежных документов, а возврат переплат больше не будет ограничен по времени.

Конечно, ЕНС вывел все деловое сообщество из зоны комфорта в область умеренного стресса.

Как заявила Светлана Павленко, «трудности – временны, а упрощение налогового администрирования – навсегда».

Компания «Норникель», которая участвовала в «пилотном» проекте, первое время сталкивалась с такими же проблемами, которые есть сейчас у бизнеса. Поначалу тоже все «посыпалось».

Однако к концу полугодия все кристаллизовалось: платежи разносились четко, сальдо стало отражаться корректно, а возврат средств, как и обещали, осуществлялся в течение пяти дней.

Теперь ФНС будет самостоятельно за всех все считать налоги, а это значит, что с плательщиков будут все взятки гладки, снизится и уровень ответственности, что в конечном итоге положительный элемент. ЕНС – еще один шаг к тому, чтобы налоговая забрала на себя всю «головную боль» бизнеса по переводу исчислений и налоговому учету. Этого не нужно бояться.

«Нужно довериться самой прогрессивной службе в стране, и переход на ЕНС будет безболезненным и прекрасным», - подытожила Светлана Павленко.

Вот такие разные и многогранные подходы к современным налоговым инструментам были представлены во время дебатов. А вы уже определились, на чьей стороне? Как вы относитесь к налоговой оговорке, к предпроверочному анализу и к ЕНС? Напишите в комментариях свою позицию, очень интересно узнать!

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