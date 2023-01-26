Социальная поддержка

С 1 февраля будет индексация материнского капитала

В рамках государственной поддержки семей будут проиндексированы выплаты материнского капитала.

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С 1 февраля будет индексация материнского капитала

Сумма выплаты увеличится на 12,4%.

На первого ребенка, при рождении с 2020 года: 524 500 ₽➡589 500 ₽

На второго ребенка, если на первого маткапитал НЕ назначался: 693 100 ₽➡ 779 000 ₽.

Если на первого маткапитал назначался:168 600 ₽➡ 189 500 ₽

На третьего или последующего ребенка, если раньше права на маткапитал не было: 693 100 ₽➡ 779 000 ₽.

Кстати, если вы частично использовали маткапитал, то его остаток тоже проиндексируется.

На Госуслугах можно будет проверить остаток или попали вы под индексацию или нет (заходите в раздел «Справки Выписки», ищите вкладку «Выписка об остатке материнского капитала»).

В разделе «Справки Выписки» можно посмотреть назначенные льготы и пособия!

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
Руководитель

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