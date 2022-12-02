Банкротство: долги – отдельно, прибыль – отдельно?

Опубликовано Определение Верховного суда от 24.11.2022 № 310-ЭС19-11382 (2) по делу №А09-15885/2017 о банкротстве ООО «Аванд Капитал», которым судья Капкаев Д.В., передал для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской̆ Федерации кассационную жалобу Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области относительно порядка уплаты налога на прибыль, образовавшегося в результате реализации имущества Должника на торгах.

Решать вопрос о том, может ли быть прибыль у компании-банкрота судебная коллегия будет уже 8 декабря.

А для тех, кто не следил за практикой по данному вопросу также отметим, что сейчас на рассмотрение ВС РФ находятся еще 4 кассационные жалобы по вопросу очередности оплаты налога на прибыль и УСН: по делу №А62-2993/2018, №А57-6120/2019, №A57-10966/2019, №А12-11811/2020.

Не вдаваясь в описание всей фабулы спора, хотелось бы обратить внимание на несколько моментов в деле о банкротстве ООО «Аванд Капитал».

Так, при рассмотрении разногласий по вопросу уплаты налога на прибыль суд первой инстанции применил дифферцированный подход и Определением от 20.12.2021 г. установил, что

расходы по уплате налога на прибыль с продажи имущества должника, являющегося предметом залога, относятся к текущей̆ задолженности и покрываются за счет выручки от реализации заложенного имущества до начала расчетов с залоговым кредитором (в порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве);

уплата налога на прибыль с продажи имущества должника, не являющегося предметом залога, производится за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр.

Понижая в очередности требования по налогу на прибыль от реализации имущества, не являющегося предметом залога, суд первой инстанции отметил, что «в ситуации, когда не погашены требования кредиторов, образовавшиеся до введения процедуры банкротства в отношении должника, исчисление и уплата текущих налогов, связанных с продажей̆ имущества должника, приводит лишь к наращиванию кредиторской задолженности и не отвечает целям конкурсного производства, направленным на получение максимальной выгоды от реализации имущества банкрота и соразмерное удовлетворение за счет вырученных средств требований кредиторов, а также нарушает такие основные начала налогообложения, закрепленные в статье 3 НК РФ, как экономическая обоснованность налогообложения и фактическая способность налогоплательщика к уплате.

Кроме того, обложение дохода налогом на прибыль в силу статьи 41 НК РФ возможно при условии признания этого дохода экономической̆ выгодой̆ получателя такого дохода, тогда как продажа имущества должника в рамках процедуры банкротства производится для выручки средств и погашения имеющейся задолженности перед кредиторами, что не соответствует критериям понятия дохода, учитываемого для целей̆ налогообложения по смыслу норм НК РФ».

Суд также со ссылкой на Постановление Конституционного суда № 13-П от 29.06.2004 сослался на приоритет положений Закона о банкротстве по отношению к НК РФ.

Такие выводы суда соответствовали судебной практике, складывающейся с 2019 года[2] и поддерживаются ведущими отечественными юристами.

Позиция о парадоксальности налога на прибыль от реализации имущества Должника также высказывалась еще в 2010г. Виктором Бациевым[3], бывшим судьей и председателем 5 судебного состава ВАС РФ, а ныне заместителем руководителя ФНС РФ.

Примечательно, что уполномоченный орган не обжаловал судебный акт в данной части, фактически соглашаясь и с отсутствием действительной экономической выгоды, и с приоритетом положений Закона о банкротстве.

Вместе с тем, суд первой инстанции отошел от изложенной логики при определении порядка погашения налога на прибыль от реализации предмета залога, определив, что требования об уплате налога на прибыль от реализации имущества, являющегося предметом залога, подлежат погашению в порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве.

Отменяя судебные акты, суд округа обратил внимание на такой дифференцированный подход судов, отмечая, что обязательства по уплате налога на прибыль от реализации имущества должника подлежат исполнению в едином правовом режиме, в связи с чем применил к исчислению налога на прибыль от реализации предмета залога все выводы сделанные ранее в отношении исчисления налога на прибыль от реализации незалогового имущества: относительно целей реализации имущества, невозможности признания поступлений от продажи имущества банкрота экономической выгодой, приоритета положений Закона о банкротстве.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный суд, ФНС просит судебные акты первой, апелляционной и кассационной инстанции в части определения очередности погашения обязательств Должника по уплате налога на прибыль организаций, отменить. Принять новый судебный акт о разрешении разногласий между конкурсным управляющим и ФНС России в лице УФНС России по Брянской̆ области, определив очередность погашения обязательств ООО «АВАНД КАПИТАЛ» по уплате налога на прибыль организаций в режиме пятой очереди текущих платежей

Формулируя таким образом просительную часть кассационной жалобы, уполномоченный орган

просит определить очередность погашения в режиме 5 очереди текущих платежей не только в отношении налога на прибыль, рассчитанного от реализации залогового имущества, но и применительно к налогу на прибыль от реализации незалогового имущества, а значит обжалует судебные акты в той части, которая не была предметом рассмотрения судов апелляционной и кассационной инстанции.

не просит признать, что обязательства по налогу на прибыль от реализации имущества, являющегося предметом залога подлежат погашению в порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве.

Хочется верить, что в настоящем деле Верховный суд не будет придерживаться формального подхода, занятого уполномоченным органом, и шире посмотрит на налог на прибыль Должника, исходя из его действительного смысла, а также обратит внимание на оставшиеся неоспоренными выводы суда первой инстанции.

Интересно также, означает ли просительная часть кассационной жалобы, поданной в ВС РФ, что уполномоченный орган считает, что требования по налогу на прибыль не подлежат погашению в порядке п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве и банки могут вздохнуть спокойно?

А пока ожидаем заседания экономической коллегии ВС РФ, где может возможно отчасти разрешатся вопросы, назревающие уже в течение нескольких лет.

[1] Хотя налог на прибыль не является имущественным налогом и не исчисляется отдельно от реализации залога и незалога.

[2] Определением ВС РФ от 11.02.2020г. № 303-ЭС19-10320 (2,4) отказано в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ; Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.07.2021 №Ф10-3899/18, Определение ВС РФ от 25.11.2021г. № 310-ЭС18-26267(4) отказано в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ; Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 10.03.2022 №Ф01-555/2022, Определением ВС РФ от 06.07.2022 № 301-ЭС17-6998 (3) отказано в передаче дела в судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ; Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.11.2021 № Ф06-31409/2018, в ВС РФ уполномоченным органом не обжаловалось; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 05.03.2022 г. № Ф05-15340/2019, в ВС РФ уполномоченным органом не обжаловалось; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2021 г. № Ф05-18274/2020, в ВС РФ уполномоченным органом не обжаловалось и пр.

[3] Несостоятельность (банкротство): научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его применения / В.В. Витрянский, В.В. Бациев, А.В. Егоров и др.; под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. 336 с.