История в поздравлении девушкам

Ему 52, он бизнесмен, квартиры и машины, коммерческая недвижимость, вложения от драгметаллов до фондового рынка.



Ей 32, сыну шесть, живет в очень скромном доме с родителями и дедушкой с бабушкой, разъехаться из-за ограничения по финансам наверное уже никогда не смогут, работает на среднестатистической работе со скромной зарплатой.



Он через три дня общения с ней говорит мне в трубку: «Такого чуда я еще не встречал в жизни — уже сделал ей предложение!»



У меня в буквальном смысле случился нервный тик, более хитрого и прожжённого типа, я даже с трудом могу придумать, плюс у него было уже две жены и есть дети, ещё неделю назад он мне уверенно говорил, что лучше я один до конца дней, чем обслуживать женщину с её вечными хотелками и загонами, мол достали так и последние годы я после знакомства с очередной месяц другой только обретаю душевное спокойствие!



Я осторожно говорю: «Может не стоит так спешить, поживи с ней хотя бы квартал другой и там поймешь, заодно проверишь по всем статьям, вдруг это первое сногсшибательное впечатление от секса?!»



Слышу просто крик в трубку: «Ты просто не понимаешь — она уникальный бриллиант, такой встречается раз в жизни! Надо хвать и крепко крепко держать!» Дальше он мне рассказывает подробности… Я с ним соглашаюсь и думаю, что ему действительно судьба подарила сказочную возможность пожить счастливой семейной жизнью, в наше время это чудо!



На эмоциях затем, в течении месяца, рассказываю примерно 20 одиноким ребятам из моего окружения от 30 до 60 лет и каждый слушает затаив дыхание слушает подробности и говорит примерно следующие фразы: «Эх, мне бы такую!», «Я бы в первый же день повел её в загс!», «Неужели в наше время ещё есть шанс встретить в России такую?», «Я бы всё отдал за такую!» и каждый в таком ключе. Про внешние данные НИ ОДНОГО вопроса, как и про её социальный статус, род занятий и все готовы взять с ребенком, без секунды сомнений.



Мне становиться очень интересно и я рассказываю девушкам, кто его знает и первый же вопрос у всех: «Есть её фото? Покажи.»



Затем абсолютно одинаковая реакция: «Так она же толстая!»



Следующий вопрос: «Что же она такого делает в сексе, раз он так быстро потащил её в загс?»



Каждой рассказываю, что секс это приятная вишенка на торте и не более, но когда до них доходит КАК ОНА ЕГО ЗАПОЛУЧИЛА, то у всех одинаковое противно-кислое-презрительное лицо… Я очень долго думал про аналогию, чтобы описать, но за свои 47 лет жизни, я ни разу не видел такое выражение на лице ни одного мужика, чтобы он не слышал о другом. Любые преступления, обман, моральные падения, вызывали гнев, отвержение и т. д. Но ничего даже близкого похоже, как у современных «успешных девушек» было явно показано на лице, наверное самое подходящие описание будет: представитель высшей касты видит как неприкасаемый, убирая жидкие с твердыми человеческими отходами, вдруг нашел среди этой жижи что-то съедобное и решил по быстрому утолить свой голод, но и то это всего лишь слабая тень реальных эмоций! И сакраментальная фраза: «Так это я знаю, но НИКОГДА так получать мужа себе не буду!»



Конечно, я много думал, переживал из-за такого расхождение взглядов и вспоминал мои разные действия на эту тему: организация вечеринок знакомств, лекцию в бизнес клубе на 100 человек прошлогоднего января в Москве, индивидуальные личные консультации и сотни книг, статей, подкастов, фильмов…



Недавно у меня что-то щёлкнуло в голове и вдруг явственно понял, что у моей любимой мамы по жизни был очень похожий алгоритм взаимодействия с мужчинами. Благодаря ему она находила себе мужчин будучи разведенной с двумя детьми и сама всегда выбирала, а если кто-то не устраивал, то уверенно расставалась. Сегодня тоже наслаждается семейной идиллией с горячим ужиной для неё от любимого мужа!



Когда я учился в школе её на одно из 8х март разные поклонники, несмотря на мужа, подарили десятки букетов цветов — отчим закатил ей крутой скандал! В её верности у него не было никаких сомнений, так как она уезжала на работу, весь день находилась в центре внимания десятков глаз и очень часто он забирал её с работы или по минутам встречал дома. 5–10 минут опоздания и уже приходилось оправдываться, а все покупки отдых только с ним. Но сам факт того, что десятки каких-то мужиков ей дарят цветы его дико бесил.



Это конец истории, а дальше пожелание в день любви и весны всем женщинам любого возраста:



Желаю Вам относится к окружающим Вас мужчинам так, чтобы о каждой говорили с придыханием, до обморочного состояния, ревновали до безумия, боясь Вас потерять и готовы были годами ждать шанса стать Вашим мужем!



Ни одной секунды ни медлили с предложением, а затем прилагали все возможные усилия, чтобы сделать Вашу семью самой счастливой!



Посмотрите внутрь себя и ответьте себе на вопрос перед вселенной: «Я всё сделала, чтобы заслужить такое отношение мужчин ко мне?»



Всем кто ещё находиться в поиске я от всей души желаю, сегодня в 8е марта, докопаться до искреннего ответа и привлечь себе его, чтобы стать счастливой!



И не откладывать это на следующий месяц, год, десятилетие!



Возможно, Вы будете намного впереди тех, кто пока не решиться это сделать и получите быстрее от вселенной свой фантастически приятный билет в семейную сказку!



А всем кто живет с мужчиной, если у Вас уже полная гармония — берегите её и никогда не расслабляйтесь!



Но если гармонии не хватает, то подумайте, что можно явно улучшить с Вашей стороны, чтобы он стал Вашим принцем из сказки! Уверен, что резерв в улучшении отношений есть практически всегда.



Все Вы можете жить в гораздо более счастливом мире — моя история и реакция мужчин явное свидетельство такой возможности!



Ещё раз всем гармонии и личного счастья от всего сердца!