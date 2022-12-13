Спецпроект «Финансовая грамотность женщин-предпринимателей в России» содержит результаты измерения уровня финансовой грамотности собственников микро- и малого бизнеса в России, проведенного Аналитическим центром НАФИ по инициативе Минфина России и совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом (НИФИ).

Ключевые факты:

Женщины-предприниматели склонны к более скромной оценке собственного уровня финансовой осведомленности (18% женщин-предпринимателей против 14% мужчин).

Женщины-владелицы бизнеса заметно чаще демонстрируют неуверенность в своих финансовых знаниях , а мужчины, наоборот, склонны переоценивать свой уровень финансовых компетенций: 33% оценивают свой уровень знаний в области финансов как высокий – против 28% женщин.

, а мужчины, наоборот, склонны переоценивать свой уровень финансовых компетенций: 33% оценивают свой уровень знаний в области финансов как высокий – против 28% женщин. Женщины-предприниматели в России несколько чаще мужчин (73% против 70%) демонстрируют грамотное поведение в отношении выбора финансовых продуктов и услуг для своей компании – а именно, сравнивают между собой предложения разных поставщиков перед тем, как принять решение.

и услуг для своей компании – а именно, сравнивают между собой предложения разных поставщиков перед тем, как принять решение. Женщины чаще используют бумажные носители информации для контроля финансовой отчетности (бухгалтерские книги, блокноты, сохраняют чеки и квитанции; 11% против 6% среди мужчин).

для контроля финансовой отчетности (бухгалтерские книги, блокноты, сохраняют чеки и квитанции; 11% против 6% среди мужчин). Ведущие бизнес женщины проявляют больше склонности к долгосрочному финансовому планированию (63% против 59% мужчин) .

. Среди женщин-владелиц бизнеса также выше доля признавшихся в том, что они никогда не представляли себе кризисные сценарии развития событий , например, полную утрату оборудования, необходимого для ведения бизнеса, и собственную реакцию на них (21% против 17% среди мужчин).

, например, полную утрату оборудования, необходимого для ведения бизнеса, и собственную реакцию на них (21% против 17% среди мужчин). Женщины-предприниматели менее регулярно строят прогнозы прибыльности своих компаний (74% против 83% мужчин).

(74% против 83% мужчин). Женщины чаще обращаются за финансовыми консультациями по таким темам, как бухгалтерский аудит (62% против 58% мужчин), налоги (65% и 58% соответственно), управление наличными средствами и долговыми обязательствами (31% против 25% мужчин) и оценка финансовых показателей бизнеса (25% женщин и 20% мужчин).

по таким темам, как бухгалтерский аудит (62% против 58% мужчин), налоги (65% и 58% соответственно), управление наличными средствами и долговыми обязательствами (31% против 25% мужчин) и оценка финансовых показателей бизнеса (25% женщин и 20% мужчин). Вопреки распространенному мнению о большей склонности женщин доверять собственной интуиции, российские женщины-владелицы бизнеса в меньшей степени ориентируются на интуицию, принимая финансовые решения, нежели мужчины (44% и 49% соответственно).

Полная версия спецпроекта представляет собой электронную брошюру, где представлены подробные данные по более широкому перечню вопросов, графики, таблицы, распределения данных по группам респондентов, а также рекомендации экспертов.

Полная версия спецпроекта представлена на сайте НАФИ